Isabel Cristina Estrada relató su experiencia de embarazo y parto a los 45 años: “Fue una bendición”

El embarazo de Isabel Cristina Estrada a los 45 años se convirtió en noticia, culminando con el nacimiento de su primer hijo, Lucio, en abril de 2025 - crédito @estradaisa/Instagram

Aunque hay quienes recuerdan su participación en el Concurso Nacional de Belleza de 2001 como señorita Antioquia, el primer contacto para buena parte de los colombianos con Isabel Cristina Estrada llegó gracias a su actuación en la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, emitida en Caracol Televisión durante 2007, donde gracias a su interpretación de Lizeth Rubio obtuvo un premio en los premios TV y Novelas de 2009 como Mejor Artista Revelación.

Esto marcó un despegue en su faceta como intérprete que le valió papeles en producciones como Los Victorinos, Bermúdez, La teacher de inglés o El Joe, que la consolidaron como un rostro recurrente en las producciones nacionales, y hasta algunas extranjeras.

Aunque lleva un tiempo alejada de la actuación y ahora se dedica a promover hábitos saludables a través de sus redes sociales, si por algo fue noticia la antioqueña a finales de 2024 fue por anunciar su embarazo, mismo que culminó dando a luz a su primogénito Lucio en abril pasado, a sus 45 años.

“Gracias. Esto es inexplicable, pero trataré. Este ha sido el acto de Fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo, que todo está y estará bien. Solo puedo agradecer esta conexión y que todo se haya dado como lo soñé, parto natural, y rápido“, escribió la actriz en su publicación, confirmando que su bebé nació en perfecto estado de salud.

Durante la gestación, la actriz aumentó aproximadamente 10 kilos, pero recuperó rápidamente su figura gracias a la lactancia - crédito @estradaisa/IG

Ocho meses después de dar a luz, Estrada abordó con franqueza el proceso de embarazo y parto durante una entrevista con La Red de Caracol Televisión. Para la intérprete, esta etapa estuvo marcada por el autocuidado y una conexión profunda con su cuerpo y su hijo, factores que, según describió, resultaron decisivos tanto en la vivencia del embarazo como en la llegada de su bebé.

Estrada explicó que el ejercicio formó parte central de su rutina desde el inicio del embarazo. No consideró la actividad física como un recurso “estético”, sino como una estrategia concreta para enfrentar la maternidad tanto en lo físico como en lo emocional. “Entrené durante todos los meses de gestación, siempre con el acompañamiento adecuado y priorizando el bienestar de mi hijo”, afirmó la actriz.

Sobre la experiencia en el hospital, Estrada relató que llegó con ocho centímetros de dilatación después de haber permanecido en su casa durante la mayor parte del trabajo de parto. “Prácticamente, hice todo el trabajo de parto en la casa”, contó entre risas. Ya en el centro médico, el nacimiento transcurrió con rapidez y en un corto margen de tiempo que sorprendió a la propia gestante. “Fueron tres pujos, o sea, mi parto duró 10 minutos. Esto fue una bendición”, expresó.

El parto natural de Isabel Cristina Estrada se desarrolló en solo 10 minutos, tras llegar al hospital con una avanzada dilatación, facilitando el proceso - crédito @estradaisa/Instagram

Estrada reveló que durante la gestación aumentó su peso alrededor de 10 kilos, pero lejos de sentirse incómoda con este cambio en su físico, admitió que incluso consideró la posibilidad de conservar algunas de las curvas asociadas a aquella etapa. No obstante, señaló que “con la lactancia todo ese peso se fue rápidamente”.

Estrada comentó que solo tres semanas después del parto retomó progresivamente la actividad física, acción que marcó una diferencia en su bienestar psicológico. “Volver a entrenar me ayudó a no caer en una depresión posparto y a reconectarme conmigo misma”, aseguró.

En su preparación incluyó prácticas enfocadas en la apertura de cadera y terapia de piso pélvico, procedimientos que catalogó como fundamentales tanto para facilitar el parto como para favorecer la recuperación. Sobre el aprendizaje que extrajo de su experiencia, Estrada sugirió a otras mujeres “confiar en su cuerpo, entrenar de manera consciente y apostar por ellas mismas, sin importar la edad”.