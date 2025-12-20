Colombia

Andrés Pastrana llamó a Petro “pederasta” tras defensa de archivos Epstein y fotografía que lo vincula con Ghislaine Maxwell: “Se rodea de violadores de niños”

El exmandatario criticó al presidente en X tras la publicación de documentos estadounidenses que revelan vínculos de figuras internacionales con la asociada del empresario implicado en abuso de menores

La promesa de Gustavo Petro
La promesa de Gustavo Petro sobre su ciudadanía italiana se mantiene sin cumplir, lo que provocó la reacción de Andrés Pastrana - crédito EFE - Presidencia

La confrontación política entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana volvió a escalar en las redes sociales, luego de que el nombre del exmandatario conservador apareciera en archivos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con la red del financiero Jeffrey Epstein.

La publicación de los documentos, que incluyen imágenes y transcripciones de entrevistas, detonó un nuevo cruce de acusaciones entre ambos líderes a través de la red social X.

El material, difundido el pasado 19 de diciembre, forma parte de un paquete de archivos desclasificados en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que ordena mayor transparencia sobre las conexiones, viajes y relaciones de Epstein y su círculo cercano.

Esta normativa surgió tras años de cuestionamientos por la falta de acceso público a información clave sobre una de las redes de abuso sexual más escandalosas de las últimas décadas, que involucró a figuras políticas, empresariales y sociales de alto perfil en distintos países.

Ghislaine Maxwell destaca afinidad con
Ghislaine Maxwell destaca afinidad con Pastrana: "Yo soy piloto de helicóptero, y Pastrana también lo es. Incluso volé un Blackhawk en Colombia" - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

Entre los documentos revelados se encuentra una fotografía del expresidente colombiano Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, excolaboradora cercana de Epstein y condenada en Estados Unidos por tráfico sexual de menores.

La imagen, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra a Maxwell vistiendo lo que aparenta ser un uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia, un detalle que generó especial controversia en el país.

La aparición de esa fotografía provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, que cuestionó no solo la presencia de Maxwell, sino el simbolismo del uniforme militar.

Desde su cuenta oficial de X, el jefe de Estado apuntó contra sectores de la derecha política y expresó su indignación por el uso de la indumentaria castrense.

“¿Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta?”, escribió Petro, avivando un debate que rápidamente se trasladó al plano político y mediático.

La respuesta de Pastrana no se hizo esperar. El expresidente rechazó los señalamientos del mandatario y elevó el tono del enfrentamiento con acusaciones directas, diciéndole pederasta.

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana protagonizaron un nuevo cruce de acusaciones en la red social X tras la difusión de archivos del caso Jeffrey Epstein que mencionan al exmandatario conservador - crédito red social X

“No me intimida un pederasta (Gustavo Petro), que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores”, escribió también en X.

En el mismo mensaje, sostuvo que el Gobierno estaría en mora de enfrentar este tipo de delitos y sugirió que se trata de conductas que corresponderían al ámbito de la Corte Penal Internacional, al tiempo que exigió explicaciones públicas al presidente por sus “escándalos”.

El cruce se dio en un contexto de creciente atención sobre las transcripciones de una entrevista realizada a Ghislaine Maxwell en junio de 2025, incluidas en los archivos divulgados por el Departamento de Justicia. En ese interrogatorio, Maxwell fue consultada por el fiscal general adjunto Todd Blanche sobre su relación con Andrés Pastrana y los viajes que compartieron a comienzos de los años 2000.

Según la transcripción oficial, Maxwell relató que conoció a Pastrana en un pub en Dublín y que la relación se fortaleció por un interés común en la aviación. “Yo soy piloto de helicóptero, y Pastrana también lo es. Incluso volé un Blackhawk en Colombia”, afirmó durante la entrevista, un dato que no había sido revelado previamente y que aparece consignado en la página 200 del documento.

La excolaboradora de Epstein también aseguró que realizó viajes a Colombia y a Cuba junto a Pastrana, y afirmó que en al menos uno de esos desplazamientos estuvo presente el propio Epstein. “Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente.

También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro”, señaló Maxwell, ubicando estos hechos entre 2002 y 2003.

La divulgación de registros relacionados
La divulgación de registros relacionados con Jeffrey Epstein ha provocado reacciones políticas en Colombia, tras conocerse la inclusión del exmandatario en fotografías y entrevistas junto a Ghislaine Maxwell - crédito Departamento de Defensa de Estados Unidos

No obstante, el equipo del expresidente colombiano negó parcialmente ese relato. Consultados por El Tiempo, voceros de Pastrana confirmaron que sí existió un viaje en el periodo mencionado, pero rechazaron que Epstein hubiera participado en esa ocasión.

Hasta ahora, el exmandatario no ha respondido de manera directa a las declaraciones específicas de Maxwell contenidas en la transcripción, más allá de su reacción política frente al pronunciamiento de Petro.

El caso Epstein, que explotó públicamente en 2019 tras el arresto del financiero y su posterior muerte en prisión, continúa generando repercusiones internacionales.

La desclasificación de documentos ha reactivado el escrutinio sobre antiguas relaciones y encuentros, incluso cuando no existen imputaciones formales contra varias de las personas mencionadas en los archivos.

