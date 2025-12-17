Estos son los países en los que más residen los colombianos que emigran, según informe de la Ocde

Los colombianos suelen salir de Colombia para irse a vivir a los Estados Unidos y España - crédito Colprensa

El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre flujos migratorios reveló que Colombia se ha consolidado como el cuarto país de origen con mayor número de migrantes en la zona de la Ocde.

Esta tendencia, de acuerdo con el informe, se reflejó tanto en el crecimiento de la diáspora colombiana como en la diversificación de sus destinos.

Según el documento, en 2024 la mayor concentración de colombianos en el exterior se encuentra en Estados Unidos, con 1,16 millones de residentes, seguido por España (856.600) y Chile (209.900).

Este fenómeno migratorio no solo responde a factores económicos y sociales, sino que también tiene implicaciones en la política migratoria de los países receptores y en la integración de los migrantes en sus nuevas comunidades.