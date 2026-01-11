Dueño de local en Corabastos recordó a Yeison Jiménez como una persona intachable: “Yo sí le tenía fe”

El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta en la que volaba se accidentara - crédito @yeison_jimenez/Instagram

“Era una persona intachable y sencilla”. Así definió Néstor Sánchez a Yeison Jiménez al recordar los años en que el artista trabajó en su local de Corabastos.

Sánchez, comerciante y dueño del establecimiento donde Jiménez inició su vida laboral, compartió con W Radio detalles sobre esa etapa que marcó la historia del cantante fallecido el 10 de enero.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comerciante detalló que conoció al cantante en 2008, cuando el joven se acercó a su local de aguacates en busca de empleo.

“Él llegó y me pidió trabajo, le dije: ‘¿Usted qué sabe hacer?’ y me respondió: ‘Lo que me ponga a hacer’”, relató el comerciante. En ese entonces, el artista empezó empapelando guacales para almacenar los productos, tarea que asumió con disposición.

En el relato recogido por W Radio, Sánchez explicó que aunque Jiménez cumplía con las labores asignadas, su interés principal era la música. Según narró, la pasión del joven por el canto hacía que frecuentemente se distrajera durante el trabajo.

Néstor Sánchez explicó que aunque Jiménez cumplía con las labores asignadas, su interés principal era la música - crédito @yeison_jimenez / Instagram

“Yo lo eché del trabajo porque él se mantenía cantando a todo momento y no le paraba bolas al negocio. Yo le dije: si usted sigue así, no me sirve su trabajo. Llegó el momento en que le dije ‘no me sirve’”, recordó el comerciante.

A pesar de la decisión, Jiménez insistió en quedarse, alegando que necesitaba el ingreso. Ante la petición, Sánchez le ofreció la posibilidad de continuar con la condición de que no descuidara el negocio.

Así, el artista empezó a presentarse en los negocios del comerciante, que relató a W Radio que el joven “apagaba la música y se ponía a cantar. Apenas cantaba, sacaba la cachuchita y todos le echábamos plata”.

El comerciante relató a W Radio que impulsó la carrera de Jiménez presentándolo en eventos organizados por la colonia antioqueña en Bogotá.

“Yo sí le tenía fe. Es más, yo lo presenté en varias partes, nosotros teníamos una colonia de Antioquia y un día lo subí al escenario que la gente casi no quería (…) yo era el que lo apoyaba, (le decía) ‘súbase, preséntese, que la voz suya es buena’”, expresó.

El vínculo entre ambos se fortaleció con el tiempo. Incluso, después de alcanzar éxito en la música, Jiménez regresaba a Corabastos para visitar a sus antiguos compañeros y compartir momentos con ellos.

El comerciante relató que impulsó la carrera de Yeison Jiménez, presentándolo en eventos organizados por la colonia antioqueña en Bogotá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Sánchez narró que el artista llegaba, compraba varias botellas de whisky y reunía al grupo de quienes trabajaron con él en la selección de aguacates. “Era muy generoso”, sostuvo el comerciante a W Radio.

El entorno familiar de Jiménez también fue relevante en su paso por el mercado. Sánchez conocía a la madre, los hermanos y el padre del cantante.

En palabras del comerciante dadas al citado medio, “la mamá, los hermanos, el papá, nosotros somos como una familia (…) teníamos una amistad muy bonita”. El artista solía regresar a la cafetería, recordando con afecto la etapa compartida.

Sobre el último encuentro, Sánchez relató a W Radio que sucedió durante un viaje en avión, tras una presentación en Nariño. En esa ocasión, le aconsejó invertir en finca raíz y compartieron anécdotas personales. También evocó la celebración del cumpleaños número 26 del cantante, cuando ambos montaron a caballo.

Néstor Sánchez detalló los orígenes de Jiménez en Manzanares, Caldas, y su llegada a Bogotá, donde colaboraba en la cafetería para ayudar a su madre. Con el tiempo, la presencia del joven en los eventos musicales de Corabastos generó reacciones adversas de algunos comerciantes, lo que llevó a que se prohibieran sus presentaciones en ese entorno.

Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero de 2026 a causa de un accidente aéreo - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez impactó a Néstor Sánchez, que se enteró a través de un amigo caballista. El comerciante describió la pérdida como la de un familiar. Al referirse al artista, concluyó: “Para mí fue una persona intachable y sencilla, para toda Colombia era muy querido”.