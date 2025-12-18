Colombia

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Una vida marcada por la música, la familia y un legado inesperado que sigue emocionando a generaciones es el camino del inolvidable solista de ‘La rondallita’

Ricardo Cuenci, la voz de
'Mi Burrito Sabanero' y la historia detrás del villancico más querido

La versión más célebre del villancico Mi burrito sabanero, interpretada por el Coro Infantil Venezuela bajo el nombre de La rondallita en 1975, no solo se ha consolidado como un himno navideño en América Latina, España y entre la comunidad latina de Estados Unidos, sino que también ha sido reconocida por la revista Billboard como una de las cien mejores canciones navideñas de todos los tiempos.

Sin embargo, detrás de este éxito internacional se encuentra la historia poco conocida de Ricardo Cuenci, el niño venezolano de ocho años cuya voz dio vida a la grabación original y que, según relató a BBC Mundo, nunca recibió compensación económica por su participación.

A sus casi 60 años, el camino de Ricardo ha vuelto a llamar la atención del público en Colombia porque su música formó parte de la infancia de varias personas y de la actualidad, sin saber de quién se trataba realmente y hasta hace poco las redes sociales se han inundado con información al respecto.

De acuerdo con la entrevista que concedió hace un tiempo a BBC, la vida de Ricardo Cuenci estuvo cargada de música desde que era un niño, influenciado por su padre, quien integraba una agrupación de música llanera.

Ricardo Cuenci nunca recibió pago
por cantar 'Mi Burrito Sabanero'

Cuenci relató a BBC Mundo que, desde pequeño, imitaba a los músicos tocando maracas improvisadas con una caja de fósforos, pero su ingreso al Coro Infantil Venezuela se debió tanto a su interés musical como a la amistad de su padre con el entonces director del coro, Raúl Cabrera.

Fue en ese entorno donde escuchó por primera vez El Burrito de Belén, la versión que Simón Díaz había grabado previamente.

La directora del Coro Infantil Venezuela, Aguasanta Márquez, explicó a BBC Mundo que el compositor Hugo Blanco consideró que la canción sonaba mejor en voces infantiles, por lo que contactó al coro y a Cabrera para realizar un arreglo coral.

Blanco y Cabrera seleccionaron a los niños que grabarían el tema, eligiendo a Ricardo Cuenci como solista y el propio Cuenci relató que, durante la grabación, tuvo dificultades para pronunciar la “S”, por lo que la canción quedó registrada como “El Burrito Tabanero”.

