Juan José Lafaurie, hijo de Mafe Cabal, habría solicitado un crédito y un subsidio como “pequeño productor”, según periodista

El periodista Daniel Coronell denunció hechos que ahora sacuden a la familia de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático. Su investigación se centra en Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la congresista de derecha y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie.

De acuerdo con la información que reveló en la sección Los Danieles de la revista Cambio, pudo comprobar que, el 22 de abril de 2024, Lafaurie Cabal acudió a una sucursal del banco Serfinanza en el departamento del Cesar para solicitar un préstamo a manera de crédito. Estando allí se presentó como un “pequeño productor” para acceder a un crédito a tasa preferencial.

Para acreditar su condición de pequeño productor, presuntamente, presentó documentación firmada por una contadora que certificaba activos por $129.139.311 e ingresos anuales de $95.996.800. Estas cifras, según indicó el reconocido periodista, se sitúan justo por debajo de los límites legales establecidos para acceder a los beneficios reservados a pequeños productores.

Serfinanza le habría desembolsado un crédito de redescuento por $400 millones, financiado con recursos del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), utilizado para impulsar el desarrollo rural en Colombia a través de programas, créditos e incentivos.

Posteriormente, habría gestionado un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) y el miércoles 27 de noviembre de 2024, el Fondo habría efectuado un abono de $95.273.700, el monto máximo permitido, para el cubrimiento del crédito que había solicitado previamente. De acuerdo con Coronell, esta operación implica que, aunque Lafaurie Cabal recibió un préstamo de $400 millones, solo deberá devolver $304 millones, aproximadamente, ya que el dinero restante sería cubierto con el abono.

Además, el hijo de la congresista también habría solicitado que el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) respaldara el 80% de su deuda, lo que significa que el Estado actúa como su principal fiador.

Por otro lado, Coronell informó que durante el periodo en el que Lafaurie Cabal tramitó y recibió estos beneficios, su padre, José Félix Lafaurie, hacía parte de la Junta Directiva de Finagro, órgano rector de la entidad, aunque este no se encarga de aprobar operaciones como las que se efectuaron a favor del hijo de la precandidata.

El presidente de Fedegán se pronunció al respecto en entrevista con el periodista, confirmando que hizo parte de la Junta Directiva del Fondo desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 17 de junio de 2024. Sin embargo, no informó a los demás miembros de la junta sobre los trámites de su hijo, puesto que no consideró necesario hacerlo, pues, en su opinión, no existió ningún conflicto de interés.

La solicitud del crédito y del subsidio por parte de Lafaurie Cabal contrasta con su forma de pensar. En más de una oportunidad, ha utilizado sus redes sociales para criticar y cuestionar la entrega de subsidios para personas que, a su juicio, no los necesitan.

Crítica de Lafaurie contra Margarita Rosa de Francisco por subsidio que habría recibido

En septiembre de 2025, por ejemplo, hizo señalamientos contra la actriz y expresentadora Margarita Rosa de Francisco –afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual Lafaurie critica– por presuntamente haber recibido un subsidio por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para pagar un semestre de su posgrado. De Francisco negó haber pedido ayudas económicas para solventar sus gastos universitarios y pidió explicaciones a la institución educativa; sin embargo, el abogado cuestionó los hechos.

“Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se autopercibió estrato 3 siendo 6… y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad. Todo muy “inclusivo””, escribió en su cuenta de X.

