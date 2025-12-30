Colombia

Paloma Valencia cuestionó el aumento del salario mínimo para 2026 y lanzó fuerte advertencia: “Envía un mensaje engañoso”

La senadora del Centro Democrático difundió un mensaje en redes sociales en el que señaló impactos sobre empresas, precios, gasto público y deuda pensional, tras el decreto del Gobierno nacional que fijó el nuevo salario mínimo

La senadora afirmó que el incremento envía un mensaje engañoso sobre el enriquecimiento de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció públicamente sobre el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, al advertir que la medida, aunque responde a un anhelo legítimo de mayores ingresos, tendría consecuencias económicas que no han sido explicadas con claridad a los colombianos.

El pronunciamiento fue realizado a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, en el que expuso una serie de argumentos relacionados con empleo, inflación, gasto estatal y sostenibilidad fiscal.

En su mensaje, Valencia afirmó que el incremento del salario mínimo envía, a su juicio, una señal que no se corresponde con la realidad económica del país. “El anhelo de todos es que los colombianos tengan mejores ingresos. Ese es el sueño de una Colombia enriquecida. Pero hay que entender que la riqueza no se decreta”, expresó en los primeros segundos de su intervención, al tiempo que sostuvo que el crecimiento económico depende de condiciones estructurales y no únicamente de decisiones administrativas.

En el desarrollo de su intervención, la senadora planteó que el debate sobre el salario mínimo ha sido presentado desde una lógica de confrontación entre empresarios y trabajadores, una visión que cuestionó de manera directa. “Esa dupla, que son el trabajador y el empresario, no son enemigos, como pretende plantearlo el gobierno”, señaló, al explicar que, según su planteamiento, ambos dependen de un entorno económico que permita generar riqueza real y sostenible.

Valencia agregó que un aumento salarial que no esté respaldado por crecimiento productivo puede perder efecto en el corto plazo. “Para que esa riqueza no sea simplemente un número con el que te paguen, pero que todo luego suba de precio y te alcance para menos o lo mismo que te alcanzaba antes, lo que tenemos es que crecer nuestra economía”, afirmó, vinculando el tema salarial con el tamaño del Estado y el nivel de gasto público.

En ese contexto, sostuvo que una parte significativa de los recursos públicos se destina a burocracia e ineficiencias administrativas. “Hoy se nos va muchísima plata en burocracia que debiera invertirse en el bienestar de las comunidades”, dijo, al mencionar sectores como la seguridad, los bienes públicos y la calidad de vida como áreas que, según su postura, deberían ser prioritarias.

Impacto en pequeñas empresas y precios

La precandidata advirtió que el
La precandidata advirtió que el alza del salario mínimo afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue el efecto del aumento del salario mínimo sobre las micro y pequeñas empresas. La senadora recordó que la mayoría del tejido empresarial del país está conformado por este tipo de negocios y utilizó ejemplos concretos para ilustrar su argumento. “Pensemos en una panadería que hoy tiene unos empleados formalizados pagándole pensiones, salud, riesgos profesionales”, señaló, para luego explicar que el incremento salarial puede obligar a subir precios.

Según Valencia, “cuando sube el salario, tienen que subir los precios del pan para poder cubrir ese aumento”, lo que, en su planteamiento, reduce el consumo y afecta la sostenibilidad del negocio. Agregó que este escenario podría derivar en despidos, cierres o un aumento de la informalidad laboral. “Ese efecto golpea no solamente el tejido empresarial pequeño de este país, sino también a todos sus trabajadores”, afirmó.

La senadora relacionó este argumento con experiencias previas, como el impacto de impuestos específicos en el comercio minorista. “Lo advertimos con el impuesto saludable y 17.000 tiendas de barrio han tenido que cerrar”, expresó, al advertir que situaciones similares podrían presentarse en otros sectores económicos.

Sobre el gasto público, pensiones e inflación

Valencia afirmó que firmó que
Valencia afirmó que firmó que el incremento impacta el gasto público por la indexación de salarios del Estado - crédito Luisa González/REUTERS

Otro de los puntos abordados fue el efecto del aumento del salario mínimo en las finanzas públicas. Valencia explicó que, aunque pocos funcionarios ganan el salario mínimo, muchos sueldos del sector público están indexados a este indicador. “Todos los altos funcionarios están amarrados al salario de los congresistas, y el salario de los congresistas es un número de salarios mínimos”, señaló, indicando que el incremento se reflejaría en mayores costos para el Estado.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto en el sistema pensional. “El próximo año vamos a tener que gastar 4.2 billones más en pagar las mismas pensiones”, afirmó, y agregó que en años posteriores ese aumento podría ser mayor. También mencionó efectos en el Fondo de Garantías de Pensiones Mínimas y en la deuda pública.

La senadora indicó que numerosos precios en la economía están indexados al salario mínimo, lo que, según su exposición, presionaría la inflación. “Muchos de los precios en Colombia están amarrados al salario mínimo”, dijo, al mencionar el costo de la vivienda para los hogares de menores ingresos y el acceso al crédito.

El expresidente Álvaro Uribe respaldó
El expresidente Álvaro Uribe respaldó la publicación de Paloma Valencia con un mensaje en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

De acuerdo con su planteamiento, un escenario inflacionario llevaría al Banco de la República a subir las tasas de interés, encareciendo los créditos para vivienda, emprendimiento e inversión. “Eso significa que se va a dificultar el crecimiento de nuestra economía, expresó, al mencionar también niveles de inversión extranjera y endeudamiento público.

El expresidente Álvaro Uribe respaldó la publicación de la precandidata a través de su cuenta de X. En su mensaje, el exmandatario escribió: “Que los colombianos ganen más, el Estado y los impuestos se reduzcan”.

