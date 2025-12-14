Negociador del Gobierno Petro con el Clan del Golfo advirtió que los líderes del grupo armado podrían ir a la cárcel: “Faltan las condiciones y los lugares”

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno Petro con el Clan del Golfo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Uno de los procesos de paz que ha mostrado serios avances ha sido el del Gobierno colombiano con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), desde Doha, Catar.

El proceso ha concretado dos puntos claves. Uno fue la creación de Zonas de Ubicación Temporal para los integrantes del grupo armado, que implicaría su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil, así como un protocolo de comunicaciones y de seguridad para la verificación de los alcances del proceso entre las partes.

No obstante, uno de los puntos que ha cobrado gran relevancia en el país sudamericano fue que, en caso de que el proceso llegue a feliz término entre las partes, los líderes de este grupo armado estarán recluidos en centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

El Gobierno colombiano exige cárcel para los máximos líderes del Clan del Golfo en el acuerdo de paz - crédito Consejería Comisionado de Paz

La propuesta fue revelada por Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la mesa socio jurídica con el EGC, en diálogo con Reuters, en la que sostuvo que esta medida se diferencia a otros procesos en el que se acordaron penas alternativas y restaurativas, como fue el caso del acuerdo de paz con las extintas Farc.

“Un aspecto que hemos conversado de manera muy precisa en el desarrollo de toda esta etapa previa y la que estamos adelantando ahora, que es de sesiones formales con acompañamiento internacional, es que va a haber cárcel”, indicó Jiménez al medio internacional.

A su vez, el funcionario precisó que el debate se centra únicamente en las condiciones y los lugares de reclusión, ya que la determinación de la duración y el tipo de pena corresponde al poder judicial y a los sistemas de justicia transicional que puedan implementarse según el desarrollo del proceso.

“Lo único que podemos ⁠discutir nosotros son las condiciones y los lugares, pero cárcel ‌va a haber. ¿Cuánta, de qué tamaño? No nos corresponde a nosotros, le corresponde al poder judicial y a los sistemas de justicia transicional que puedan ser aplicables de acuerdo al desarrollo que vayamos obteniendo”, recalcó al medio citado.

El Gobierno plantea inversión social y sustitución de cultivos de coca en territorios controlados por el Clan del Golfo - crédito Consejería Comisionada de Paz

Otros aspectos del proceso con el Clan del Golfo

De otro lado, Álvaro Jiménez hizo énfasis en los primeros puntos acordados con el EGC en Catar.

Inicialmente, detalló que el propósito es la desmovilización total del grupo armado y que, aunque no se ha acordado un cese bilateral al fuego, ambas partes pactaron la creación de tres zonas de ubicación temporal para agrupar a los combatientes a partir del 1 de marzo de 2026, con la particularidad de que se dará días antes de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

“El objetivo de este proceso es la desmovilización del grupo armado. Está claro que habrá que desarmarse”, indicó el negociador del Gobierno colombiano, agregando que esta organización armada cuenta en sus filas más de 9.000 integrantes, distribuidos en 135 municipios del norte del país.

Imagen de referencia - La negociación incluye la desmovilización de nueve mil integrantes del Clan del Golfo en 130 municipios - crédito Colprensa

Adicionalmente, Jiménez recordó que el Gobierno colombiano busca consolidar su presencia en los territorios controlados por el Clan del Golfo mediante inversión social y la sustitución de cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, además de impedir que otras organizaciones criminales ocupen el vacío que podría dejar una eventual desmovilización.

Incluso, en declaraciones a Caracol Radio, Álvaro Jiménez resaltó la importancia de que las comunidades afectadas por el accionar criminal del Clan del Golfo participe activamente en el proceso de paz.

“Construir Estado no es mandar en un paquetico desde Bogotá una cosa que se llama Estado y pararla allá. Así no funciona eso. Construir Estado es desatar un proceso donde los actores fundamentales sean las autoridades locales, las comunidades, sus organizaciones sociales, comunitarias y los instrumentos que tiene el Estado nacional para acompañar. Ahí es donde tenemos que empezar a desatar ese proceso”, mencionó a la cadena radial mencionada.

El jefe negociador de Colombia con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) enfatizó que las órdenes de captura y extradición contra los comandantes del Clan del Golfo se suspenderán según los avances del proceso - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto al respaldo internacional, el Gobierno ha invitado a Estados Unidos y al Reino Unido a sumarse como observadores, pese a los recientes desacuerdos diplomáticos entre el presidente Petro y la administración de Donald Trump en torno a la lucha contra el narcotráfico. No obstante, Jiménez indicó que hasta el momento ninguno de estos países ha decidido participar en la mesa de diálogo.

“Queremos a una comunidad internacional muy activa en esta mesa. El grupo de países mediadores consolidado es el Estado de Catar, que además es país anfitrión. En segundo lugar, está el Gobierno Real de Noruega. Luego viene la Confederación Suiza y el Gobierno Real de España. Esos cuatro países son los que hoy ejercen la mediación y participan activamente del proceso”, manifestó el negociador a Caracol Radio.

Del mismo modo, el jefe negociador subrayó que las órdenes de captura y extradición contra los principales comandantes del EGC se suspenderán progresivamente conforme se logren avances en el proceso.

Los máximos líderes del grupo armado son Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Gonzalo de Jesús Bustos Candelario, alias Gonzalito. Igualmente, se encuentran Fredy Antonio Hernández Martínez, alias Negro Sarley, y Andrés Felipe Hurtado Guzmán, alias Andresito.

Alias Chiquito Malo y Alias Gonzalito son de los máximos cabecillas del Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X

Por último, Álvaro Jiménez se refirió al futuro del proceso con el Clan del Golfo, teniendo en cuenta que solo quedan ocho meses para la finalización del periodo presidencial de Gustavo Petro.

“Hay ocho meses para que el Gobierno del actual presidente llegue a su fin. El tiempo para construir paz va mucho más allá de un Gobierno. Nosotros vamos a avanzar y esperamos hacerlo de manera suficiente en consideración a que el proceso se vuelva irreversible”, puntualizó.