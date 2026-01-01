Video de un perro persiguiendo un automóvil en la vía Bogotá-Villavicencio género rechazo en redes al inicio del 2026

La difusión de un video en el que se observa a un can siguiendo a un automóvil motivó numerosas denuncias en plataformas digitales y llamados a las autoridades para que tomen medidas por posible maltrato animal - crédito Plataforma Alto

Las imágenes de un perro corriendo tras un vehículo en la vía Bogotá-Villavicencio han desatado una ola de indignación en redes sociales, luego de que el video captado por un grupo de viajeros se volviera viral.

El incidente, ocurrido en la zona rural de Chipaque, Cundinamarca, llevó a numerosos usuarios a denunciar un presunto caso de maltrato animal y a reclamar una pronta intervención de las autoridades responsables.

En el video, el animal aparece persiguiendo a toda velocidad un automóvil de placas WFV 163, en una carretera transitada y con curvas peligrosas, sin detenerse a pesar del cansancio evidente.

De acuerdo con el testimonio de Juán Fajardo, uno de los viajeros citados por El Tiempo, el perro los siguió durante un tramo considerable: “Ayúdenme a difundir este caso para encontrar cuanto antes al perrito y reportar a las autoridades”, solicitó Fajardo al difundir las imágenes.

La viralización del caso provocó cientos de comentarios que expresaron preocupación por la seguridad del animal. Algunos usuarios lamentaron la falta de ayuda al perro: “Dios no más por favor está en peligro ese animalito”, mientras que otros cuestionaron la reacción de quienes grabaron la escena, con preguntas como “¿Haces el vídeo y no recogen al perrito? ¿Por qué no cierran al del carro?”. La indignación se dirigió tanto hacia los supuestos responsables del abandono como hacia quienes documentaron los hechos.

Organizaciones defensoras de los animales recordaron que el abandono de mascotas es considerado una forma de maltrato animal sancionada por la legislación colombiana.

Según el portal Conceptos Jurídicos, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como “seres sintientes” e introdujo sanciones penales más severas a quienes los sometan al sufrimiento, el abandono o el dolor. Esta norma modificó el Código Penal y promueve el reconocimiento de los animales como sujetos de especial protección frente al sufrimiento.

Tras la repercusión pública, una mujer que se identificó como la dueña del perro ofreció una versión diferente de los hechos.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, explicó que el animal, al que identificó como “Zeus”, no fue abandonado intencionalmente, sino que se habría escapado del hogar y que solo notaron su presencia cuando ya los seguía en carretera.

Sostuvo que viajaba con su cuñada hacia el municipio de Caqueza para asistir a un control médico de embarazo y, ante la dificultad de detenerse, esperaban que el perro los acompañara hasta la vereda Chapinerito, donde un familiar podría recibirlo. Sin embargo, indicó que desconocía el paradero de “Zeus” al momento de su declaración.

Hasta el momento, se desconoce el destino final del perro y no hay información confirmada sobre alguna actuación de las autoridades. Organizaciones civiles y usuarios continúan exigiendo que se esclarezcan los hechos y que se garantice el bienestar del animal.

El aval a la temporada taurina en Cali genera disputa entre Camilo Romero y Alejandro Eder

La aprobación de la temporada taurina en Cali ha provocado un enfrentamiento público entre Camilo Romero y el alcalde Alejandro Eder, luego de que el exgobernador de Nariño acusara a Eder de “complicidad en el maltrato animal” por permitir la realización de corridas durante el periodo de transición establecido por la ley nacional.

Camilo Romero lanzó críticas: alcalde de Cali, blanco de señalamientos tras permitir corridas de toros - crédito Montaje Infobae

El contexto de esta controversia se agrava por el avance legal de la protección animal en Colombia.

El 22 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2385 (“No Más Olé”), que prohíbe las corridas de toros y otras prácticas similares en todo el país, aunque concede tres años de transición, hasta julio de 2027, para que quienes dependen económicamente de estas actividades encuentren alternativas laborales.

Durante este lapso, la norma permite que se sigan desarrollando espectáculos como los de Cali y Manizales.

En un video compartido en la red social X, Romero, quien aspira a la presidencia, cuestionó la coherencia del alcalde de Cali, citando su posición durante la COP16 como defensor de la biodiversidad y señalando la contradicción con el respaldo municipal a la temporada taurina.

“Posan de defensores de la biodiversidad y por detrás abren la puerta a la tortura. Vergonzoso”, manifestó Romero, quien insistió: “Prefirió estar del lado de poderes que se divierten y enriquecen de la crueldad contra los animales, y no de millones de colombianos que rechazan esta barbarie”.

Debate nacional: Camilo Romero señala “complicidad” de Alejandro Eder en la continuidad de la tauromaquia en Cali - crédito @CamiloRomero

La Corte Constitucional ratificó en septiembre de 2025 la validez de la ley, priorizando la protección animal, mientras que el sector taurino mantiene su oposición, argumentando afectaciones laborales, culturales y de propiedad privada y denunciando una reducción en la ganadería y agresiones contra sus integrantes.