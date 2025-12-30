“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía”, María Fernanda Cabal sobre salario mínimo de Petro de $2.000.000 para 2026

Una crítica al incremento salarial surgió desde sectores contrarios al gobierno, quienes relacionan la medida con políticas de otras naciones sudamericanas, poniendo en duda la sostenibilidad económica de la decisión adoptada - crédito Prensa María Fernanda Cabal

El anuncio del salario mínimo Colombia para 2026, fijado en $2.000.000, ha situado la política salarial del gobierno de Gustavo Petro en el centro del debate nacional.

El incremento, que representa un aumento superior al 23% respecto a 2025 y duplica la cifra de 2022, fue presentado por el Ejecutivo como el inicio de “la era del salario vital para Colombia”.

Mientras el Gobierno destaca el ajuste como un cambio relevante para los trabajadores, la oposición, a través de la senadora María Fernanda Cabal, expresó una crítica frontal y recurrió a la comparación con las políticas implementadas en Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez.

A través de la cuenta oficial de X de María Fernanda Cabal el 30 de diciembre. En su mensaje, la senadora afirmó: “Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Un economista que no entendió cómo se maneja la economía”.

Cabal acompañó su publicación con un video de Hugo Chávez firmando un decreto de aumento del salario mínimo en Venezuela, enfatizando el paralelismo entre ambos gobiernos.

El video compartido muestra a Hugo Chávez anunciando: “el salario mínimo, a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30% (...). Setecientos noventa y nueve bolívares fuerte va a quedar el salario mínimo... Es un impacto fiscal, eh, grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen. Ustedes lo merecen... Es justicia, más nada”. Con la difusión del material, la opositora pretendió advertir sobre posibles riesgos económicos similares para Colombia en caso de replicar experiencias como la venezolana.

El incremento salarial aprobado representa un cambio relevante en la política laboral, reafirmando los principios constitucionales y la intención del Estado de garantizar mejores condiciones para millones de trabajadores.

El Gobierno nacional de Colombia decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que incluirá un total de $2.000.000 mensuales al sumar el auxilio de transporte, según anunció Gustavo Petro el 29 de diciembre.

El nuevo monto impactará directamente a 2.4 millones de empleados, bajo el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y está diseñado para cubrir alimentación, vivienda y salud.

Durante su alocución, Petro subrayó que el incremento representa un aumento real del 18.7%, “una cifra que supera los resultados obtenidos durante los tres primeros años de su administración”.

El mandatario sostuvo que esta política fomenta el consumo interno, “medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más”.

La decisión del Gobierno estableció un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, aunque el auxilio no será aplicable en todas las regiones del país.

El presidente defendió que “el salario real creció más que en los tres años previos, con un aumento acumulado cercano al 36% en términos reales”, y comparó el logro con gestiones anteriores afirmando: “no hay un gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años sesenta”.

Frente a críticas que anticipan un fuerte impacto en la generación de empleo y alertan sobre el aumento de los costos empresariales, Petro recordó que Colombia registra “la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo y las tasas de pobreza más reducidas”, y pronosticó una caída mayor en 2026.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la medida garantiza mejores condiciones para los trabajadores y constituye “un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”.