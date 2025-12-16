Caso Ungrd: Luis Fernando Velasco asegura que Petro, vía Laura Sarabia, pidió nombrar a Olmedo López

Luis Fernando Velasco señaló que Laura Sarabia le transmitió la instrucción de vincular a Olmedo López en la entidad. - crédito Colprensa y AP

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior imputado como presunto líder de una “empresa criminal” en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aseguró ante el Tribunal Superior de Bogotá que la Presidencia de la República, por intermedio de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, le pidió nombrar a Olmedo López en un cargo directivo de la entidad.

Velasco afirmó que rechazó dicha solicitud y responsabilizó a la Presidencia por el nombramiento de López, señalado como el cerebro del desfalco en la institución encargada de la atención de desastres en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención en la audiencia en la que se definirá si se impone o no medida de aseguramiento contra él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Velasco relató: “A mí me pidieron desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar en un cargo directivo al doctor Olmedo López y yo no lo nombré. Y ahí crecieron distancias de tiempo atrás y que enumeraré en su momento. Olmedo llega a la unidad nombrado por el presidente”.

El exministro detalló que el episodio se registró en abril de 2023, cuando estuvo cerca de 30 días encargado de la dirección de la Ungrd. Subrayó que tras sostener una reunión con López decidió no adelantar la gestión solicitada: “Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción y como se demostrará más adelante no realicé ninguna gestión para nombrar a ese señor, ahí creo crecieron distancias que venían de tiempo atrás”.

Olmedo López es señalado como el principal responsable del desvío de fondos en el escándalo investigado. - crédito Cristian Garativo /Presidencia de la República

Acusaciones y defensa

La Fiscalía imputó a Luis Fernando Velasco y a Ricardo Bonilla como presuntos líderes de una organización que, supuestamente, direccionó 79 proyectos por 612.237 millones de pesos desde la Ungrd y el Invías. Según el ente acusador, estos recursos se habrían gestionado para asegurar el voto favorable de congresistas en reformas legislativas clave del Gobierno, entre mayo de 2023 y febrero de 2024.

Velasco defendió su inocencia y catalogó a Olmedo López y Sneyder Pinilla como “delincuentes confesos que llegaron a robar”. “Soy inocente de los cargos que se me están imputando”, expresó durante la audiencia. Además, afirmó que el proceso judicial en su contra se basa únicamente en las declaraciones de López y Pinilla, quienes buscan beneficios jurídicos al colaborar como testigos.

Gustavo Petro fue mencionado por Velasco como el origen de la instrucción para el nombramiento cuestionado. - crédito Presidencia.

Alegaciones sobre la llegada de Olmedo López

El exministro del Interior negó cualquier responsabilidad sobre la llegada de López al cargo directivo. “Yo no traje a Olmedo al gobierno, ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la Presidencia, porque allá sí lo conocían”, dijo Velasco. Asimismo, recalcó que antes del nombramiento existían advertencias públicas sobre una investigación penal previa a López por hechos ocurridos en su lugar de origen.

Velasco insistió en que no realizó ninguna gestión para vincular a López a la Ungrd y que el nombramiento respondió a una orden presidencial transmitida por Laura Sarabia. Confirmó que el desencuentro con la Presidencia surgió precisamente por negarse a cumplir tal instrucción.

Cuestionamientos al proceso y solicitud de libertad

En su intervención, Luis Fernando Velasco también cuestionó el papel de la Fiscalía, señalando que la entidad se ha basado de manera exclusiva en los testimonios de “delincuentes confesos”. Expresó, además, que los videos obtenidos por investigadores solo muestran a ministros atendiendo sus obligaciones institucionales y defendiendo iniciativas legislativas.

El exministro pidió al Tribunal Superior de Bogotá que le permita defenderse en libertad, recordando que hace 17 años enfrentó una detención que finalmente fue declarada injusta por la Corte Suprema de Justicia, tras señalamientos realizados por falsos testigos. La defensa destacó que no existen pruebas de apropiación de recursos por parte de Velasco y que quienes efectuaron el saqueo de los fondos de la Ungrd fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres está en el centro de un proceso judicial por presunta corrupción. - crédito Ungrd/iSock

Próximos pasos en el proceso

La magistrada encargada del caso anunciará el próximo 18 de diciembre su decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento para Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos exministros solicitaron que se les permita enfrentar el proceso en libertad y resaltaron su comparecencia permanente ante las autoridades judiciales.