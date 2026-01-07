Canciller Rosa Villavicencio y Jhon McNamara se reunieron: el tema principal Donald Trump y Marco Rubio

La administración de Gustavo Petro realizó gestiones diplomáticas para reafirmar la importancia de la cooperación con el país norteamericano, enfocándose en el rechazo de cualquier expresión que ponga en riesgo la autonomía nacional - crédito Mauricio Jaramillo/Instahram

La Cancillería de Colombia envió una comunicación formal al Gobierno estadounidense para expresar su rechazo ante declaraciones amenazantes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en contra de Gustavo Petro. El objetivo de este gesto diplomático es manifestar la desaprobación de Colombia frente a expresiones que cuestionen la autonomía del país o afecten las relaciones de respeto mutuo con Estados Unidos.

Frente a lo anterior, el Palacio de San Carlos fue escenario ayer de un encuentro entre la canciller Rosa Villavicencio y John McNamara, representante diplomático de Estados Unidos en Colombia. Ambos funcionarios dialogaron con el propósito de fortalecer el vínculo bilateral. Tras la cita, el vicecanciller Mauricio Jaramillo ofreció detalles sobre los puntos abordados en la reunión.

Según informó El Espectador, el encuentro entre Rosa Villavicencio y John McNamara se extendió durante cerca de cuatro horas el 6 de enero, concluyendo en horas de la tarde. Durante la reunión, representantes tanto del Gobierno colombiano como de la administración estadounidense abordaron distintas alternativas para reducir las fricciones existentes en la relación bilateral.

En declaraciones recogidas por el medio antes mencionado, el vicecanciller Mauricio Jaramillo se refirió a la naturaleza de la conversación sostenida con la delegación estadounidense, destacando la apertura y la franqueza del intercambio.

Subrayó que la labor diplomática implica no solo cortesía, sino también la capacidad de expresar desacuerdos y señalar aquello que requiere corrección dentro de una relación bilateral. Jaramillo enfatizó la importancia de mantener un vínculo basado en la igualdad y el respeto mutuo, dejando claro que no hay espacio para presiones o advertencias entre ambos países.

“Fue un diálogo abierto, fue un diálogo fructífero. La diplomacia no son buenas maneras, la diplomacia también es confrontar y decir, yo no estoy de acuerdo, no estuvo bien esto, esto está mal, esto hay que corregirlo es inaceptable, etc. Entonces la buena noticia es que con Estados Unidos tenemos una buena relación pero esa relación es una relación que nosotros exigimos sea una relación entre iguales en la que obviamente no caben las intimidaciones ni las amenazas (sic)”, explicó el funcionario del Gobierno Petro, según El Espectador.

En declaraciones recogidas por el medio antes mencionado, el vicecanciller Mauricio Jaramillo se refirió a la naturaleza de la conversación sostenida con la delegación estadounidense, destacando la apertura y la franqueza del intercambio - crédito Colprensa

De acuerdo con el medio antes citado, aunque Jaramillo evitó divulgar información reservada por cuestiones de confidencialidad, reconoció que el clima actual entre ambos países presenta dificultades, derivadas no solo de los pronunciamientos del presidente Trump, sino también de los comentarios realizados por el secretario de Estado, Marco Rubio, dirigidos a Gustavo Petro. El vicecanciller resaltó la actitud respetuosa que ha mantenido el mandatario colombiano frente a esas críticas.

“No solo es sobre el presidente Trump, sino también al secretario Marco Rubio, quien también ha tenido palabras desobligantes con el presidente Petro y en general con el gobierno colombiano. Nosotros hemos dicho cuando ha habido descalificaciones en contra del presidente Petro, lo hemos protestado y lo hemos dejado por escrito. [...] Acá hay una relación de más de dos siglos que ha funcionado y que es una relación que está basada en el respeto”, manifestó Jaramillo, quien además recalcó que cada vez que se le ha falado el respeto a Colombia el Gobierno ha “alzado la voz para exigir respeto (sic)”, explicó el funcionario del Gobierno Petro en declaraciones recogidas por El Espectador.

De acuerdo con el medio antes citado, aunque Jaramillo evitó divulgar información reservada por cuestiones de confidencialidad, reconoció que el clima actual entre ambos países presenta dificultades, derivadas no solo de los pronunciamientos del presidente Trump - crédito Cancillería

Dicho medio también indicó que, de acuerdo con información proporcionada por la Cancillería, el contenido del diálogo permanecerá confidencial y no se emitirá un comunicado oficial mientras continúen las gestiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. A pesar de las discrepancias recientes, fuentes en Washington recalcan la relevancia que Colombia tiene como socio estratégico y destacan la importancia de conservar una relación sólida entre ambos países.