Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

El uniformado fue identificado como Over Andrés Román Marín, que viajaba desde la capital vallecaucana en su motocicleta, cuando habría caído en un retén ilegal, al parecer, de las disidencias de las Farc

El uniformado viajaba desde Cali
El uniformado viajaba desde Cali cuando fue interceptado - crédito redes sociales

Un nuevo caso de secuestro elevó la tensión en el departamento del Cauca, específicamente en el tramo de la vía Panamericana que conecta Popayán y Cali, donde las autoridades reportaron la desaparición del patrullero Over Andrés Román Marín.

De acuerdo con la información preliminar, el uniformado, adscrito a la estación de Policía de La Sierra, fue interceptado en el sector de Pescador, en Caldono, presuntamente por integrantes de un grupo armado ilegal, al parecer disidencias de las Farc.

Román Marín habría logrado enviar su ubicación y un mensaje de alerta a sus compañeros antes de ser privado de su libertad, lo que permitió que estos informaran rápidamente a medios de comunicación locales sobre la situación.

Tras el reporte, la Policía Cauca desplegó un operativo en la zona, reconocida por la presencia de disidencias armadas que, según los comunicadores, mantienen retenes y realizan acciones armadas de manera reiterada, exponiendo a la población civil local.

El secuestro ocurrió en la madrugada del sábado 27 de diciembre, cuando el patrullero se dirigía a La Sierra tras salir de Cali en su motocicleta. Se conoció que Román Marín habría caído en un retén ilegal, donde los sujetos armados, al identificarlo como integrante de la fuerza pública, procedieron a llevárselo.

Una versión adicional, entregada por un reportero judicial de Popayán, citado por El País Cali, sostiene que el uniformado fue perseguido por sujetos en motocicleta desde que salió de Cali hasta llegar a Pescador. Según este periodista, Román Marín viajó inicialmente desde Cúcuta a Cali en avión y, posteriormente, se desplazó en motocicleta hacia La Sierra, reportando a sus compañeros lo que sucedía antes de perderse su rastro.

Este caso eleva a dos el número de personas secuestradas recientemente en la vía Panamericana. Los comunicadores recordaron que en el sector de Mojarras, un comerciante de la ciudad de Pasto (Nariño), también fue privado de la libertad por un grupo armado que ejecutó un retén ilegal en esa zona. De acuerdo con líderes sociales del sur del Cauca, el hermano del comerciante fue quien reportó el hecho a las autoridades, luego de ser dejado en libertad por los autores del secuestro.

Noticia en desarrollo...

