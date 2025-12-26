El país político se despachó contra el Gobierno Petro por apoyar una asamblea constituyente: “Remedos de golpistas”

El Gobierno de Gustavo Petro estuvo impulsando la idea de una constituyente durante meses - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

El Gobierno nacional expresó su respaldo a la inscripción de un comité promotor de la asamblea nacional constituyente, que surgió como una iniciativa ciudadana representada en nueve personas que se presentaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer el trámite. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo presente en el proceso de inscripción.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″, señaló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Antonio Sanguino respaldó la inscripción del comité promotor de la asamblea constituyente - crédito @AntonioSanguino/X

A través de este mecanismo, para el cual se deberá hacer una recolección de más de tres millones de firmas y que tendrá que pasar por el Congreso de la República, el Gobierno espera que se hagan modificaciones en la Constitución Política de Colombia.

En redes sociales, el país político colombiano rechazó la inscripción del comité y el respaldo de la administración del presidente Gustavo Petro. Así lo expuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que instó a la ciudadanía a defender la Constitución.

“En un Gobierno que desprecia los equilibrios de los poderes, en un Gobierno que ha tratado de entregarle por todos los medios el territorio de los ilegales, en un Gobierno que lo único que piensa es estatizar. Acuérdense que el heredero Iván Cepeda ya dijo que todos los sectores fundamentales de la economía tenían que ser estatales”, señaló la congresista.

Aunado a ello, aseguró que el Gobierno nacional “irá por la banca” y por la minería, tras haber hecho modificaciones en la salud y en el sistema pensional. “Tenemos que defender la libertad, la libertad que está en la Constitución del 91. Yo soy Paloma Valencia y seré tu próxima presidenta”, dijo.

La precandidata aseguró que la constituyente es una estrategia del Gobierno para perpetuarse en el poder - crédito @PalomaValenciaL/X

El precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella hizo lo propio indicando que la constituyente, aunque es una iniciativa ciudadanía, sería una ficha clave para el Gobierno, que tendría intenciones de mantener su proyecto político en el poder.

“Petro y (Iván) Cepeda saben que en las urnas vamos a derrotarlos y por eso buscan dinamitar la Democracia y perpetuarse en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal. Tristes remedos de golpistas… eso fue lo que terminaron siendo”, aseveró el abogado.

El precandidato Abelardo de La Espriella criticó la inscripción de un comité promotor de la constituyente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La congresista del Centro Democrático Paola Holguín se unió a las críticas haciendo énfasis en la gestión de la administración Petro en más de tres años en Colombia. “Pasamos de los decretazos a la Constituyente, lo que sea menos gobernar con eficacia, eficiencia y transparencia… ahora les estorba la Constitución”, sostuvo.

La congresista Paola Holguín rechazó la inscripción del comité promotor de la constituyente - crédito @PaolaHolguin/X

Andrés Gaviria, aspirante a la Cámara por Antioquia, explicó que convocar una constituyente derivaría en incertidumbre para la población, justo en un momento crucial en el que requiere de confianza y estabilidad. Aseguró, además, que no es necesario hacer cambios en la carta magna, toda vez que lo que se requiere es ejecución por parte de los gobiernos.

“Hablar de “bloqueo institucional” es confundir los límites de la democracia con un capricho de poder. Las reglas no se cambian cada vez que un gobierno no logra imponer su agenda. Si realmente quieren transformar a Colombia, empiecen por respetar las instituciones que nos sostienen y hagan que el gobierno funcione y sea honorable”, precisó.

El candidato Andrés Gaviria criticó impulso de la constituyente y advirtió sobre etapa de incertidumbre - crédito @AndresGaviriaC/X

La congresista Angélica Lozano expuso un ejemplo en el que el deseo de hacer cambios en la Constitución terminó en fracaso, por lo que insistió en la necesidad de defenderla. "A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la constitución. No pudieron. Desgastaron el gobierno. Acá quieren reemplazar la constitución que lideraron @navarrowolff #AlvaroGómez @HoracioSerpa. No pasarán. La constitución del 91 se respeta!”, indicó.

La congresista Angélica Lozano Correa exigió respeto por la Constitución de 1991 - crédito @AngelicaLozanoC/X

El excongresista Ernesto Macías, por su parte, calificó la posible convocatoria de una constituyente como una “cortina populista” presuntamente utilizada por el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública, enfocada en sus escándalos. “No hallan cómo tapar los escándalos de corrupción”, señaló.

El expresidente del Congreso Ernesto Macías Tovar calificó la constituyente como una cortina populista - crédito @ernestomaciast/X

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, comparte la misma visión de otros políticos y asegura que la constituyente es una carta que aseguraría al Gobierno la permanencia en el poder. Incluso, advirtió sobre una supuesta alianza con el dictador venezolano Nicolás Maduro para establecer un régimen.

“Mantenerse en el poder es su único objetivo. Por eso, Sandino radica el sueño dorado de Petro: la Constituyente. ¡Debemos salvar la patria (...). En muchas regiones, las elecciones serán a punta de fusil, y los violentos –como ya anunciaron– impulsarán a Iván Cepeda. Harán lo que sea para perpetuarse e imponer una dictadura aliada con Maduro”, indicó.

El político Enrique Gómez aseguró que el objetivo de la constituyente es mantener en el poder a Gustavo Petro - crédito @Enrique_GomezM/X