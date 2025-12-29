Colombia

El peso colombiano tomó fuerza de nuevo y fue la moneda más revaluada frente al dólar estadounidense en diciembre de 2025

El creciente flujo de remesas y la menor demanda de dólares impulsaron la entrada de capitales durante diciembre de 2025, explicaron expertos

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 29 de diciembre, el dólar en Colombia se cotizaba en promedio de $3,707.15 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El peso colombiano fue la moneda de mercados emergentes con mejor desempeño en diciembre de 2025 al alcanzar una revaluación del 3,2%, según datos de Bloomberg. La variación sobresale frente al comportamiento de otras divisas, en un entorno caracterizado por la debilidad del dólar estadounidense y un flujo importante de remesas e inversión de capitales hacia Colombia.

Durante el periodo analizado, la apreciación del peso colombiano lideró el ranking, seguida por el baht tailandés (2,98%), el rand sudafricano (2,58%), el peso chileno (2,44%) y el peso mexicano (2,2%). En contraste, monedas como el real brasileño (-3,3%), la lira turca (-1%), la rupia indonesia (-0,6%), el peso filipino (-0,38%) y la rupia india (-0,33%) registraron devaluaciones, de acuerdo con los registros del medio.

Frente a esto, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, atribuyó el fortalecimiento del peso a una combinación de factores globales y locales. Explicó a La República que “cuando los inversionistas descuentan un ciclo de relajación monetaria en Estados Unidos, el dólar pierde fuerza frente a otras monedas”. Asimismo, indicó que, durante diciembre, el mercado empezó a prever recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), lo que llevó a una menor demanda global de la moneda estadounidense y debilitó su valor relativo.

Las decisiones de la FED
Las decisiones de la FED son clave para el dólar a nivel mundial y para los mercados - crédito Joshua Roberts/Reuters

Dicha tendencia fue acompañada por un contexto de volatilidad internacional, lo que, a su vez, “restó protagonismo al dólar como activo refugio”.

Excepcional desempeño del peso colombiano

Por otro lado, por medio de X, el analista José Manuel García Suárez puntualizó en que el “mejor trade de diciembre no estuvo en Wall Street, sino en Bogotá”, al resaltar el excepcional desempeño del peso colombiano y la atípica debilidad del dólar en un mes donde, usualmente, la demanda se incrementa.

Remarcó el experto en que, en esta ocasión, los inversionistas favorecieron mercados emergentes y Colombia sobresalió, por lo que se benefició del mayor flujo de capital hacia activos locales.

José Manuel García Suárez, analista,
José Manuel García Suárez, analista, aseguró que el mercado descuenta nuevos recortas en la tasa de interés de la FED - crédito @JoseMaGarciaSua/X

Y es que el apetito global por el riesgo impulsó movimientos de capital hacia países como Colombia, situación que tuvo un efecto positivo sobre el peso. Vieira detalló que la preferencia de los inversionistas por activos emergentes disminuyó la presión compradora sobre el dólar y propició una apreciación de la moneda local. Ambos expertos resaltaron que el flujo de inversiones y la percepción de “oportunidad” en Colombia fueron superiores a los de otros mercados emergentes, lo que contribuyó a marcar la diferencia frente a otras divisas.

Elementos que favorecieron al peso colombiano

Dentro de los elementos internos que favorecieron la apreciación del peso, Vieira y García Suárez destacaron:

  • Venta de bonos del Gobierno (TES).
  • Aumento del endeudamiento público.
  • Monetización de dólares procedentes de operaciones financieras locales.

El CEO de JP Tactical Trading precisó que estos factores aumentaron la oferta de divisas en el mercado cambiario, lo que disminuyó la tasa de cambio y aumentó la disponibilidad de dólares en el país.

Diego Montañez-Herrera, consultor, anotó que
Diego Montañez-Herrera, consultor, anotó que las remesas han sido clave para la revaluación del peso colombiano - crédito @DiegoMontanezH/X

Entretanto, el consultor Diego Montañez-Herrera agregó que el flujo de remesas fue determinante para evitar una depreciación mayor del dólar frente al peso. Según datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, hasta noviembre de 2025 las remesas enviadas a Colombia aumentaron en un 10,9% en comparación con el año anterior. En contraste, la inversión extranjera directa cayó un 16% en el mismo periodo.

Montañez-Herrera resaltó el aporte constante de las remesas al ingreso de divisas y a la estabilidad cambiaria nacional.

Independencia del Banco de la República

A nivel institucional, el analista de Inverxia, Alexander Ríos, advirtió sobre los riesgos derivados de las reformas contempladas por la Constituyente impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Señaló que estos cambios afectarían la independencia del Banco de la República y podrían incrementar el intervencionismo estatal en la economía.

Manifestó que uno de los objetivos históricos de los modelos socialistas ha sido “tener un banco central como caja menor para hacer y deshacer el erario”. El analista expresó que restar importancia al dólar como referencia mundial podría dejar al peso colombiano en una situación incierta si se debilita la autonomía del Emisor monetario.

