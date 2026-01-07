Enrique Gómez contestó video de ministros del Interior y de Justicia: “Carreta”

Gómez sostuvo que, si realmente existiera una voluntad genuina de enfrentar este delito, se tomarían medidas concretas como la erradicación masiva de cultivos de coca, el fortalecimiento de la extradición y la suspensión de negociaciones con actores criminales - crédito Colprensa

El Ejecutivo colombiano informó que continuará colaborando con Estados Unidos en materia de control de drogas, tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló al mandatario Gustavo Petro por presuntos lazos con el narcotráfico. Los titulares de Interior, Armando Benedetti, y de Justicia encargado, Andrés Idárraga, emitieron un comunicado reafirmando el compromiso de ambas naciones en este ámbito.

En este contexto, el líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, reaccionó al mensaje difundido por los ministros y expresó su escepticismo sobre la postura oficial. “Eso es puro cuento, no existe ningún compromiso real con el combate al narcotráfico”, afirmó Gómez al referirse al video publicado por los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

Benedetti señaló que la administración colombiana transmitió una declaración oficial de respaldo, utilizando canales de inteligencia de Estados Unidos, para destacar el valor de la colaboración entre ambos países.

“El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hace saber al gobierno de Estados Unidos que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos”, indicó el funcionario.

Luego de estas declaraciones, Enrique Gómez cuestionó la veracidad del compromiso del Gobierno colombiano en el combate al narcotráfico, luego del pronunciamiento de los ministros del Interior y de Justicia.

Gómez sostuvo que, si realmente existiera una voluntad genuina de enfrentar este delito, se tomarían medidas concretas como la erradicación masiva de cultivos de coca, el fortalecimiento de la extradición y la suspensión de negociaciones con actores criminales.

“La salida de Benedetti y el ministro de Justicia es carreta, no tienen ningún compromiso con la lucha contra el narcotráfico. De ser así estarían erradicando hasta 40.000 hectáreas de hoja de coca hasta las elecciones o apliarían las órdenes de extradición y cancelarían toda las gesiones de “paz” para Calarcá junto a otros criminales. Recuerden que este gobierno se eligió con el Pacto de la Picota", escribió el político colombiano por medio de una publicación en su cuenta de X.

Junto con su declaración, Enrique Gómez compartió un video en el que profundizó sus críticas hacia la política antidrogas del Gobierno. Gómez manifestó desconfianza ante la posibilidad de que la administración de Gustavo Petro enfrente de manera efectiva a los carteles y organizaciones criminales, y señaló que el discurso oficial carece de credibilidad, en su opinión. Además, dijo que varios grupos criminales están en expansión, según sus palabras.

“Nada de eso en realidad va a pasar, ni tampoco van a luchar contra los carteles mexicanos que operan en todo el suroccidente del país con total impunidad. La verdad es que el discurso del narcogobierno de Petro no tiene ninguna credibilidad cuando se trata de la lucha contra el narcotráfico. Recuerden que este gobierno se eligió con los pactos de la Picota y siguen cumpliendo. Y por eso se expande sin cesar hoy en día el cartel del Clan del Golfo. Incluso llegan hasta el Bajo Cauca y dominan cada vez más regiones del país, y el Gobierno de premio les entrega un pedazo grande del Chocó. Esa es la realidad del narcotráfico en el narcogobierno de Gustavo Petro”, expresó Enrique Gómez.

El comunicado difundido por los ministros colombianos reafirma la continuidad de la colaboración con Estados Unidos, precisando que el plan contempla apoyo financiero, tecnológico y en inteligencia para atacar laboratorios, campamentos y organizaciones delictivas en diversas regiones, con foco en la zona limítrofe con Venezuela, área de actividad del ELN.

Andrés Idárraga enfatizó que el combate al narcotráfico requiere acciones “de manera conjunta” y la utilización de tecnologías y medios facilitados por el gobierno estadounidense.

La administración colombiana reafirmó su compromiso con el trabajo conjunto en materia de lucha contra mafias del narcotráfico, enfatizando la importancia de la colaboración tecnológica y de inteligencia brindada por el gobierno estadounidense para enfrentar redes criminales en zonas críticas - crédito @Aidarragaf / X

“Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombiano-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra este flagelo que tanto daño le hace a los dos países”, afirmó el funcionario en un video difundido junto a Benedetti en X.