Colombia

Enrique Gómez contestó a publicación de Mr. Taxes en que menciona a Abelardo De La Espriella: “El juego de palabras es simple como su campaña”

Las tensiones crecieron después de que el candidato presidencial solicitara revelar información sobre posibles infiltraciones en instituciones colombianas, provocando intercambios públicos entre Enrique Gómez y Luis Carlos Reyes

Luis Carlos Reyes y Enrique Gómez discutieron en redes sociales por un mensaje del exfuncionario cuestionando a Abelardo De la Espriella - crédito Prensa Enrique Gómez y @luiscrh

El 4 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a su par colombiano, Gustavo Petro, por supuestos lazos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Además, Trump sugirió el posible desarrollo de un operativo en territorio colombiano. Esta situación continúa generando polémica en el país, con múltiples opiniones, reacciones y debates que incluyen a figuras del ámbito político.

En ese contexto, Enrique Gómez respondió a una publicación de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y conocido en redes como Mr. Taxes, en la que este mencionaba a Abelardo De La Espriella. Gómez afirmó: “El juego de palabras es simple como su campaña”.

La discusión se originó después de que Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, informara sobre el envío de una carta al presidente estadounidense Donald Trump, a la fiscal Pam Bondi y al secretario de Estado Marco Rubio. En la misiva, De La Espriella pidió que se hiciera pública toda la información relacionada con la supuesta infiltración del narcoterrorismo en las estructuras de poder en Colombia.

Ante esta situación, el exministro y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, respondió en redes sociales. Reyes criticó la postura del candidato.

“Señor @Enrique_GomezM: a su candidato @ABDELAESPRIELLA le parece que la Salvación Nacional es la invasión nacional”, escribió Reyes.

Luis Carlos Reyes arremetió en contra de Abelardo De La Espriella - crédito @luiscrh

Las declaraciones de Luis Carlos Reyes ocurrieron a pesar de que, en una publicación posterior, Abelardo De La Espriella expresó: “Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución”.

Enrique Gómez, director nacional del partido Salvación Nacional y defensor de la candidatura de Abelardo De La Espriella, respondió a los señalamientos de Luis Carlos Reyes. Gómez desestimó los comentarios de Reyes y lo vinculó con la actual situación política del país debido a su pasado como funcionario en el gobierno de Gustavo Petro.

“Señor Reyes: el juego de palabras es simple como su campaña, pero ello es irrelevante... como su campaña. Debería sentir vergüenza de sus provocaciones cuando fue empleado de Gustavo Petro, por ende, corresponsable de la crisis de gobernabilidad que padece Colombia”, escribió Enrique Gómez como respuesta al mensaje de Reyes.

Enrique Gómez contestó a la publicación de Luis Carlos Reyes - crédito @Enrique_GomezM

Gómez finalizó su respuesta con un mensaje irónico, sugiriendo a Reyes que retome su actividad en redes sociales y cuestionando su aporte al debate político.

“Respetuosamente lo invito a regresar a los bailes en TikTok. Por favor no nos haga perder el tiempo a quienes sí estamos trabajando por la Salvación Nacional”, aseveró el dirigente político en su publicación.

Por su parte, Abelardo De La Espriella se pronunció tras las declaraciones de Donald Trump, reiterando su postura sobre el fin del mandato de Gustavo Petro. De La Espriella insistió en que el presidente debe dejar el cargo en la fecha establecida por la Constitución y planteó la posibilidad de una intervención ciudadana con apoyo de la Fuerza Pública si esto no ocurre.

“Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza”, escribió el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

Abelardo De La Espriella habló de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

De La Espriella concluyó su mensaje con un llamado a la justicia internacional, sugiriendo que el gobierno estadounidense avance en un proceso judicial contra Gustavo Petro y manifestando su disposición, en caso de ser presidente, a colaborar con la extradición.

“Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos vaya organizando el indictment, que yo, como presidente, estaré gustoso de extraditar a Petro para que pague por todos sus crímenes”, escribió el abogado en su cuenta de la red social X.

