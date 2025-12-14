Colombia

Francisco Barbosa advirtió posible “obstrucción a la justicia” de Estados Unidos por freno a la extradición a alias Araña

El Gobierno de Gustavo Petro impidió la entrega del líder de los Comandos de Frontera para avanzar en los diálogos de paz

Francisco Barbosa aseguró que Gustavo
Francisco Barbosa aseguró que Gustavo Petro sería el responsable de la posible obstrucción a la justicia estadounidense - crédito Colprensa

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, líder de los Comandos de Frontera. Esto, con el objetivo de asegurar su continuidad en los diálogos de paz que está impulsando por la administración.

Esta determinación pone freno a una autorización que se había expedido para la entrega del señalado criminal a las autoridades norteamericanas, que lo requieren para que responda por los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo.

De acuerdo con la resolución mediante la cual se detuvo la entrega de alias Araña, su extradición permanecerá en suspenso mientras mantenga una participación activa en las conversaciones de paz. El artículo segundo del documento establece que el proceso de entrega solo se hará efectivo si el implicado interrumpe su contribución al proceso, en cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, a través de la cual se define la política de Paz Total del Estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones.

Alias Araña había sido arrestado
Alias Araña había sido arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa

Esta decisión se produce a pesar de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había respaldado la solicitud de extradición presentada por la Corte Distrital del Distrito Sur de California (Estados Unidos), que acusa a Rojas de concierto para distribuir cocaína y de actividades relacionadas con el narcoterrorismo.

Francisco Barbosa hizo advertencia sobre el freno a la extradición de “Araña”

La postura del Gobierno nacional ha generado todo tipo de críticas. Una de las personas que se pronunció al respecto es el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que expresó su rechazo a la medida a través de su cuenta de X.

Según explicó, el hecho de impedir que el señalado narcotraficante sea enviado a Estados Unidos para que responda ante la justicia podría ser catalogado como una obstrucción.

Acá queda de una evidencia de una posible obstrucción a la justicia norteamericana en la lucha contra el narcotráfico de Gustavo Petro al suspender la extradición del narco VIP por la estrategia de beneficio criminal de su gobierno llamada la ‘paz total’”, escribió el exfuncionario en la red social.

Aseguró que el caso de “Araña” se suma a otros tantos relacionados con la salida de narcotraficantes de las cárceles. Indicó que hay evidencias de esos hechos. “Fue enorme el esfuerzo de la justicia para capturar a esos delincuentes para que de un plumazo queden en las calles y protegidos”, añadió.

Francisco Barbosa rechazó freno a
Francisco Barbosa rechazó freno a extradición de alias Araña - crédito @FBarbosaDelgado/X

Alias Pipe Tuluá: Gobierno Petro avaló su extradición

Mientras el procesado permanece en Colombia por decisión del Gobierno Petro para que aporte a la verdad y a la paz, otro criminal estaría destinado a presentarse ante la justicia estadounidense para responder por crímenes relacionados con el narcotráfico.

Gustavo Petro avaló la extradición
Gustavo Petro avaló la extradición de alias Pipe Tuluá, líder de la organización criminal La Inmaculada - crédito red social X y Presidencia

Se trata de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización criminal La Inmaculada. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la administración Petro avalaron su extradición por los siguientes delitos:

  • Concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína.
  • Concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada lícitamente a los Estados Unidos.
  • Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

“Pipe Tuluá” presentó una acción de tutela para impedir su entrega a los Estados Unidos. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, cuya presidenta es la magistrada Hilda González Neira, se encargará de resolver su petición y verificar si, en efecto, sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.

