América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El club Escarlata, que no pudo clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025-2, empezó a confirmar las salidas de su plantilla, que será dirigida por el entrenador antioqueño David González y que competirá en la primera fase de la Copa Sudamericana en el 2026

El portero fue clave en
El portero fue clave en la consecución del título del 2020 del fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa

Tras el duro golpe sufrido en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2, en el que se quedó a tres puntos de avanzar a la gran final, un cupo que ganó Junior, América de Cali comenzó la depuración de su nómina con miras a la temporada del 2026: en la que, además de las competencias locales, buscará avanzar en la Copa Sudamericana, torneo en el que tiene asegurada su participación en la primera fase del torneo, cuando enfrentará a un rival colombiano.

El cuadro Escarlata, del que surgieron informaciones en la mañana del lunes 15 de diciembre sobre la deuda de dos quincenas que tendría con su plantel, oficializó en las redes sociales dos salidas de su nómina principal: una de ellas considerada trascendental en el andamiaje del equipo, pues se trata de uno de los últimos campeones con el club. Y que había vuelto para vivir una segunda etapa exitosa, pero que terminó sin dejar otro título para las vitrinas.

Además de la desvinculación del volante Sebastián Navarro, que luego de finalizar su préstamo volverá a las filas de Fortaleza Fútbol Club, se informó de la salida del arquero venezolano Joel Graterol: el portero titular en el título alcanzado en 2020, el más reciente para el onceno vallecaucano en la liga, con la consecución de su estrella 15. El foráneo no tuvo la regularidad deseada en el segundo semestre y, al finalizarse su contrato, se dio su era por terminada.

Con este mensaje en sus
Con este mensaje en sus redes sociales, América de Cali confirmó la salida del venezolano Joel Graterol - crédito @AmericadeCali/X

Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!“, fue el mensaje con el que fue despedido por los Diablos Rojos, que con ello pusieron fin a las especulaciones sobre las salidas que tendría el equipo para asumir la temporada venidera: en la que el técnico seguirá siendo el paisa David González, que no pudo cerrar un buen torneo.

El jugador, que estuvo entre 2020 y 2022 en la institución, y que en 2023 recaló en el Panetolikos F.C. de la segunda división griega, estuvo desde 2024 de manera ininterrumpida en el club; pero perdió el puesto ante el portero pereirano Jorge Soto: que se ganó la confianza del estratega y se convirtió en el titular de la divisa americana. Al margen de estos dos nombres, el club caleño tampoco cuenta con el uruguayo Santiago Silva, que no seguirá en la campaña del 2026.

Las lesiones mermaron las capacidades
Las lesiones mermaron las capacidades del arquero venezolano Joel Graterol con América - crédito @jgraterol1/Instagram

Es válido resaltar que Graterol, de 28 años, sufrió una dura lesión el 5 de octubre de 2024, en el choque ante Boyacá Chicó, cuando se rompió el tendón rotuliano en su rodilla izquierda, que lo tuvo por cerca de nueve meses por fuera: pues su retorno a las canchas solo se dio en julio de 2025. Así pues, finalizó una era que dejó recuerdos agradables en la parcial americana en su primera era, pero que dejó en deuda al futbolista en su segundo periodo con el club.

Sebastián Navarro, otro de los que se va de América

El volante Sebastián Navarro finalizó su etapa con nuestra institución. Agradecemos su entrega y le deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales”, fue el mensaje con el que se oficializó la salida del mediocampista de 25 años, oriundo de Bucaramanga (Santander) y que recaló en la divisa vallecaucana, precedido de sus buenas actuaciones con los ‘Amix’. Al no hacerse uso de la opción de compra, retornará al equipo capitalino para continuar con su carrera.

Sebastián Navarro tampoco seguirá con
Sebastián Navarro tampoco seguirá con América, según confirmó el club con este mensaje - crédito @AmericadeCali/X

Con estas dos salidas, ya son cuatro las desvinculaciones, pues el 11 de diciembre se había informado de la partida del atacante peruano Luis Ramos. “El atacante finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional”, fue el escueto mensaje con el que se le puso fin a su préstamo, pues no se aprovechó la posibilidad de hacerse a sus servicios, valorados en 600.000 dólares.

América de CaliJoel GraterolAmérica FPCLiga BetPlay 2025-2AméricaFútbol colombianoDavid GonzálezSebastián NavarroColombia-Deportes

