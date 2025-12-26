Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

El influenciador relató acompañado de su novia Carolina Gómez lo que ocurrió en Cartagena y llevó a que fuese hospitalizado de urgencias- crédito @Yefito/YouTube

Yeferson Cossio fue noticia en las últimas horas al conocerse que fue hospitalizado de urgencia y sometido a una cirugía de corazón por un grave percance de salud. Según explicaron las hermanas del influenciador, Cintia y Gisela, así como su pareja, Carolina Gómez; la causa del problema de salud fue una combinación de estrés extremo e insomnio prolongado.

Las reacciones fueron de todo tipo en redes sociales: de la sorpresa y el deseo de recuperación para el creador de contenido, al escepticismo y las dudas sobre si no era otra de las bromas pesadas de Cossio.

A través de su canal de YouTube, en un video grabado en su casa, y tal y como había anticipado en sus cuentas personales, el propio Cossio, acompañado de su novia, contó lo que llevó a su internación en un centro médico con su vida en riesgo.

Yeferson Cossio publicó un video en su canal de YouTube relatando el problema cardiaco que lo tuvo entre la vida y la muerte - crédito @Yefito/YouTube

“Casi me muero, muchachos, y no fue por drogas”, manifestó, entre risas y un dejo de incredulidad, mientras acariciaba el lomo de Cintia Junior, el avestruz que tiene en su casa y que todavía intimida a Carolina después de tres años.

Cossio explicó que estaba en un yate en Cartagena, pero tal y como dijo Mr. Stiven en su transmisión, no se trataba de una fiesta con excesos de por medio. “Yo no estaba ni borracho, ni trasnochando por placer. Solo me dormí tarde, como siempre”, dijo, reconociendo que incluso en las fiestas más desenfrenadas todo se reducía a trabajar. “Yo soy adicto al trabajo. Incluso en las fiestas, voy más a hacer relaciones que a disfrutar”, admitió.

Durante el episodio, Cossio experimentó graves síntomas como opresión en el pecho, dificultad para respirar y sudor frío, lo que alarmó a su pareja Carolina Gómez - crédito @Yefito/YouTube

Eso llevó a que asumiera hábitos poco saludables relacionados con las horas de sueño. “Yo duermo día por medio y los días que duermo, duermo cuatro, máximo cinco horas. Cuando estoy botado, duermo seis. Pero día por medio, o sea, un día sí, al otro día duermo solo cuatro horas. Y Caro, si duerme sus 18 horas diarias, ella sí duerme por los dos”, expresó con una risa nerviosa.

La noche del episodio, la pareja explicó que Carolina, quien suele dormirse antes que Yeferson, no lograba conciliar el sueño. “No sé por qué, pero sentí que debía quedarme despierta”, recordó, notando que su respiración era más agitada de lo usual.

Poco después, Yeferson comenzó a jadear más, sintió su pecho oprimido y era incapaz de respirar. Comenzó a arrastrarse por el cuarto, tirando botellas y pidiendo aire, ante la mirada aterrada de Carolina, que esperaba que se tratara de una broma. Pero, los síntomas que incluían sudor frío, náuseas y vértigo hicieron ver que era algo serio. Cossio incluso ordenó que llamara a un médico, algo que hizo ver la gravedad de la situación, pues el influenciador solía renegar de pedir ayuda médica.

Luego de lograr estabilizarlo con agua fría, Cossio su novia y sus escoltas fueron a un hospital en Cartagena que no quiso revelar con nombre propio, debido a lo precarias de las instalaciones. “Era tan mierda que no tenían almohadas en las camillas, no tenían cobijitas. Fui a entrar al baño y no tenía luz del baño, no vaciaba”, afirmó. Y aunque los residentes intentaron priorizar su atención al notar que se trataba de una celebridad, Cossio finalmente pidió ir a otro hospital, que resultó ser el Serena del Mar.

Tras su recuperación, Yeferson Cossio reflexionó sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud sobre el exceso de trabajo - crédito @Yefito/YouTube

Para ese momento, el estado de Cossio seguía empeorando. “Mi corazón saltaba de 80 a 180 latidos por minuto, era una arritmia brutal”, describió, mientras Carolina y los escoltas lo cachetean para mantenerlo despierto. En un punto, la voz de un amigo resuena: “—Jefe, faltan veinte minutos”. Y él, medio inconsciente, responde: “—Acelere más, porfa”.

Al llegar al centro médico, el diagnóstico fue claro: el cuerpo de Cossio, tras año y medio de insomnio, cafeína, y estrés, había colapsado, por lo que tuvieron que aplicarle choques eléctricos al corazón para estabilizarlo. “Le reiniciaron el Windows”, bromeó Carolina, buscando alivianar la angustia de una intervención que lo sostiene entre la vida y la muerte. En ese momento, Cossio da las gracias a la cardióloga que le salvó la vida. “Gracias por salvarme la vida, doc. Es genial”, soltó Yeferson, aún aturdido por la experiencia.

Luego de recibir las visitas de familiares y amigos, Cossio reveló que a pesar de recibir instrucciones de los médicos de guardar estricto reposo, se saltó esas órdenes por una buena causa. “Yo me escapé del hospital para entregar regalos a unos niños en Bello, aun en contra de todos los médicos”, admitió.

Cossio reflexionó sobre las señales del cuerpo que ignoró por meses y ahora daban pie a una conclusión amarga: “¿De qué sirve trabajar tanto, si al final los que más sufren son los que me quieren?”, se preguntó en el video, mientras enumeraba los compromisos, los eventos, los amigos, y las fiestas a las que nunca dijo que no. La lección, aunque enunciada entre bromas y promesas de “dormir como una persona decente”, queda flotando en el aire.

Con todo, Yeferson agradeció poder seguir con vida. “Qué chimba estar vivo. Qué chimba que no les dañé la Navidad”, concluyó.