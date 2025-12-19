Falleció otro soldado que resultó herido en atentado contra batallón militar en Aguachica, Cesar: ya son siete muertos

El soldado Jorge Orozco es la séptima víctima mortal del cruento ataque terrorista en batallón de Aguachica - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las autoridades confirmaron el viernes 19 de diciembre de 2025 el fallecimiento de otro soldado herido tras el atentado en el batallón militar Ricaurte, cerca de Aguachica, en el departamento de Cesar.

Una fuente del Ejército informó a Infobae Colombia que esta sería la séptima víctima mortal, mientras los equipos de emergencia asisten a otros 30 uniformados heridos.

El más actual reporte de las autoridades es que “7 de nuestros militares fueron asesinados, 4 heridos que requieren atención médica especializada, 26 heridos que no revisten gravedad”.

Por ahora, el reporte de las autoridades es que se trata del soldado Jorge Orozcp Díaz, de 24 años, según datos confirmados por la Gobernación del departamento del Cesar,.

A través de sus redes sociales, la institución se pronunció sobre el reciente fallecimiento:

“Con profundo pesar, reportamos el fallecimiento del soldado Jorge Orozco Díaz, de 24 años, producto del ataque al batallón El Juncal, anoche en Aguachica. Su fallecimiento se suma a las muertes de los militares Kevin Méndez, Juan Pérez, Mateo Pino, Jhon Moreno, Jaime Cárdenas y Brandon Valderrama. Los soldados heridos tras este ataque con explosivos siguen recibiendo atención médica especializada”.

Jorge Mario Orozco Díaz estaba recibiendo atención médica cuando falleció, luego del atentado terrorista en Aguachica, Cesar - crédito Ejército Nacional

Además, el Ejército Nacional también se pronunció de manera oficial sobre la muerte del séptimo uniformado, producto de la agudización de su cuadro clínico:

“Como consecuencia de la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica, #Cesar, lamentablemente falleció en las últimas horas nuestro soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien se encontraba recibiendo atención médica especializada”, consta en el mensaje oficial.

Murió el séptimo soldado tras atentado en batallón militar Ricaurte, en Aguachica - crédito redes sociales/X

Además, aseguraron que la muerte de los siete soldados constituye un acto heroico en favor del país, en su lucha contra los grupos armados.

“Con este hecho, se incrementa el número de #HéroesPorSiempre que entregaron su vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, compañeros y amigos, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a estas prácticas criminales que violan los derechos humanos e infringen el DIH”, se leyó en el mensaje.

Gobernación del Cesar rechazó atentado con explosivos en el Batallón de Ingenieros de Aguachica y realizó consejo de seguridad

Horas después del acto terrorista, el Gobierno del Cesar manifestó su rechazo al atentado con explosivos perpetrado contra el Batallón de Ingenieros N.° 5 El Juncal.

Las autoridades departamentales detallaron que los uniformados heridos fueron trasladados de inmediato al hospital y a una clínica de Aguachica, donde están recibiendo atención médica especializada.

En su pronunciamiento oficial, el Gobierno del Cesar expresó solidaridad con las víctimas, sus familias y con las Fuerzas Militares, además de ratificar su respaldo institucional ante hechos que ponen en riesgo la seguridad y la vida en el departamento.

Gobernación del Cesar condenó los actos terroristas cometidos contra militares en Aguachica, Cesar - crédito Gobernación del Cesar

La administración encabezada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila convocó una Mesa Técnica de Seguridad en la que participan el Ejército Nacional, la Policía Nacional, autoridades civiles y la Alcaldía de Aguachica.

Esta instancia, que se desarrolla en la zona afectada, tiene por objetivo analizar la situación de orden público y definir medidas administrativas y operativas para fortalecer la seguridad territorial.

En el comunicado, el Gobierno departamental reiteró su apoyo a las instituciones militares y llamó a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ataque.

Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez - crédito Ejército Nacional

“El Gobierno del Cesar rechaza el ataque con explosivos del que fue objeto el batallón El Juncal, ubicado en Aguachica, y que deja como saldo preliminar 7 muertos y 30 militares heridos, que fueron remitidos hasta hospital y clínica de ese municipio. A esta hora, se desarrolla Mesa Técnica citada por la gobernadora @elviamilenasd, en la que participan Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica, para tomar decisiones administrativas que contribuyan con la seguridad en la zona”, comunicaron voceros de la Gobernación.

Las alcaldías de Aguachica y Gamarra, en el sur del departamento del Cesar, decretaron toque de queda como medida excepcional tras el atentado. La restricción de movilidad comenzó el jueves 18 de diciembre y se extendió hasta primera hora del viernes 19 de diciembre.