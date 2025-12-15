Colombia

Ministro de Defensa citó de urgencia a la cúpula militar por presunta ‘metida de mano’ de Isabel Zuleta en operaciones estratégicas: ya hay fecha

Las autoridades buscan esclarecer la posible participación de la senadora, familiares y allegados en intentos para frenar operaciones militares, luego de las denuncias de varios generales

La congresista rechazó las acusaciones
La congresista rechazó las acusaciones en su contra - crédito Colprensa

El Ministerio de Defensa se prepara para un encuentro reservado este lunes 15 de diciembre, con la participación de la cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y su titular, Pedro Sánchez, ante las graves acusaciones que circulan sobre supuestas interferencias políticas en operaciones institucionales.

El propósito principal es avanzar en investigaciones internas y precisar la responsabilidad de los posibles involucrados, especialmente tras la denuncia que señala a la senadora Isabel Cristina Zuleta y a varios integrantes de su entorno cercano.

Fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que el Ministerio de Defensa busca identificar con exactitud quiénes serían los ocho generales, de los cuales cinco están en servicio activo y tres en retiro, que expusieron la denuncia.

Se trata de esclarecer el alcance de los señalamientos y de analizar su impacto en el desempeño actual de las operaciones militares y policiales.

El caso genera inquietud en las fuerzas de seguridad, dado que la preocupación central gira en torno a posibles presiones indebidas sobre investigaciones sensibles contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.

Según la información de la denuncia divulgada por la revista Semana, altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares habrían advertido sobre una supuesta intervención de la senadora Zuleta y personas de su círculo, quienes, a través de llamadas, habrían solicitado que se detuvieran operaciones contra objetivos vinculados a organizaciones delictivas en Antioquia.

El contexto de las presuntas interferencias alude a acciones estatales dirigidas particularmente contra disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, y grupos ilegales con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.

Los ocho generales que conversaron con los medios detallaron que recibieron supuestas comunicaciones telefónicas no solo de la parlamentaria, sino de familiares y asesores, donde, según relataron, se solicitaba frenar procedimientos en marcha.

Según las fuentes, esas presiones se han reportado formalmente ante el Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

