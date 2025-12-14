Colombia

Juan José Lafaurie, hijo de Mafe Cabal, habría solicitado un crédito y un subsidio como “pequeño productor”, según periodista

El abogado e hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, habría llevado a cabo los trámites mientras su padre hacía parte de la Junta Directiva de Finagro

Guardar
Juan José Lafaurie, hijo de
Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, ha hecho críticas sobre la entrega de subsidios a personas que, a su juicio, no los necesitan - crédito Instagram

El periodista Daniel Coronell denunció hechos que ahora sacuden a la familia de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático. Su investigación se centra en Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la congresista de derecha y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

De acuerdo con la información que reveló en la sección Los Danieles de la revista Cambio, pudo comprobar que, el 22 de abril de 2024, Lafaurie Cabal acudió a una sucursal del banco Serfinanza en el departamento del Cesar para solicitar un préstamo a manera de crédito. Estando allí se presentó como un “pequeño productor” para acceder a un crédito a tasa preferencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para acreditar su condición de pequeño productor, presuntamente, presentó documentación firmada por una contadora que certificaba activos por $129.139.311 e ingresos anuales de $95.996.800. Estas cifras, según indicó el reconocido periodista, se sitúan justo por debajo de los límites legales establecidos para acceder a los beneficios reservados a pequeños productores.

Serfinanza le habría desembolsado un
Serfinanza le habría desembolsado un crédito de redescuento por $400 millones a Juan José Lafaurie - crédito Luisa González/Reuters

Serfinanza le habría desembolsado un crédito de redescuento por $400 millones, financiado con recursos del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), utilizado para impulsar el desarrollo rural en Colombia a través de programas, créditos e incentivos.

Posteriormente, habría gestionado un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) y el miércoles 27 de noviembre de 2024, el Fondo habría efectuado un abono de $95.273.700, el monto máximo permitido, para el cubrimiento del crédito que había solicitado previamente. De acuerdo con Coronell, esta operación implica que, aunque Lafaurie Cabal recibió un préstamo de $400 millones, solo deberá devolver $304 millones, aproximadamente, ya que el dinero restante sería cubierto con el abono.

Además, el hijo de la congresista también habría solicitado que el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) respaldara el 80% de su deuda, lo que significa que el Estado actúa como su principal fiador.

Por otro lado, Coronell informó que durante el periodo en el que Lafaurie Cabal tramitó y recibió estos beneficios, su padre, José Félix Lafaurie, hacía parte de la Junta Directiva de Finagro, órgano rector de la entidad, aunque este no se encarga de aprobar operaciones como las que se efectuaron a favor del hijo de la precandidata.

Juan José Lafaurie habría llevado
Juan José Lafaurie habría llevado a cabo los trámites mientras su padre, José Félix Lafaurie, hacía parte de la Junta Directiva de Finagro - crédito Colprensa

El presidente de Fedegán se pronunció al respecto en entrevista con el periodista, confirmando que hizo parte de la Junta Directiva del Fondo desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 17 de junio de 2024. Sin embargo, no informó a los demás miembros de la junta sobre los trámites de su hijo, puesto que no consideró necesario hacerlo, pues, en su opinión, no existió ningún conflicto de interés.

La solicitud del crédito y del subsidio por parte de Lafaurie Cabal contrasta con su forma de pensar. En más de una oportunidad, ha utilizado sus redes sociales para criticar y cuestionar la entrega de subsidios para personas que, a su juicio, no los necesitan.

Crítica de Lafaurie contra Margarita Rosa de Francisco por subsidio que habría recibido

Margarita Rosa de Francisco aseguró
Margarita Rosa de Francisco aseguró que no aplicó para ningún subsidio en la Unad - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

En septiembre de 2025, por ejemplo, hizo señalamientos contra la actriz y expresentadora Margarita Rosa de Francisco –afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual Lafaurie critica– por presuntamente haber recibido un subsidio por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para pagar un semestre de su posgrado. De Francisco negó haber pedido ayudas económicas para solventar sus gastos universitarios y pidió explicaciones a la institución educativa; sin embargo, el abogado cuestionó los hechos.

Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se autopercibió estrato 3 siendo 6… y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad. Todo muy “inclusivo””, escribió en su cuenta de X.

Juan José Lafaurie lanzó dura
Juan José Lafaurie lanzó dura crítica en contra de Margarita Rosa de Francisco - crédito @LafaurieCabal

Temas Relacionados

Juan José LafaurieCréditoSubsidioMaría Fernanda CabalHijo de María Fernanda CabalJosé Félix LafaurieFinagroColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe volvió a arremeter contra Iván Cepeda: “Nuestras candidatas están encerradas y a él lo cuidan los criminales”

En un evento público en Medellín, el expresidente aseveró que la seguridad fue uno de los puntos que ha debilitado a Colombia, tras la llegada de Gustavo Petro al poder

Álvaro Uribe volvió a arremeter

Ministro de Defensa confirmó trámite de reembolso tras incumplimiento del mantenimiento de los helicópteros Mi-17

Pedro Sánchez afirmó que se activaron gestiones con la póliza para concretar la restitución de 14 millones de dólares, tras un anticipo fallido del servicio técnico de los helicópteros

Ministro de Defensa confirmó trámite

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

La creadora de contenido realizó una publicación en sus redes sociales en la que ironizó el acto del que fue víctima en el espacio en el que estaba con otras celebridades

Tuti Vargas contó a sus

Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín por hablar de denuncias en su contra: “No olvide que no es juez”

La legisladora del Pacto Histórico defendió su actuación tras los señalamientos de supuesta injerencia en operaciones de la fuerza pública, argumentando que la evaluación de su conducta corresponde a la justicia y no a actores políticos

Isabel Zuleta contestó a Paola

Atentado activistas venezolanos en Bogotá: exigen avances en la investigación penal

El reclamo de dos activistas tras meses sin avances en la investigación ha evidenciado la preocupación de la comunidad migrante en la capital del país

Atentado activistas venezolanos en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Tuti Vargas contó a sus

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

Karina García sorprendió al revelar si planea casarse: “No tengo afán, soy una persona joven y no pierdo la fe”

Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

Estos fueron los 17 invitados que tuvo J Balvin en su concierto en Bogotá: “Directo a la nostalgia”

Deportes

Luis Suárez marcó doblete con

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores