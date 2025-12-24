Colombia

Petro hizo invitación a los colombianos que viven en Argentina, Chile y Estados Unidos: “Van a emprender pogromos”

La recomendación fue planteada tras advertencias del mandatario sobre posibles riesgos derivados de los recientes cambios políticos en esos países

Petro instó a los colombianos en el exterior a que retornen al país - crédito @infopresidencia/X

En medio de su alocución oficial, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un invitación a los colombianos residentes en el exterior, especialmente a aquellos que viven en Argentina, Chile y Estados Unidos, al solicitarles voluntariamente su retorno al país, argumentando que “viven mejor acá”.

Esta declaración se produjo el 23 de diciembre, al dirigirse a los colombianos para justificar el decreto emergencia económica, donde habló principalmente de la salud, lanzando varios dardos a anteriores gobiernos y al Congreso.

En su intervención, Petro afirmó que los recientes cambios políticos en Argentina, Chile y Estados Unidos podrían perjudicar a la comunidad colombiana en esos países.

Petro advirtió que en Colombia
Petro advirtió que en Colombia se está viviendo mejor que antes - crédito Fotocomposición Infobae

El jefe de Estado sostuvo: “Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos, en esos tres países, sobre destruir las familias migrantes”.

Argumentó que, a diferencia de lo que ocurre en esos lugares, en Colombia se ha fortalecido la atención a migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, y enfatizó: “Nosotros no somos xenófobos, como en otros lugares del mundo sí lo son con los colombianos”.

Además, advirtió que “Estados Unidos, Argentina y Chile van a emprender pogromos contra la sociedad colombiana”, utilizando el término “pogromo”, que según la Real Academia Española hace referencia a una masacre promovida por el poder contra grupos étnicos.

Estas declaraciones surgen en el contexto del mandato de Javier Milei en Argentina, la victoria de José Antonio Kast en Chile y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, líderes con posturas ideológicas opuestas a las de Petro.

El presidente destacó la atención
El presidente destacó la atención en Colombia a los migrantes venezolanos - crédito Migración Colombia

Las tensas relaciones entre Gustavo Petro y presidentes de Argentina, Chile y Estados Unidos

Las relaciones diplomáticas entre Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos atraviesan un periodo de tensión, marcado por declaraciones y reproches directos entre los jefes de Estado de estos países.

En el último mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Gustavo Petro, afirmó que no lo considera un aliado y lo responsabilizó de la producción de cocaína destinada al mercado estadounidense.

Trump sostuvo que “hacen cocaína allí, en Colombia”, y advirtió que su administración tiene identificadas “al menos tres grandes fábricas de cocaína” en territorio colombiano, instando a que sean cerradas de inmediato. A pesar de su dureza, Trump diferenció su visión sobre Petro de la que tiene respecto a los ciudadanos colombianos, a quienes calificó como “grandes personas, enérgicas e inteligentes”.

La tensión se amplía al ámbito regional. Petro expresó su rechazo a la elección del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, al que acusó en redes sociales de representar valores asociados al fascismo, afirmando: “Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”.

Gustavo Petro reaccionó con furia
Gustavo Petro reaccionó con furia a la fotografía de José Antonio Kast y Javier Milei - crédito @joseantoniokast/X - Presidencia - EFE

El mandatario colombiano comparó la victoria de Kast con el ascenso de Augusto Pinochet y criticó que los pueblos “elijan su Pinochet”.

En cuanto a Argentina, las fricciones se reavivaron luego de que Petro compartiera desde su cuenta oficial en X un video sobre supuestos saqueos en Buenos Aires, acompañándolo del mensaje: “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”.

El contenido, proveniente del canal chileno Meganoticias y grabado en agosto de 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández, fue divulgado como si correspondiera a la actual gestión de Javier Milei, lo que generó críticas y alimentó el distanciamiento diplomático.

Este contexto refleja un escenario de confrontación política e ideológica entre los gobiernos de la región, con intercambios de acusaciones y advertencias públicas que han deteriorado los canales tradicionales de diálogo diplomático.

