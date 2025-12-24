Petro anunció la creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas y señaló a Duque de desfalcar el sistema

El presidente anunció la central única de compra de medicamentos en EPS intervenidas - crédito Presidencia

Durante la noche del martes 23 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la creación de una central única de compra de medicamentos para las EPS bajo intervención estatal, medida que buscaría modificar el método y costos en la adquisición y entrega de medicinas en el país.

En su alocución presidencial, el mandatario aseguró que el Gobierno no comprará medicamentos a laboratorios que ofrezcan precios superiores al del mercado y optará por realizar compras directas en el exterior.

“Vamos a crear ya la central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas. Laboratorio que lleve precios por encima del mercado, no compramos. Compramos en el exterior directamente. Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas”, afirmó Petro durante su intervención.

El jefe de Estado precisó que la nueva central de compras operará exclusivamente para las EPS intervenidas por el Gobierno, con el objetivo de hacer más eficiente la adquisición y distribución de medicamentos, en especial aquellos destinados al tratamiento de enfermedades de alto costo.

Según el jefe de Estado, esta decisión forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el sistema preventivo de salud y contener los costos en el sector.

“El sistema preventivo que el ministro de Salud ha creado no se puede quitar, tiene que fortalecerse porque hasta ahora comienza y se puede mejorar con diagnósticos en línea”, declaró el mandatario.

Durante su intervención, Petro diferenció el caos financiero de las EPS de la prestación del servicio de salud, responsabilizando a estas entidades y al Congreso de los problemas actuales.

“No es un caos en la salud, es un caos en la contabilidad de las EPS”, afirmó, y criticó al Legislativo por impedir la solución de los problemas contables de estas empresas: “Había que volver las EPS gestoras de salud y no instituciones financieras”.

Gobierno de Iván Duque desfalcó el sistema de la salud, según Petro

En su discurso, el presidente también señaló al gobierno anterior, liderado por Iván Duque, de haber protagonizado un desfalco en el sistema de salud.

“Aquí en el Gobierno de Duque se robaron el dinero de la salud mucho más que en los anteriores gobiernos y produjo una escalada de la muerte. Y quien corrigió eso fuimos nosotros”, sostuvo el mandatario, que defendió la creación del sistema preventivo y el fortalecimiento de los controles estatales en la compra de medicamentos.

Criticó además a las EPS privadas, a las que calificó como “un mecanismo de usura, codicia, robo y muerte”, e insistió en que el Congreso no ha aprobado la reforma que eliminaría el “estatus de negociante financiero” de estas entidades.

Sobre el manejo de enfermedades huérfanas, Petro aseguró que la mayoría de los fallecimientos recientes se han producido en EPS no intervenidas, como Sura y Compensar, y no por las patologías en sí, sino por complicaciones asociadas. Añadió que la tasa de mortalidad promedio en Colombia es similar a la del resto del mundo.

El anuncio de la central única de compras se da en medio de la controversia sobre el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, decisión la cual el senador Fabián Díaz Plata presentó una apelación con el objetivo de que la Plenaria del Senado estudie y decida si acepta el recurso relacionado con el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 2024 Cámara.

La apelación constituye una acción formal que sigue a la determinación tomada por la Comisión respectiva e incluye una serie de referencias normativas y publicaciones en gacetas legislativas para fundamentar el trámite y garantizar la publicidad del proceso.

En su escrito, Díaz Plata propone que la Plenaria del Senado se pronuncie sobre la apelación, en cumplimiento del procedimiento legislativo, una vez reciba el informe de la Comisión Accidental. De ser aceptada la apelación, solicita que el proyecto sea enviado a otra Comisión Constitucional Permanente para su estudio.