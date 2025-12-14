Ministro Sanguino defiende impacto positivo del salario mínimo en la economía local: “No se gasta en Miami, sino en la tienda de barrio”

Doce millones de colombianos se benefician del salario mínimo, impulsando el comercio local y dinamizando la economía nacional - crédito Colprensa

En la antesala de una jornada decisiva para la definición del salario mínimo en Colombia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó que el Gobierno mantiene un “optimismo responsable” respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre empresarios y trabajadores, subrayando que el objetivo central es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y preservar la estabilidad económica del país.

El funcionario destacó que, aunque las posiciones de las partes siguen distantes, existe una disposición real para avanzar hacia un consenso, según declaró a Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este contexto, Sanguino recordó que en 2024 la inflación fue del 5,2% y el aumento del salario mínimo alcanzó el 9,5%, lo que representó un incremento real del 4,3% en los ingresos de las familias.

El Gobierno colombiano mantiene un optimismo responsable ante la negociación del salario mínimo para 2026, buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores - crédito Adobe Stock

De acuerdo con el ministro, este resultado se tradujo en una reducción de la pobreza y la desigualdad. Además, resaltó que el salario mínimo pasó de $1′000.000 al inicio del actual Gobierno a $1′423.500, lo que implica un aumento acumulado del 37,6%.

Sanguino afirmó: “Nos decían que eso iba a quebrar la economía, pero ocurrió todo lo contrario: estamos creciendo cerca del 3% del PIB, la tasa de desempleo está en el 8,2%, la más baja de este siglo, y la inflación bajó del 14% al 5,2%”.

El ministro también respondió a los sectores empresariales que se oponen a incrementos significativos del salario mínimo, enfatizando que las personas que se benefician de este ingreso no destinan su dinero a compras en el exterior, sino en el comercio local.

“Los 12 millones de personas que se benefician del salario mínimo no van a ir a comprar a Miami ni a París. Van a comprar en la tienda del barrio, en el supermercado local, y eso dinamiza la economía”, sostuvo Sanguino en diálogo con el medio citado.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destaca que el salario mínimo en Colombia ha aumentado un 37,6 % desde el inicio del actual Gobierno - crédito Colprensa

En cuanto a la negociación para el ajuste del salario mínimo de 2026, los sindicatos solicitaron un aumento del 16%, mientras que los empresarios proponen un incremento del 7,21%.

Sanguino señaló que, aunque las diferencias persisten, ambas partes presentaron propuestas que reconocen la necesidad de un incremento real, es decir, superior a la inflación causada y a la esperada.

“Se habla de uno o dos dígitos, pero lo fundamental es encontrar un punto de equilibrio que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y mantenga la estabilidad económica del país”, declaró el ministro a Caracol Radio.

El lunes 15 de diciembre se celebrará una audiencia pública en la Universidad Nacional, un hecho poco frecuente en el proceso de concertación. Sanguino explicó que durante la mañana se escuchará a ciudadanos, centros de pensamiento y académicos, y a partir de las 2:00 p. m. sesionará la Comisión de Concertación hasta la medianoche, momento en que vence el primer plazo legal para intentar llegar a un acuerdo.

El Gobierno ha desindexado más de 200 ítems de bienes y servicios que antes estaban atados al salario mínimo, reduciendo su impacto en la economía - crédito Freepik

Si no se logra consenso en esta etapa, las sesiones, de manera extraordinaria, continuarán hasta el 29 de diciembre o antes, a menos de que se llegue a un acuerdo antes o que el presidente Gustavo Petro establezca el aumento por medio de decreto. Incluso, para el 16 y 17 de diciembre se tiene prevista la presentación de escritos de salvedades de cada parte, que se estudiarán el 18.

“Nosotros insistiremos en un acuerdo y esperamos que eso ocurra. Si no, tendremos un segundo tiempo para seguir intentando entregar una buena noticia a los colombianos”, afirmó Sanguino.

Respecto al impacto del incremento del salario mínimo en otros precios de la economía, el ministro destacó los avances del Gobierno en la desindexación de bienes y servicios.

“En este Gobierno se han desindexado más de 200 ítems que antes estaban atados al salario mínimo”, afirmó, y recordó que, por decisión legal, los arriendos ya no se ajustan con base en el salario mínimo sino con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

No obstante, advirtió que aún existen 14 ítems ligados directamente al presupuesto nacional y subrayó la importancia de cuidar el impacto fiscal que tendría el incremento del salario mínimo sobre estos rubros, al tiempo que ratificó la vocación del Gobierno de garantizar aumentos reales en los ingresos de los trabajadores.