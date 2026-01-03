Colombia

Disidentes fueron capturados en Ibagué: se les responsabiliza de acciones de extorsión e intimidación contra los habitantes de la zona

En la operación se realizó la incautación de material de intendencia perteneciente a esta estructura, así como algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, brazaletes y otros elementos

Fueron capturados tres miembros de
Fueron capturados tres miembros de las disidencias de las Farc en Tolima - crédito X

Tres presuntos miembros disidentes de las Farc fueron presentados ante la autoridad judicial tras ser detenidos en la vereda San Rafael, en el área rural de Ibagué.

De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, los capturados venían ejecutando acciones de extorsión e intimidación contra los habitantes de la zona, donde portaban armas largas y cortas, y vestían prendas exclusivas de la Fuerza Pública con brazaletes identificatorios.

El coronel Pérez precisó que la acción militar permitió “la incautación de material de intendencia perteneciente a esta estructura, así como algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, brazaletes y otros elementos”, según declaró a Caracol Radio.

Agregó que también incautaron escopetas y una pistola, las cuales usaban los detenidos para intimidar a los lugareños de San Rafael y sus alrededores.

Los detenidos, identificados como presuntos integrantes del denominado frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, están siendo judicializados, después de que el operativo se desarrollara el primero de enero. “En estos momentos se está presentando a estos sujetos ante las autoridades judiciales para la legalización de su captura y dejarlos a buen recaudo”, manifestó el coronel Pérez al medio Caracol Radio.

Las autoridades del Tolima han intensificado los controles en áreas rurales ante la aparición de estas células disidentes, reafirmando su objetivo de proteger la seguridad de la población local frente a las presiones y amenazas vinculadas a los grupos armados al margen de la ley.

Tres presuntos miembros disidentes de
Tres presuntos miembros disidentes de las Farc fueron presentados ante la autoridad judicial tras ser detenidos en la vereda San Rafael, en el área rural de Ibagué - crédito Luisa González/Reuters

Capturaron a responsables de hostigar una estación de Policía en Chaparral, Tolima

Tres presuntos miembros de las disidencias de las Farc del frente Gerónimo Galeano fueron capturados el 25 de diciembre de 2025 en la vereda Legía Alta, municipio de San Antonio, según informaron las autoridades, en una operación que buscaba frenar extorsiones y hostigamientos a comunidades del sur de Tolima.

La investigación determinó que los detenidos, identificados como alias Libardo o Alexander —cabecilla de la comisión de finanzas y tercer jefe del frente—, alias Cortico y alias Risas, junto a otros integrantes ya aprehendidos, establecieron una red delictiva que utilizó invasión de predios rurales y limitaciones a la presencia de la Fuerza Pública para consolidar su influencia criminal en la zona.

Así fue el operativo en el que cayeron tres miembros de las disidencias de las Farc en Tolima - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Pérez, el objetivo central fue neutralizar la estructura financiera, responsable de recaudar cerca de $400.000.000 cada mes mediante cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, caficultores y propietarios de fincas. La organización con frecuencia combinaba carteles, vallas, grafitis y reuniones forzadas para imponer sus reglas en el sur del departamento.

Durante el operativo —liderado por tropas del Ejército Nacional, el Gaula Militar Tolima, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía del Tolima y el CTI de la Fiscalía General de la Nación— se incautaron armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos empleados en la planificación y ejecución de los delitos, según confirmó el alto oficial.

Ejército reveló detalles del operativo en el que cayeron tres guerrilleros de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

Las denuncias provenientes de habitantes de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco permitieron a las autoridades orientar las labores de inteligencia y lograr la captura de los implicados. La Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula) asumió el proceso de judicialización por concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada.

“Este resultado representa una afectación directa a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando su capacidad de intimidación y financiación”, declaró el coronel Pérez, al subrayar que la intervención contribuye al fortalecimiento de la legitimidad estatal y de la confianza institucional en la región.

