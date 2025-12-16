Método para reducir años y ahorrar millones en intereses del crédito hipotecario de su vivienda, según experto

Acceder a un crédito hipotecario suele ser un proceso exigente para quienes buscan comprar vivienda en Colombia. Ajustes en el esquema de pago pueden influir de manera directa en la duración y el costo del préstamo - crédito Freepik

Comprar una vivienda propia en Colombia se ha convertido en un reto para muchas familias. El aumento constante en el valor de los inmuebles y la exigencia de requisitos cada vez más rigurosos por parte de los bancos dificultan el acceso a los créditos hipotecarios.

El proceso demanda una serie de trámites que pueden prolongarse durante varias semanas y en los que la documentación y la aprobación final suelen convertirse en los principales obstáculos.

A estos desafíos se suman las tasas de interés y los seguros obligatorios, factores que elevan el costo final y ponen el sueño de la casa propia más lejos del alcance de los compradores.

Sin embargo, quienes ya tienen un crédito vigente cuentan con herramientas para enfrentar el peso de la deuda y reducir el monto total de intereses.

Los especialistas en finanzas sugieren revisar a fondo las condiciones del crédito y replantear el esquema de pagos mensuales para obtener un mayor beneficio en el mediano o largo plazo.

El asesor financiero Leo Ramírez identifica el tiempo como el factor decisivo en un crédito hipotecario. Ir solo con el calendario y limitarse a pagar la cuota mensual acordada deja intacto el plazo original del préstamo y permite que los intereses crezcan durante años.

Ramírez afirma: “Cuando pagamos únicamente las cuotas pactadas, el plazo se mantiene y los intereses se acumulan. Por eso, la recomendación es hacer abonos inteligentes a capital”.

Según sus cálculos, un pequeño aumento mensual puede transformar el futuro financiero de una familia al acortar el crédito y disminuir de manera considerable el pago final de intereses.

De acuerdo con el especialista, incrementar el pago mensual en un 10% puede reducir entre 20% y 25% el plazo total del crédito, lo que se traduce en menos años bajo la deuda y en una disminución importante en el monto final de los intereses.

Ramírez puntualizó que algunos clientes han logrado disminuir el crédito a la mitad y alcanzar una reducción de hasta el 45% en el valor total de los intereses. “He visto casos donde el cliente logra disminuir el crédito a la mitad y pagar hasta un 45% menos en intereses”, afirmó.

El método consiste en destinar una cantidad extra cada mes, de modo que el abono adicional se aplique exclusivamente a la reducción de tiempo. Ramírez advirtió que resulta fundamental dirigirse al banco con la instrucción específica de que el dinero extra sirva para disminuir el plazo, y no para reducir la cuota mensual.

Esta indicación marca la diferencia, ya que reducir la cuota mensual limita el efecto sobre el pago de intereses, mientras que acortar el tiempo del crédito impacta el capital pendiente y los intereses asociados.

La normativa de vivienda en Colombia contempla varias alternativas legales para reducir el costo de los créditos hipotecarios, dirigidas a maximizar el ahorro y dar opciones a los deudores. Tres herramientas principales sobresalen en este escenario.

En primer lugar, los abonos inteligentes a capital representan pagos adicionales realizados con el objetivo de acortar el tiempo del crédito. Al destinar recursos extra directamente al capital, el usuario logra disminuir los intereses futuros, ya que estos se calculan sobre un saldo menor.

La segunda herramienta disponible corresponde a la venta de cartera. Esta opción consiste en trasladar la deuda de un banco a otro que ofrezca condiciones más favorables, en aspectos como tasas de interés, plazos o coberturas. Realizar este movimiento puede producir una disminución real sobre las tasas y, en consecuencia, reducir el valor total pagado al finalizar el crédito.

Como tercera alternativa, Ramírez mencionó la revisión de seguros. Los créditos hipotecarios generalmente incluyen seguros de vida y de incendio, cuyo costo se puede revisar y ajustar cada año. Esta evaluación permite eliminar coberturas innecesarias o duplicadas, para evitar sobrecostos y destinar la diferencia al pago del capital.

La combinación de todas estas acciones puede traducirse en ahorros de millones de pesos, dependiendo del monto financiado y de la diligencia con que el deudor implemente cada estrategia. Ramírez subrayó que la clave no reside solo en pagar, sino en la forma en que se paga el crédito: “No se trata solo de pagar, sino de pagar inteligentemente”, indicó.

Los bancos en Colombia deben acatar la decisión del cliente sobre la manera en que se aplica cualquier abono adicional que se realice al crédito hipotecario. Para aprovechar los beneficios de la reducción del plazo, cada abono debe venir acompañado de una solicitud por escrito o informada de manera formal, directamente en la entidad financiera.

La ley obliga al banco a informar al cliente sobre el impacto de cada abono adicional, entregando un nuevo plan de pagos actualizado donde se refleje la disminución de plazos o de cuotas, según la instrucción que reciba. La aclaración oportuna de estos detalles puede prevenir conflictos y dar transparencia en todo el proceso de pago o abono extra.

Personas que han aplicado estas estrategias reportan una disminución considerable en la carga financiera mensual y en la cantidad total de intereses que terminan pagando por su vivienda. Analistas del sector inmobiliario coinciden en que la educación financiera y el aprovechamiento de las opciones legales hacen una diferencia fundamental para quienes inician el camino hacia la vivienda propia.

El crédito hipotecario continúa siendo la herramienta principal para acceder a una casa en Colombia. Los expertos recomiendan analizar todas las alternativas, comparar condiciones y buscar asesoría especializada para aplicar las recomendaciones y reducir el impacto de la deuda a largo plazo.

La toma de decisiones informada y responsable sobre el pago de la vivienda permite optimizar recursos y avanzar hacia la meta de cancelar el crédito en menos tiempo y con menos intereses.