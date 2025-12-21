Colombia

Túnel del Toyo avanza 70% y recibirá $500.000 millones para agilizar transporte de carga en Antioquia

La obra permitirá reducir hasta 500 kilómetros en los recorridos de carga, conectando el Valle de Aburrá con el centro del país y el mar de Antioquia, y contribuirá al desarrollo industrial, turístico y comercial de la región

José Fernando Flórez asegura que
José Fernando Flórez asegura que las obras civiles estarán listas hacia finales de 2026 - crédito Zonalogística

El megaproyecto del Túnel del Toyo, que promete ser el túnel más largo de Colombia y América Latina, registra un avance del 70% en su segundo tramo, según confirmó José Fernando Flórez, gerente de la obra, en entrevista con Valora Analitik.

Este proyecto reducirá de manera significativa los tiempos de conexión entre el Valle de Aburrá, el centro del país y el mar de Antioquia, consolidándose como un pilar estratégico para la logística nacional.

De acuerdo con el gerente Flórez, “la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia contribuirán el próximo año con más de $500.000 millones, que se suman a los aportes realizados durante este año para continuar con las obras del Túnel del Toyo”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el tramo dos, mientras que el primer tramo ya está finalizado. Sobre el ritmo de construcción, el gerente aseguró a Valora Analitik: “La planeación que tenemos establece que, hacia finales de 2026, las obras civiles estarán prácticamente concluidas, lo que permitirá iniciar la instalación de los equipos electromecánicos y poner en marcha el proyecto en el menor tiempo posible”.

De los 18 túneles del
De los 18 túneles del proyecto, 16 ya están construidos y restan dos por ejecutar.- crédito @tunelGGE/X

Impacto logístico y comercial del Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo será un eslabón clave para la red de transporte del país. Según el gerente Flórez: “Permitirá articular la Autopista al Mar 1, la Autopista al Mar 2, los corredores hacia el Pacífico y la conexión directa del puerto con el comercio internacional”.

Se estima que cerca del 30% de la carga del país transitará por estas vías, con una reducción de recorridos de entre 300 y 500 kilómetros, dependiendo de si la carga se moviliza por Cartagena o por Puerto Antioquia. Flórez destacó que esto representa “una gran oportunidad para el desarrollo de la industria, el turismo y el comercio, así como para la competitividad del país”.

La instalación de equipos electromecánicos
La instalación de equipos electromecánicos comenzará una vez concluyan las obras civiles principales. - crédito @tunelGGE/X

Obras pendientes y próximas fases

Actualmente, la construcción se concentra en el sector de Santa Fe de Antioquia. De los 18 túneles contemplados en el proyecto, 16 ya están construidos y restan dos por ejecutar, además de siete puentes y varios tramos de vías a cielo abierto. El gerente comentó: “En ese sector estamos trabajando a toda marcha para completar lo pendiente. Una vez termine la fase principal de obras, viene la instalación de los equipos electromecánicos”.

En cuanto a esta instalación, Flórez explicó que el contrato de equipos electromecánicos ya está en ejecución: “Actualmente, avanzamos en la fase de ingeniería y compras, y la gran mayoría de los equipos ya se encuentran almacenados. A medida que ciertos frentes de obra lo permitan, iremos iniciando la instalación”.

No obstante, aclaró que “no puede haber una interacción activa entre la obra civil y los equipos electromecánicos, porque las condiciones no son las más adecuadas. Por eso, esperamos que hacia finales de 2026, cuando las obras estén prácticamente concluidas, podamos iniciar de lleno la instalación y avanzar rápidamente hacia la puesta en operación del proyecto”.

El Túnel del Toyo conectará
El Túnel del Toyo conectará la Autopista al Mar, el Pacífico y los puertos de Antioquia. / crédito @tunelGGE/X

Beneficios a largo plazo para Antioquia y Colombia

El Túnel del Toyo no solo acortará distancias y tiempos de transporte, sino que también generará un impacto positivo en la competitividad y desarrollo económico. La reducción de kilómetros recorridos se traduce en ahorros en costos logísticos, disminución de emisiones contaminantes y una mayor eficiencia en la movilización de carga.

Adicionalmente, el túnel contribuirá al fortalecimiento del turismo en Antioquia, al facilitar el acceso entre Medellín y regiones con gran potencial turístico y cultural. Para el comercio internacional, el proyecto representa una conexión directa y más rápida con los puertos del país, fortaleciendo la competitividad de las exportaciones colombianas.

