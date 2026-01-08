FAC activa puente aéreo y traslada más de 6.000 galones de combustible a Mitú y Puerto Inírida

Fuerza Aeroespacial Colombiana envía combustible a Mitú y Puerto Inírida por desabastecimiento

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ejecutó una operación aérea humanitaria para atender el desabastecimiento de combustible que afecta a los municipios de Mitú, en el departamento de Vaupés, y Puerto Inírida, en Guainía, localidades ubicadas en el suroriente del país con limitadas vías de acceso.

Según información divulgada por Blu Radio, la institución militar dispuso una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con el fin de trasladar combustible desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, localizado en Apiay, Meta, hacia ambas poblaciones. Esta medida fue adoptada ante las dificultades logísticas que impiden el suministro regular por medios convencionales.

De acuerdo con la FAC, la tripulación del C-130 realizó dos vuelos humanitarios, uno con destino a Mitú y otro a Puerto Inírida, durante los cuales se transportaron más de 6.000 galones de combustible.

El traslado se efectuó mediante el sistema Batt Bulk Aviation Transport Tank (BATT), un mecanismo diseñado para misiones logísticas en zonas apartadas y de difícil acceso.

La institución explicó que el sistema BATT permite el transporte seguro de grandes volúmenes de combustible en aeronaves de carga, facilitando su descarga posterior en los puntos de destino. En este caso, el combustible fue entregado para su posterior distribución local, con el objetivo de mantener operativos servicios esenciales que dependen de este insumo.

La FAC confirmó que los vuelos continuarán en los próximos días, de manera que se garantice la estabilidad del suministro mientras persistan las condiciones que originaron la emergencia. La operación hace parte de un plan coordinado para evitar que la falta de combustible afecte de forma directa a la población y a la prestación de servicios básicos.

El mayor Víctor González, piloto del C-130 Hércules de CATAM, explicó el alcance de la misión y las condiciones que obligaron a recurrir al transporte aéreo. “Son dos regiones alejadas que hemos apoyado con apoyo del Ministerio de Minas. Suelen abastecerse vía fluvia y por sequía en este momento no es posible. La FAC apoyó haciéndolo de manera aérea, en un equipo con capacidad de carga de hasta 20 toneladas. En una especie de vejigas se ingresa el combustible y en nuestro destino lo desabastecemos en carrotanques para ser suministrado a la población que lo necesita”, señaló el oficial.

La operación se desarrolla a solicitud y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, entidades que activaron los mecanismos institucionales ante la situación de desabastecimiento registrada en ambos municipios. La FAC actúa como apoyo logístico para atender emergencias que superan las capacidades locales de respuesta.

De acuerdo con la información oficial, la emergencia se originó por el bajo caudal de los ríos, consecuencia del intenso verano, lo que impidió la navegación de embarcaciones que usualmente transportan combustible hacia estas zonas. A ello se suma el mal estado de las vías terrestres, que limita el acceso por carretera y dificulta la llegada de suministros.

Estas condiciones han afectado el flujo normal de combustibles, un insumo fundamental para la operación de plantas eléctricas, el transporte local, los servicios de salud y otras actividades esenciales en Mitú y Puerto Inírida. Ante este escenario, el transporte aéreo se convirtió en la alternativa disponible para garantizar el abastecimiento.

La FAC indicó que la aeronave C-130 cuenta con capacidad de carga de hasta 20 toneladas, lo que permite movilizar grandes volúmenes en una sola operación, optimizando tiempos y recursos. El combustible es transportado en contenedores especiales y, una vez en tierra, es transferido a carrotanques para su distribución.

Desde la institución se reiteró que este tipo de misiones hacen parte de las capacidades logísticas empleadas para atender emergencias humanitarias en regiones apartadas del país. El despliegue aéreo busca reducir los riesgos derivados de la escasez de combustible mientras se restablecen las condiciones normales de abastecimiento.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana señaló que continuará empleando sus medios aéreos en coordinación con las autoridades civiles para apoyar a comunidades que enfrentan situaciones críticas derivadas de factores climáticos y limitaciones de infraestructura, tal como fue reportado por Blu Radio.