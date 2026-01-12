Petro respondió a Luis Felipe Henao tras cuestionamientos por la política de vivienda: “El problema se llama tasa de interés”

Gustavo Petro y Luis Felipe Henao - crédito Andrea Puentes/Presidencia/@luisfelipehenao/X

La política de vivienda en Colombia fue objeto de debate público tras las recientes declaraciones de Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, que aseguró que el país atraviesa “su peor momento” en esta materia.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión actual y planteó la necesidad de reducir las tasas de interés de los créditos para vivienda.

Las diferencias entre Gustavo Petro y Luis Felipe Henao surgieron a raíz de un intercambio en la red social X, en la que ambos expusieron sus posturas sobre la situación actual del sector vivienda.

Henao afirmó que el gobierno “destruyó la política de Vivienda”, y sostuvo que “la política de vivienda en Colombia atraviesa su peor momento en la historia”.

Señaló que el sector acumula nueve trimestres en cifras negativas y que la oferta de viviendas ha caído cerca del 50%. Según el exministro, esto ha generado que las familias con menores recursos enfrenten mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

Henao cuestionó el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, indicando que en vez de solucionar los problemas existentes, los profundiza.

Explicó que la nueva regulación “reduce el tope de la Vivienda de Interés Social a 135 salarios mínimos”, un cambio que afecta principalmente a las grandes ciudades donde ese límite era superior.

Añadió que equiparar el costo de la VIS en Bogotá con el de municipios más pequeños ignora las diferencias reales de mercado y los costos de construcción en cada región.

Entre los puntos que expuso, Henao alertó que el decreto establece el precio de la VIS en pesos, eliminando la variación entre el monto de separación y el de escrituración.

Para el exministro Luis Felipe Henao, esta medida no protege a los compradores más vulnerables y, por el contrario, podría incentivar la adquisición de viviendas como inversión, restando posibilidades a quienes realmente necesitan acceder a una vivienda social.

En su publicación, Henao remató: “Malas soluciones, mal diagnóstico y una política pública que sigue debilitando la vivienda social. La improvisación no construye casas, ni garantiza dignidad. Y hoy, la política de vivienda está pagando ese precio”.

Frente a estas afirmaciones, Gustavo Petro respondió desde su cuenta oficial. El mandatario señaló que “es mayor el déficit cualitativo de las viviendas actuales, que el déficit de viviendas nuevas”.

El presidente destacó que, más allá de construir nuevas unidades, el país enfrenta el reto de mejorar la calidad de las viviendas existentes para garantizar condiciones adecuadas de vida.

El presidente Petro también precisó que el Estado debe atender “las necesidades de remodelación de viviendas que no dan calidad de vida, y también, financiar la construcción de vivienda nueva”.

Enfatizó que la política pública debe equilibrar ambos objetivos: mejorar el parque habitacional existente y continuar promoviendo la construcción de nuevas viviendas.

El presidente identificó el costo del financiamiento como uno de los principales obstáculos. En palabras de Petro: “El problema central de la vivienda nueva hoy se llama tasa de interés de los créditos de vivienda y debe bajar cuánto antes”.

De este modo, el jefe de Estado puso el foco en la necesidad de disminuir las tasas para facilitar el acceso a soluciones habitacionales, sin referirse directamente a los demás puntos planteados por el exministro.

La publicación de Luis Felipe Henao comenzó con el mensaje de Gustavo Petro, que preguntó cuál es la relación entre el salario mínimo y el valor de la vivienda en Colombia.

"Que tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital, muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra, etc. Indexar el precio de la vivienda por el salario vital, es una aberración económica", señaló Gustavo Petro.

El intercambio entre ambos actores expone la distancia entre la visión oficial y la crítica de la oposición respecto a la política de vivienda. Mientras Henao advierte sobre un deterioro histórico, Petro sostiene que el eje del desafío actual recae en la calidad habitacional y en la necesidad de mejorar las condiciones financieras para la adquisición de vivienda en Colombia.