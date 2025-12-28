Balance de Fuerzas Miliares mostró cifras récord en neutralizaciones de integrantes de grupos armados ilegales en 2025

La estrategia conjunta permitió la captura de 12.415 integrantes de grupos criminales y el rescate de 430 menores reclutados a la fuerza - crédito Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia presentaron el balance de sus operaciones durante 2025, periodo en el que lograron neutralizar a 13.971 integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO) al margen de la ley.

El informe, divulgado por el comandante saliente, Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, subrayó el aumento del 25% en la ofensiva militar respecto al 2024, lo que se tradujo en 563 combates en todo el territorio nacional.

El 2025 marcó un incremento sin precedentes en la ofensiva militar contra las estructuras criminales en Colombia. Las fuerzas conjuntas reportaron cifras récord de neutralizaciones, capturas y rescates de menores, en medio de una renovación en la cúpula militar.

De acuerdo con el comunicado difundido por Cubides Granados en la red social X, la estrategia incluyó acciones coordinadas entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El reporte detalló que las operaciones se ejecutaron bajo el marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Resultados generales: capturas, sometimientos y rescates

Entre los principales logros, las autoridades destacaron las siguientes cifras:

13.971 integrantes de estructuras criminales neutralizados

12.415 capturados por las Fuerzas Militares

763 sometidos a la justicia

278 personas murieron en desarrollo de operaciones militares

85 ilegales se entregaron de forma voluntaria

430 menores recuperados del reclutamiento forzado

Con base en el reporte oficial, estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de la inteligencia militar y la articulación efectiva de capacidades conjuntas entre las fuerzas.

Cubides Granados señaló que todo esto es “fruto de la valentía y compromiso de nuestros Soldados, Marinos y Aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía y la seguridad de cada colombiano (sic)”.

Las Fuerzas Militares de Colombia neutralizan a 13.971 integrantes de GAO durante operaciones en 2025, según balance oficial - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Afectaciones por estructura criminal

La ofensiva golpeó a todos los principales grupos armados ilegales que operan en Colombia, según la información recogida por Infobae:

Clan del Golfo

1.806 integrantes neutralizados

Entre los cabecillas identificados entre los afectados figuran alias Nacho, Terror, Dago Chirimoya y Diomedes.

Las operaciones continúan contra alias Chiquito malo, Gonzalito, el Cura y Risitas, considerados objetivos prioritarios.

GAO-r Estado Mayor Central y Bloques y Frentes

1.279 integrantes neutralizados

Cayeron figuras como alias Duber, Cholinga, Dumar y Platanote.

Permanecen en la mira de las autoridades alias Iván Mordisco, Alonso 45 y Marlon.

ELN (Ejército de Liberación Nacional)

433 integrantes neutralizados

Entre los cabecillas señalados están alias Fredy, Lagarejo y Mentiroso.

Las operaciones mantienen como objetivos principales a alias Antonio García, Pablito y Silvana Guerrero.

GAO-r Segunda Marquetalia

361 integrantes neutralizados

Entre los neutralizados se mencionan alias el Indio, Fermín y Araña.

El Estado concentra sus esfuerzos en dar con alias Iván Márquez, Allende y El Bonito.

El informe presentado por el almirante Francisco Hernando Cubides destaca un aumento del 25% en la ofensiva militar en comparación con 2024 - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El Gobierno mantiene vigentes millonarias recompensas por información que conduzca a la captura de estos cabecillas, garantizando total confidencialidad para los informantes.

El almirante Cubides Granados afirmó en el comunicado: “Con resultados, una vez más demostramos la efectividad y la legitimidad de las Fuerzas Militares, garantes de la protección de la población civil y la seguridad de la Nación”.

Además, remarcó el compromiso de la institución con la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

El balance presentado por el mando saliente de las Fuerzas Militares de Colombia muestra una intensificación de las acciones de seguridad y un golpe sostenido a las organizaciones ilegales.

El Estado mantiene la búsqueda de los principales cabecillas y la oferta de recompensas, mientras la nueva cúpula militar asume el reto de garantizar la continuidad de una estrategia que, según el almirante Cubides, busca “brindar mejores condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo integral a los colombianos”.