Mercenario colombiano desapareció en el Congo, África: el helicóptero en el que estaba cayó a un cuerpo de agua

La falta de información oficial sobre el paradero del joven ha incrementado la movilización social y digital, mientras la incertidumbre afecta tanto a sus allegados en Tolima como a miles de personas solidarias en distintos países - crédito Redes Sociales

La desaparición de Jarvi Abner Méndez, un colombiano originario del Tolima, tras un accidente de helicóptero en el Congo ha sumido a su familia y a la comunidad digital en un estado de profunda angustia e incertidumbre. La ausencia de información oficial y la movilización masiva en redes sociales mantienen en vilo a quienes esperan respuestas sobre el paradero del joven.

La desaparición de Méndez se vincula directamente con un accidente aéreo ocurrido, según la versión de su familia recogida por El Nuevo Día y la denuncia difundida en redes sociales, el 6 de diciembre de 2025 en territorio congoleño.

De acuerdo con ambas fuentes, el helicóptero en el que se trasladaba, presuntamente como parte de una misión de combate, cayó en un cuerpo de agua que podría haber sido un río o el mar. Desde ese momento, su familia no ha recibido comunicaciones ni confirmaciones sobre si Méndez fue rescatado o trasladado a un centro asistencial, ni sobre su paradero actual.

La madre de Méndez, residente en el Tolima, ha expresado su desesperación y sufrimiento tanto a través de El Nuevo Día como en la denuncia digital.

El caso ha provocado una ola de mensajes de apoyo y esfuerzos coordinados a nivel internacional, dado que hasta ahora ninguna institución ha entregado una versión confirmada sobre lo sucedido con el ciudadano - crédito Captura de pantalla / Facebook

A pesar de haber recurrido a diversas instituciones y canales en busca de información, afirma que nadie le ha ofrecido respuestas claras o detalles sobre lo ocurrido con su hijo. Esta ausencia de explicación, recogida en declaraciones como “nadie le da razón, nadie le explica qué pasó realmente con su hijo”, ha incrementado el dolor familiar, sobre todo en estas fechas de fin de año, cuando la incertidumbre se vuelve más intensa.

Ni las autoridades colombianas ni las del Congo han emitido hasta la fecha un comunicado oficial que aclare la situación de Méndez, según ambas fuentes consultadas.

Esta falta de respuestas ha impulsado a la familia a intensificar la búsqueda, utilizando tanto los medios de comunicación como los canales digitales para hacer un llamado público a autoridades, compañeros de misión y ciudadanos que puedan contar con información verificable.

El Nuevo Día destaca la insistencia de la familia por obtener detalles de parte de las instituciones; la denuncia en redes sociales resalta el vacío informativo y la necesidad urgente de una respuesta concreta, según la misma familia de Méndez.

La ausencia de información oficial y el dolor familiar han generado una movilización digital que refleja tanto las limitaciones de los canales formales como la potencia de la acción colectiva transnacional - crédito Captura de pantalla Facebook

Ante la insuficiencia institucional, el caso ha cobrado dimensión internacional a través de las redes sociales, tal como detalla la denuncia digital. El mensaje de búsqueda, replicado y traducido por miles de personas, logró cruzar fronteras hasta llegar al propio Congo.

El llamamiento invita a cualquier persona, autoridad, familiar, compañero o ciudadano con datos relevantes a compartirlos, bajo la premisa de que “cualquier dato, por pequeño que parezca, puede significar un alivio para esta madre”. Según El Nuevo Día, incluso los detalles mínimos podrían ser determinantes para aliviar la incertidumbre.

El impacto de la movilización digital empieza a reflejarse en el terreno: ciudadanos en el Congo han contactado a la familia y a la comunidad digital para comunicar que ya se están realizando indagaciones sobre la desaparición. De acuerdo con la denuncia en redes sociales, hay personas que investigan y verifican datos para esclarecer lo sucedido con Méndez.

Aunque hasta el momento no existe una versión oficial definitiva, el apoyo de colombianos y extranjeros ha renovado la esperanza entre quienes, desde el Tolima y otros puntos del mundo, siguen exigiendo una respuesta.

La empresa Zeuz Global recluta combatientes para las RSF en Sudán

Cientos de mercenarios colombianos han sido incorporados a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán, según una investigación de The Guardian.

La empresa Zeuz Global, liderada por Álvaro Andrés Quijano Becerra y Mateo Andrés Duque Botero, ambos de origen colombiano y residenciados en Emiratos Árabes, ha facilitado el proceso de reclutamiento.

Pese a los llamados del presidente Petro, más colombianos seguirían viajando a Sudán - crédito Stringer/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire | Pexels

Estos empresarios fueron sancionados recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su implicación directa en el conflicto.

La presencia de estos combatientes sudamericanos evidencia la internacionalización de la guerra y expone la red de empresas dedicadas a la contratación de mercenarios.

La investigación de The Guardian subraya además la responsabilidad de vacíos legales en países extranjeros, que permiten la existencia de compañías como Zeuz Global y han sido calificadas por el experto Mike Lewis como “un pasaporte para los criminales”.