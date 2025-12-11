Yina Calderón generó controversia con nuevo corte de cabello: “Quedó igualita a la negra Candela”

Yina Calderón sorprendió con nuevo cambio de corte y generó cientos de comentarios negativos - crédito cortesía Canal RCN

El reciente cambio de look de Yina Calderón ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales, donde la influencer fue objeto de comparaciones, críticas y hasta memes, tras decidir cortar su cabello y dejar atrás las extensiones que había estrenado días antes.

La transformación, que la propia Calderón compartió con entusiasmo en sus plataformas digitales, no solo generó debate entre sus seguidores, sino que también provocó comentarios de sus hermanas y la llevó a pronunciarse públicamente sobre el impacto de las opiniones ajenas.

En medio de la controversia, Yina Calderón apareció en un video difundido en su cuenta de Instagram, donde se mostró visiblemente afectada por los comentarios negativos.

“Acá está mi hermana Leonela, llevándome a arreglar el corte. Es que yo ayer que me corté el pelo, mi hermana no fue conmigo. Y yo quería otra cosa, pero me trasquilaron, lo acepto por primera vez, parezco el hijo de Chuky”, expresó la creadora de contenido.

Esta reacción se produjo después de que numerosos internautas la compararan con personajes como la hija de Chucky y la Chimoltrufia, y de que su nuevo estilo se viralizara rápidamente.

“Yina, ni como defenderte con ese corte”, “Hay no yina es un parche andante con ese corte”, “La Yina esa con ese corte se ve peor”, “no es por nada, pero Melissa le cortó mejor el cabello en La casa de los famosos”, dicen algunas de las reacciones.

El cambio de imagen de la ex participante de La casa de los famosos Colombia se produjo tras su regreso al país, luego de una temporada en el extranjero por compromisos profesionales.

Apenas unos días antes, Calderón había optado por colocarse extensiones para lucir una melena larga, decisión que también fue objeto de comparaciones, especialmente con Karina García, con quien compartió pantalla en el reality del Canal RCN. Las críticas y las comparaciones no tardaron en aparecer, lo que llevó a la influenciadora a revertir su decisión y volver a su cabello corto.

Las hermanas de Yina se burlaron de su nuevo look

La reacción de la familia de Yina Calderón tampoco pasó desapercibida. Sus hermanas, Juliana y Leonela Calderón, manifestaron su sorpresa y desaprobación ante el nuevo corte. “No hermana, a mí me gustaba más como antes”, comentó Leonela, mientras Juliana respaldaba su opinión.

Ante la falta de apoyo, Yina defendió su elección y explicó que su inspiración provenía de los años ochenta y de la estética de bandas británicas como Los Beatles, aunque esta referencia generó confusión entre los usuarios, quienes señalaron que el grupo es representativo de los años sesenta.

Pese a las explicaciones, las burlas han continuado en redes sociales: “Quedó igualita a la negra Candela jajaja”, “Cada vez mas paila😍“, ”Parece un lápiz cuando ya se está acabando", “Mana nada te queda bien 😟“, ”Estaba mejor cuando estaba peor 😂“, ”Ya no la odia solo el cirujano sino el estilista😂“.

En redes sociales, la imagen de Yina Calderón con su nuevo look fue objeto de todo tipo de comparaciones y bromas. Usuarios la asociaron con personajes de la cultura popular y con estilos de los años ochenta, caracterizados por el volumen y las capas en el cabello. La propia Calderón respondió a las críticas con ironía, publicando una imagen de una mujer despeinada de los ochenta y el mensaje: “Qué vivan los años 80”, acompañado de emojis de mujer bailando.

“Los 80s más feos que he visto”, “ni con tanta personalidad puede negar que se ve mal”, “como la dejó Melissa estaba mejor”, añadieron otros internautas.

A pesar de la polémica, la empresaria y creadora de contenido aseguró sentirse satisfecha con su nuevo estilo y no mostró intención de cambiarlo nuevamente. La situación evidenció la exposición constante de Yina Calderón a la opinión pública y la intensidad con la que sus decisiones personales son debatidas en el entorno digital.