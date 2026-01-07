Marta Lucía Ramírez discutió con congresista del Pacto Histórico por criticar al Gobierno Petro: “No tiene punto de comparación”

Una publicación de la exvicepresidenta sobre estilos de liderazgo y consecuencias sociales desafió la gestión del Ejecutivo colombiano, promoviendo respuestas dentro de la bancada que respalda al presidente Petro - crédito Camila Díaz/ Colprensa

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez causó controversia al publicar una imagen en su cuenta de X en la que compara al presidente Gustavo Petro con figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. De hecho debido a dicho mensaje, el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.

Y es que, en su post Ramírez insinuó que el mandatario colombiano emplea estrategias políticas similares a las de estos dirigentes, aludiendo a la manera en que se presentan ante la opinión pública, pero que, según ella, terminan perjudicándolos y comprometiendo el futuro de sus países.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Cancillería colombiana envió una comunicación formal de rechazo al Ejecutivo estadounidense, luego de que el presidente Gustavo Petro recibiera amenazas provenientes de Donald Trump, quien ocupa la presidencia de Estados Unidos.

Marta Lucía Ramírez comparó a Gustavo Petro con figuras políticas controversiales - crédito @mluciaramirez

“Aferrados al poder se pretenden mostrar como los que sienten el dolor de los pobres, cuando lo que hacen es causarle más dolor justamente a los más pobres, al destruir el futuro de sus países durante generaciones enteras”, escribió Ramírez en su cuenta de X.

Frente a esas declaraciones, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo respondió defendiendo la legitimidad del presidente Gustavo Petro y cuestionando a quienes comparan su gobierno con prácticas autoritarias. Ocampo destacó que Petro accedió al poder a través de elecciones y respeta los límites institucionales, a diferencia de sectores de derecha que, según él, buscaron perpetuarse en el poder durante años.

“No hay comparación válida, @mluciaramirez. El Presidente @petrogustavo llegó por votos y gobierna con límites institucionales. Aferrarse al poder fue lo que hizo la derecha por décadas.”

Alejandro Ocampo respondió diciendo que la comparación no era valida - crédito @alejoocampog ·

Frente a las declaraciones de Marta Lucía Ramírez, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo respondió rechazando la comparación entre Gustavo Petro y los personajes que salieron en la imagen compartida por la exvicepresidenta y excanciller del Gobierno Duque. Ocampo defendió la legitimidad democrática del presidente y señaló que, a su juicio, quienes realmente se aferraron al poder durante años fueron los sectores de derecha en el país.

“No hay comparación válida, @mluciaramirez. El Presidente @petrogustavo llegó por votos y gobierna con límites institucionales. Aferrarse al poder fue lo que hizo la derecha por décadas”, contestó el legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Marta Lucía Ramírez no dejó sin respuesta el mensaje del representante Ocampo y volvió a cuestionar al gobierno de Gustavo Petro. Ramírez defendió su postura y aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, la actual gestión ha promovido iniciativas que, en su opinión, amenazan la estabilidad institucional y el orden constitucional en Colombia.

“Históricamente ninguno de los gobiernos ha buscado una constituyente, estados de emergencia o ha llevado al país a una situación de crisis institucional que prenda todas las alarmas de autoritarismo como este. Ningún gobierno, desde la constitución de 91, ha incendiado al país y polarizado la sociedad y roto el tejido social como este. Ningún gobierno en Colombia ha roto el orden constitucional para perpetuarse en el poder como parece que quiere hacerse ahora”, escribió Ramírez en X.

Marta Lucía Ramírez no se quedó callada y le contestó a Ocampo de regreso - crédito @mluciaramirez

En su respuesta final, Marta Lucía Ramírez reforzó su crítica en contra de la actual administración pública del país. Ramírez calificó la gestión de Gustavo Petro como especialmente perjudicial y deficiente en comparación con administraciones pasadas.

“Ud. Tiene razón, este gobierno no tiene punto de comparación, porque tristemente, nunca hemos tenido un gobierno tan deficiente y tan dañino”, concluyó Ramírez en su publicación en X.

Marta Lucía Ramírez se ha mantenido como una de las opositoras más críticas del Gobierno de Gustavo Petro desde el inicio de su administración, cuestionando de manera reiterada sus decisiones y posiciones políticas en distintos escenarios públicos.