Luinny acusó a Westcol de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

El productor dominicano volvió a criticar a Westcol y aseguró que Yina Calderón le dio los números de sus streams en los últimos meses - crédito @westcol @luinnycorporan/ Instagram

Westcol volvió a quedar en el centro de la controversia luego de que el dominicano Luinny Corporan lo criticara abiertamente durante una transmisión en vivo. Corporan acusó al streamer paisa de recurrir a figuras colombianas para incrementar sus propias cifras en plataformas digitales.

En su intervención, Luinny cuestionó la calidad y la duración del reality La mansión de los streamers, organizado por Westcol y emitido en Kick durante solo una semana.

El dominicano puso en duda la capacidad del empresario para desarrollar un proyecto sostenible que realmente demuestre su impacto en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Corporan también señaló que Westcol habría utilizado la presencia de Karina García y su enfrentamiento con Yina Calderón como estrategia para atraer audiencia a su canal, sin invertir lo necesario en la producción del contenido.

“Westcol, nosotros aquí en República Dominicana si tenemos cojones para invertir, porque a diferencia de ti, que hiciste un intento de mansión, y lo valoro, porque duraste una semana, siendo el streamer de Latinoamérica más grande, y no puedes hacer un proyecto de un mes con lo mucho que tú ganas”, dijo el dominicano en su intervención.

El dominicano aseguró que pese al odio que Westcol siente por Yina, ella fue la encargada de darle los mejores números durante el año - crédito @luinnycorporan/ TikTok

En el mensaje, Luinny le pidió valorar a Karina García y Yina Calderón por las vistas que le ha traído a sus proyectos en redes sociales. “Valora a Karina también, así como a Yina, porque tú sabes que para llamarla, tienes que hacer negocio, porque aunque tú la odies, ella es la que te da los números”, dijo.

Aunque demostró su respeto con la organización e impacto que tuvo el evento de Stream Fighters, aseguró que el paisa no logró mantener el desempeño en los siguientes meses. “Yo se la doy con el tema que él hizo lo de Stream Fighters, eso estuvo duro, cabrón, al nivel, pero no lo debiste bajar”, añadió.

Las palabras del dominicano desataron las reacciones en redes sociales, donde varios se fueron en contra de Luinny, lo señalaron de no conocer el impacto de Westcol e incluso le pidieron llegarse a Yina para que pudiera trabajar con ella. “No sabes ni lo que hablas, Westcol es otro nivel”, “Luinny vive con la realidad alterada”, “por eso se lleva bien con Yina, le gusta inventar cosas”, “si le gusta tanto Yina que se la lleve a RD”.

En otro momento del en vivo, Luinny aseguró que los números de Westcol no le han ayudado a crear una marca fuera de Colombia, mientras que él considera que con su reality logró ser conocido en varios países de Latinoamérica. “Yo estoy muy agradecido con Colombia, me trataron como un hijo… Yo soy figura en Colombia, Westcol aquí (República Dominicana) no es nadie, y espero que tú te pongas para Karina García, porque si me da pa’ contratarla, también te la quitamos, no tenemos miedo a arriesgarnos”, comentó el empresario.

Luinny aseguró que Westcol se colgó de los numeros de Karina y Yina - crédito montaje @karinagarciaoficiall @yinacalderóntv @lamansiondeluinny/ Instagram

La declaración de Luinny desató aún más comentarios en redes sociales, donde vatios internautas lo señalaron de no tener claro el impacto del empresario paisa. “Carajo Luinny, está montado en la nube de Goku”, “Yina lo montó en una nube, qué pesar”, “es película de Luinny es culpa de Yina”, “Westcol tuvo 4 millones de personas para Stream Fighters y Luinny apenas llegó al millón”, “él jura que es conocido en Colombia”, dicen las reacciones.

Luinny Corporán planea grabar en Colombia la nueva temporada de su ‘reality’

El productor dominicano confirmó que Colombia es una de las principales opciones para grabar la nueva temporada de su reality La Mansión de Luinny.

Tras varias semanas de rumores en redes sociales, Corporán explicó que se encuentra en el país evaluando diferentes proyectos, entre ellos la posibilidad real de instalar una base operativa y estudios en ciudades como Medellín o Bogotá.

Luinny señaló que el apoyo del público colombiano fue clave durante la primera temporada del reality. Aunque solo participaron dos colombianas, Yina Calderón y Karina García, la audiencia nacional terminó dominando la interacción diaria y posicionó a Colombia como su segundo mercado más fuerte. “El fandom de Yina y el fandom de Karina fue demasiado intenso. Colombia pasó a estar el número dos. El crecimiento y el apoyo fue tan grande que hoy estamos teniendo millones y millones de visitas gracias a ustedes”, aseguró.

Luinny planea grabar una nueva versión de su mansión en Colombia - crédito cortesía

Sobre el elenco de la próxima edición, Luinny mencionó que le gustaría contar con Andrea Valdiri, una de las creadoras digitales más relevantes del país, y reconoció que ya hubo un primer acercamiento con su equipo. También mencionó la posibilidad de negociar la participación de Altafulla, quien tiene experiencia en realities y reconocimiento en redes.

La Mansión de Luinny se caracteriza por reunir figuras virales, personalidades polémicas y creadores con fuerte presencia digital, lo que ha sido clave para su crecimiento y la activa interacción con la audiencia. El formato combina convivencia, humor y competencias.