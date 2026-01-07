Colombia

Luis Gilberto Murillo contestó a declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio: “Hablar de escenarios militares o de confrontaciones solo alimenta los extremos”

La postura del exfuncionario resalta que discutir posibles enfrentamientos solo intensifica la división, mientras que propone la diplomacia y el consenso internacional como estrategias adecuadas ante las tensiones surgidas con Estados Unidos

El anuncio de eventuales medidas
El anuncio de eventuales medidas de defensa militar generó desacuerdos en el ámbito político, ya que voceros como Murillo insisten en privilegiar la firmeza diplomática y evitar discursos que puedan elevar el conflicto entre ambos países

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, convocó este martes a los medios en el Palacio de San Carlos para referirse a las advertencias que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió en días recientes hacia el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Villavicencio aseguró que la respuesta oficial se mantiene en el terreno diplomático, aunque advirtió que, frente a una “agresión”, el país optaría por proteger su soberanía mediante acciones militares.

Frente a los comentarios realizados Villavicencio, el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo. Murillo sostuvo que “hablar de escenarios militares o de confrontaciones solo alimenta los extremos”, subrayando la necesidad de evitar discursos que puedan intensificar las tensiones.

Tras anunciar el envío de una nota de protesta al gobierno estadounidense debido a las afirmaciones de Donald Trump sobre el presidente Petro, la canciller señaló: “Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, hemos sido claros en la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un Ejército muy preparado y capacitado, al mando del jefe de Estado, Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones”.

Debido a estas declaraciones, el exministro de Relaciones Exteriores Murillo discrepó sobre la posibilidad de recurrir a acciones militares en defensa de la soberanía nacional.

Murillo advirtió que referirse a escenarios de confrontación únicamente contribuye a polarizar el ambiente y puede incrementar los riesgos para la población. “Hablar de escenarios militares o de confrontaciones solo alimenta los extremos y aumenta los riesgos para la gente”, afirmó Luis Gilberto Murillo.

Luis Gilberto Murillo respondió a
Luis Gilberto Murillo respondió a las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio

Murillo también resaltó la importancia de mantener una postura diplomática y fortalecer las alianzas internacionales como mecanismos para la defensa de la soberanía nacional.

Señaló que recurrir a un lenguaje beligerante no aporta seguridad, mientras que la sensatez y el diálogo garantizan el respeto y la atención de la comunidad internacional hacia Colombia.

“Nuestro país defiende su soberanía con diplomacia firme y alianzas internacionales efectivas. La escalada verbal no protege al país; la sensatez y el diálogo sí. Cómo siempre lo he mencionado, en Colombia hablamos de paz y no de guerra, es por esa postura coherente que nos respetan y escuchan en el mundo”, escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X el exfuncionario del Gobierno Petro y actual candidato presidencial.

A pesar de que la canciller insistió en que el gobierno apuesta por la vía diplomática y el intercambio constructivo, las declaraciones generaron respuestas de distintas figuras políticas.

En ese contexto, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo cuestionó el papel asumido por la canciller Villavicencio y subrayó la función que debe desempeñar el Ministerio de Relaciones Exteriores en situaciones de tensión internacional.

Juan Daniel Oviedo también criticó
Juan Daniel Oviedo también criticó a Villavicencio

Oviedo enfatizó que la Cancillería debe buscar la desescalada de los conflictos y evitar cualquier insinuación de enfrentamiento armado, reafirmando la importancia de que la entidad cumpla su misión de proteger a Colombia de verse involucrada en situaciones peligrosas.

“La canciller no es la ministra de Defensa. No evalúa escenarios militares, ni anticipa conflictos armados. La @CancilleriaCol existe para desescalar, no para insinuar confrontaciones. Lo básico que necesita el país es que este Ministerio cumpla su rol y contribuya a proteger a Colombia de quedar en fuego cruzado”, aseveró Oviedo en su mensaje de X.

Declaraciones de Rosa Yolanda Villavicencio sobre la postura de Colombia con Estados Unidos y Venezuela - crédito Cancillería

Por su parte, el excongresista, Juan Manuel Galán comentó lo siguiente: “¡De no creer! Son irresponsables las declaraciones de la Canciller @yvillavicenciom. Lástima, hacen una cosa bien y tres mal. Bien por convocar la Comisión de Relaciones Exteriores: como exmiembro, pienso que es lo correcto en estos momentos".

Y agregó: “Pero Colombia necesita una ministra o un ministro que tenga visa, que en estos casos pueda viajar a EE. UU., que sepa hablar inglés y que ejerza la diplomacia con seriedad. Y, sobre todo, que evite hacer declaraciones temerarias. Tenemos un Ejército profesional que conoce su función constitucional, pero el país no necesita una guerra. ¿No era este el gobierno de la paz? Ya ha sido suficiente".

