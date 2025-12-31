En cama y con su marido “descamisado”: la foto que la esposa de Daniel Quintero publicó para referirse al salario mínimo

Daniel Quintero se refirió al aumento del salario mínimo para 2026 - crédito Daniel Quintero/Instagram

El incremento del 23,7% del salario mínimo en el país, que regirá a partir de 1 de enero de 2026, no ha dejado de ser un tema de sorpresa, críticas, comentarios, y reacciones desde todos los sectores políticos y productivos del país.

En efecto, Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio, no fueron la excepción. Sin embargo, la foto publicada junto al mensaje de apoyo a este incremento, fue lo que realmente llamó la atención.

La foto que utilizó Diana Osorio para referirse al salario mínimo

Una fotografía atribuida a Diana Osorio, ex primera dama de Medellín y esposa de Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad, se volvió viral en redes sociales, desatando cientos de comentarios.

La imagen, en la que ambos aparecen acostados, -y con Quintero sin camisa- fue publicada con el mensaje: “La cara de quienes se acuestan felices por los trabajadores de Colombia 🇨🇴”.

La polémica fotografía de Diana Osorio y Daniel Quintero, vinculada al salario mínimo, generó controversia en redes sociales - crédito DianaOv/Instagram

Este comentario, difundido en pleno debate sobre el incremento salarial decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, generó una ola de opiniones divididas y reacciones inmediatas en diferentes plataformas digitales.

El contenido y el contexto de la publicación provocaron que numerosos usuarios calificaran la acción como provocadora, fuera de lugar y alejada de la realidad social de millones de ciudadanos, mientras que otros cibernautas optaron por tomar con humor la foto y el mensaje.

Algunos internautas interpretaron la publicación como una burla política o un gesto irónico dirigido a los sectores que han cuestionado el reciente aumento del salario mínimo. Mientras tanto, el carácter visual de la imagen también fue objeto de debate, ya que varios usuarios consideraron inapropiado que una figura pública vinculada al ámbito político nacional compartiera este tipo de contenido. En solo unas horas, la fotografía fue replicada y discutida ampliamente, razón por la que Osorio habría decidido limitar los comentarios en la publicación.

Daniel Quintero señaló que subir el salario es justo, pero no basta con eso - crédito @QuinteroCalle/X

“Dos polvitos y a dormir jajaja ¡Viva mi presidente Petro! ✊🏼" ; “Disfruta lo más q pueda porque lo q te viene no es bueno” ; “Como trabajarán estos dos jaja” ; “Me imagino la celebración jajajaa😂😂😂😂" ; “Que estaban haciendo pirulos” ; “Muchos idiotas, será que sube solo el salario, ignorante (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

A través de un video publicado masivamente en sus redes sociales, Daniel Quintero amplificó el debate sobre el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Petro.

Quintero defendió el incremento del 23,7% y expuso los argumentos económicos que, según él, justifican la medida.

En el mensaje, Quintero afirmó que las advertencias históricas sobre los riesgos de subir el salario mínimo “iban a ser una catástrofe”, han quedado desmentidas con el aumento actual.

Sostuvo que la medida representa “justicia social” y, además, “ingeniería económica pura”. Según el exalcalde, la economía colombiana no se dinamiza desde las capas altas, sino desde los ingresos de la base trabajadora.

“Cuando un trabajador gana dos millones de pesos mensuales, este trabajador no va a guardar la plata debajo del colchón, sino que pone a circular esa plata de forma inmediata. Esto va al mercado, la panadería, el transporte... Técnicamente, a esto se le llama activar la demanda agregada de un país. Si la gente tiene con qué comprar, pues las empresas tienen a quién venderle. Así de simple”, señaló Quintero.

Daniel Quintero explicó por que el incremento del salario mínimo es justo - crédito @quinterocalle/Instagram

El exalcalde enfatizó que el aumento funciona como “un antídoto contra el estancamiento”, ya que fortalecer el poder adquisitivo de las familias genera un mercado interno sólido y atractivo para la inversión. En su opinión, “un país donde la gente consume, es un país que atrae inversión, porque hay clientes reales, no solo cifras en un papel”.

Quintero también se refirió a los temores sobre la inflación y defendió que la verdadera productividad surge de empleados motivados y con bienestar. Afirmó que “un salario digno reduce la rotación, mejora el clima laboral y obliga, claro, a nuestras industrias a ser más eficientes, no a costa del hambre, sino a través de la innovación”.

Finalmente, expresó que la política salarial impulsada por el gobierno permitiría la transición de una “economía de supervivencia” a una economía de consumo y crecimiento, concluyendo que “si a los trabajadores les va bien, a Colombia le va mejor”.