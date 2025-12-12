Empresarios respondieron críticas del expresidente Álvaro Uribe por reunión con Iván Cepeda: “Escuchamos y nos hacemos escuchar”

Aliadas defiende su participación en la reunión entre AmCham e Iván Cepeda como parte del diálogo democrático - crédito @mclacouture/X

La reciente controversia generada por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre la reunión entre Amcham y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda motivó una respuesta directa de la asociación de gremios Aliadas.

En un comunicado, la organización defendió su participación en el encuentro y subrayó la importancia del diálogo plural en el contexto político actual.

Según Aliadas, su presencia en el evento se debió a que “escuchar a todos los sectores es parte esencial de nuestra labor. El diálogo es una obligación democrática”.

La asociación enfatizó que su objetivo principal es salvaguardar los intereses empresariales y la estabilidad económica del país.

La asociación de gremios Aliadas subraya la importancia de escuchar a todos los sectores políticos en Colombia - crédito Aliadas

“Escuchamos y nos hacemos escuchar ante la necesidad de defender las empresas, la libertad de empresa, la libre iniciativa y la estabilidad necesarias para el bienestar del país”, afirmó Aliadas en el comunicado.

Frente a las interpretaciones que podrían asociar su asistencia con un respaldo político, Aliadas fue enfática: “Escuchar no es respaldar, es cumplir nuestro deber”

Así se generó la polémica por encuentro entre la directora de AmCham Colombia e Iván Cepeda

El encuentro entre María Claudia Lacouture e Iván Cepeda desata polémica y evidencia la polarización política en Colombia - crédito @mclacouture/X

El encuentro entre María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, y el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda desató una controversia que expuso, una vez más, la polarización política en el país. La reacción más vehemente provino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no solo cuestionó la reunión, sino que atribuyó a Lacouture una filiación política adversa, calificándola de “petrosantista”.

El propio Uribe, líder del Centro Democrático, expresó su inconformidad en redes sociales y en declaraciones públicas, mientras voces del sector político y empresarial se sumaron tanto a las críticas como a la defensa de la dirigente gremial.

La molestia de Uribe se hizo evidente en el momento que, a través de su cuenta de X, advirtió: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”, publicó el exmandatario, generando una ola de reacciones en el sector empresarial y político.

Álvaro Uribe Vélez critica la reunión de AmCham Colombia con Cepeda y acusa a Lacouture de filiación 'petrosantista' - crédito @AlvaroUribeVel/X

En entrevista con Blu Radio, Uribe profundizó en su postura al afirmar: “Lo que estamos viviendo con el actual gobierno no es democracia, es un proceso de implantación de un régimen como el Maduro, Chávez o Castro”, justificando así su crítica a la reunión entre AmCham y Cepeda.

El expresidente también cuestionó la legitimidad que, a su juicio, otorga AmCham a un precandidato que considera una amenaza para el sector privado: “Cepeda va a radicalizar las reformas de Petro, culminar la destrucción de la salud, culminar el saqueo de los fondos de pensiones, dejar este país sin inversión”, sostuvo Uribe a Blu Radio.

Además, subrayó que, aunque reconoce el derecho de los gremios a dialogar con todos los candidatos, considera que “Cepeda la aprovecha para elegirse, anuncia que respeta la empresa privada y luego la elimina”, según sus palabras al mismo medio.

Uribe también recordó el pasado político de Lacouture, señalando: “Es la parte santista del petrosantismo”, en referencia a su gestión como exministra de Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La crítica fue replicada por otros miembros del Centro Democrático, como el precandidato a la Cámara Jaime Arizabaleta, quien ironizó: “Recibir a Cepeda es como si los pollos le abrieran la puerta a KFC y esperaran no terminar fritos”, según sus declaraciones recogidas en el debate público.

En contraste, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza defendió a Lacouture y llamó a rechazar la polarización: “Defender la pluralidad y el debate” es fundamental, afirmó la congresista, quien instó a no deslegitimar el diálogo democrático.

Desde AmCham Colombia, la explicación oficial sobre la reunión fue clara: el objetivo era conocer las propuestas y posición de Cepeda frente al sector empresarial, como lo hace con otros precandidatos. El gremio recordó que ya ha sostenido encuentros similares con figuras como David Luna, Efraín Cepeda, Sergio Fajardo y Vicky Dávila.

Hasta el momento, María Claudia Lacouture no ha emitido un pronunciamiento público sobre las críticas recibidas desde el sector uribista.