Frente de Guerra Urbano del ELN se sumó al paro armado decretado en Colombia y lanzó fuertes advertencias al país

La medida tendrá una duración de 72 horas, entre el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y el 17 de diciembre de 2025 a la misma hora - crédito Albeiro Lopera/REUTERS

El Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que se unirá al paro armado nacional decretado por esa organización insurgente, una medida que, según el propio grupo, se desarrollará durante 72 horas en todo el territorio colombiano.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado público en el que esta estructura detalló el alcance de la acción, así como las ciudades y áreas donde emitió advertencias específicas a la población civil.

De acuerdo con el documento, el paro armado iniciará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y finalizará el 17 de diciembre de 2025 a la misma hora, en cumplimiento de una orden impartida por la Dirección Nacional del ELN.

En el texto, el grupo aseguró que durante ese lapso adelantará acciones de lo que denomina una respuesta a la situación de orden público y a lo que califica como un “plan contrainsurgente” en distintas regiones del país.

Comunicado del Frente de Guerra Urbano

El grupo armado llamó a las empresas de transporte público y al comercio en general a suspender actividades durante la vigencia del paro armado - crédito X

En el mensaje difundido, el Frente de Guerra Urbano del ELN atribuyó la convocatoria del paro a hechos que, según su versión, afectan a comunidades y líderes sociales en varios departamentos. “En Colombia el pueblo y sus líderes siguen sufriendo y resistiendo al exterminio por parte de las bandas estatales y paraestatales, en los diferentes territorios, con la complacencia y apoyo de las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional, confirmando una vez más que el paramilitarismo en Colombia es política de Estado”, señala el comunicado.

El texto menciona como escenarios de estos hechos al sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Catatumbo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. En ese contexto, la estructura urbana indicó que acata la orden de un paro armado nacional de 72 horas, el cual, reiteró, se ejecutará en las fechas y horarios ya anunciados.

El comunicado está suscrito por comandante en jefe de la guerrilla Camilo Torres Restrepo y enumera los frentes urbanos que, según el ELN, participan en la medida: Carlos Germán Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yariquí, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliécer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

Advertencias del ELN a las ciudades

Aunque aseguró que no atacará civiles, la guerrilla reiteró la advertencia de no “mezclarse” con integrantes de la fuerza pública - crédito Federico Rios/REUTERS

En uno de los apartados centrales del pronunciamiento, el Frente de Guerra Urbano Nacional dirigió advertencias directas a los habitantes de varias capitales y municipios del país. “Informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares”, indica el documento.

Asimismo, el grupo hizo un llamado expreso a las empresas de transporte público y al comercio en general para que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del paro armado. Esta solicitud se suma a la advertencia general emitida por la guerrilla para que la población civil limite su movilidad y reduzca su exposición a escenarios donde pueda haber presencia de la Fuerza Pública.

El mensaje concluye con consignas políticas del ELN y con la reiteración de su respaldo a la medida, señalando: “¡Colombia… para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!”.

El pronunciamiento del ELN tmbién detalló que medida busca expresar el rechazo del ELN a lo que denomina “amenazas de intervención imperialista” y a supuestas operaciones del Gobierno de Estados Unidos en territorios cercanos a América Latina, las cuales, de acuerdo con la guerrilla, harían parte de un “plan neocolonial de Donald Trump”. El grupo afirmó que dichas acciones tendrían como propósito el saqueo de bienes naturales y riquezas nacionales.

Ministro de Defensa se pronunció tras anuncio del paro armado

El Ministerio de Defensa activó dispositivos de seguridad y anunció el despliegue de militares y policías para enfrentar la amenaza - crédito Colprensa

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al anuncio del paro armado y afirmó que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

El jefe de la cartera agregó que, tras conocerse la decisión de la guerrilla, se han activado las capacidades institucionales del Estado y señaló que “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”. Asimismo, indicó que continúan vigentes las recompensas por información que permita ubicar y judicializar a integrantes de ese grupo armado, entre ellas la ofrecida por alias Pablito, por quien se mantiene una recompensa de hasta $5.000 millones para quienes suministren datos que conduzcan a su localización, captura y puesta a disposición de la justicia.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”.