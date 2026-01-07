Colombia

Martha Peralta, con fragmento de ‘La estrategia del caracol’, invitó a la marcha en defensa de la soberanía: “Esta movilización no es por Petro”

La senadora oficialista, que busca permanecer en su curul, resaltó que la presencia en la jornada convocada por el presidente de la República no busca respaldar su administración, sino defender la autonomía del país frente a amenazas de intervención provenientes del mandatario norteamericano Donald Trump

La senadora Martha Peralta utilizó
La senadora Martha Peralta utilizó reconocida película colombiana para hacer su invitación a las movilizaciones del 7E en Colombia - crédito Senado - suministrada a Infobae Colombia

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, citó una de las frases más recordadas de la película La estrategia del caracol al convocar a la marcha nacional del miércoles 7 de enero: con la que el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, busca hacer un llamado a la defensa de la soberanía nacional, pese a que en sus afirmaciones la congresista negó de manera tajante que, en esta ocasión, sea una movilización para apoyar al primer mandatario.

“Lo que no entiendo es todo esto para qué”—“¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra“, se escuchó en el fragmento de la cinta que recordó Peralta, en referencia al diálogo entre Gustavo Calle Isaza y el periodista José Antonio Samper Pupo: los personajes interpretados por el fallecido Luis Fernando Múnera y el hoy cantante Carlos Vives, en la emblemática cinta dirigida por Sergio Cabrera y que se estrenó en 1993.

La escena que citó la senadora Martha Peralta es donde aparece el fallecido actor Luis Fernando Múnera, que hace el papel de Gustavo Calle Isaza, una especie de 'culebrero' que vivía en pensión y que en respuesta al periodista José Antonio Samper Pupo, interpretado por el cantante y actor Carlos Vives, lanzó una icónica frase - crédito @marthaperaltae/X

En efecto, la legisladora utilizó este fragmento para hacer énfasis el sentido de la movilización, enfocada en la defensa de la dignidad y la soberanía nacional. Ya en su extenso mensaje, Peralta -salpicada en el escándalo de la Ungrd, del que ha negado tener participación- reiteró que la convocatoria “no es para apoyar a Petro”, sino para manifestar el rechazo a las amenazas de injerencia externa que, según ella, provienen del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Acompañamos las políticas del presidente Gustavo Petro, sí, pero esta movilización no es por Petro. Es por la democracia, por la dignidad, por la soberanía, por la paz y por el derecho irrenunciable de los pueblos a decidir su propio destino”, destacó la congresista, que recordó que Petro resultó electo “democráticamente por el pueblo colombiano” y advirtió sobre presuntas presiones internacionales que buscan deslegitimar su mandato.

Los motivos por los que los colombianos deberían apoyar la movilización del 7 de enero, según Martha Peralta

En ese orden de ideas, se explayó en su posición frente a este asunto. “Eso no es una opinión: es un hecho. Y aun así, hemos visto cómo desde el exterior se intenta deslegitimar, presionar y amenazar, rompiendo todas las reglas del derecho internacional”, aseguró Peralta, que es una de las ‘escuderas’ de las reformas del primer mandatario, como la laboral, la pensional y la de la salud; aunque algunas de ellas no han tenido el éxito imaginado en el legislativo.

Con este mensaje, la senadora
Con este mensaje, la senadora Martha Peralta extendió su invitación a la movilización del 7 de enero, que acompañó al fragmento de la película 'La estrategia del caracol' - crédito @marthaperaltae/X

Durante el anuncio de la movilización, la legisladora oficialista indicó que “el peligro no es ideológico. El peligro es la intervención extranjera”. E hizo referencia a la situación de Venezuela, país que, de acuerdo con su perspectiva, atravesó por una crisis tras la intervención de actores internacionales, y recordó cómo “promesas de ‘libertad’ que terminaron en bloqueo, saqueo y un pueblo mirando desde la orilla cómo otros disputaban su riqueza”.

Según la senadora, mientras al país vecino van por el petróleo, “aquí vienen por el agua”. Y en esa misma línea destacó que incluso el gobierno de Estados Unidos reconoció que “no existe ningún ‘cartel de los Soles’”, con lo que se desmintieron, en su concepto, una serie de versiones que han servido para desprestigiar a la administración de Petro. “Las mentiras se caen solas cuando la verdad camina”, declaró Peralta en su extensa publicación en la red social X.

En su perfil en X,
En su perfil en X, el presidente Gustavo Petro convocó a la primera movilización del 2026, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero - crédito @petrogustavo/X

En el mensaje dirigido a la oposición, la congresista del Pacto Histórico hizo un llamado a dejar de lado “cálculos mezquinos” y a rechazar cualquier forma de apoyo a poderes extranjeros, en épocas previas a las contiendas electorales. “Este no es el momento de cálculos mezquinos ni de aplausos al poder extranjero. Es el momento de la unidad nacional. Porque cuando se vulnera la soberanía, no preguntan por partidos, colores ni apellidos”, afirmó Peralta en su publicación.

Así pues, convocó a la ciudadanía a movilizarse a partir en todas las plazas del país. “Que el mundo vea que este pueblo no se arrodilla. Que la historia recuerde que cuando intentaron tocarnos, salimos juntos a defender la patria”, expresó la congresista guajira, que insistió en que la movilización “no distingue partidos, colores ni apellidos”, sino que representa la defensa de la soberanía, al ser Colombia “un país libre, digno y valiente. Y va a resistir este ataque unida”.

