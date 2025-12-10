Aumentan las lluvias en Colombia: Ideam advierte más precipitaciones durante diciembre y enero

El Ideam reporta un aumento de hasta 70% en las lluvias para diciembre y enero en regiones Caribe, Andina y Pacífica de Colombia - crédito Minambiente

A pocas semanas de terminar 2025, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó un panorama de intensificación de lluvias en buena parte de Colombia durante diciembre y enero, lo que implica un aumento de hasta 70% respecto a los promedios históricos en regiones como la Caribe, Andina y Pacífica.

Según el comunicado del Ministerio de Ambiente, este comportamiento corresponde a un enfriamiento anómalo del océano Pacífico tropical, vinculado históricamente al fenómeno de La Niña.

Fenómeno climático: condiciones similares a La Niña

El Ideam detalló que el país atraviesa un episodio marcado por el enfriamiento del océano Pacífico tropical, característica principal de La Niña. Esta situación no cumple todavía el periodo mínimo de cuatro meses requerido para declararla oficialmente, pero ya generó alertas en la atmósfera y los patrones de precipitación.

“La atmósfera muestra comportamientos típicos de este fenómeno”, indicó Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), que exhortó a las autoridades locales a identificar zonas con antecedentes de deslizamientos, derrumbes e inundaciones, a fin de tomar medidas preventivas.

El fenómeno de La Niña impulsa un enfriamiento anómalo del océano Pacífico tropical, generando patrones de precipitación atípicos en el país - crédito @IDEAMColombia / X

Proyecciones regionales para diciembre

El instituto presentó estimaciones detalladas por región para el último mes del año:

San Andrés y Providencia: lluvias entre 10% y 30% por encima del promedio.

Región Caribe: incremento de 20% a 50% en precipitaciones en la mayor parte de la zona.

Región Andina: aumento de 20% a 40% respecto a los valores habituales.

Región Pacífica: lluvias superiores al promedio entre 10% y 20% en la mayoría del territorio.

Orinoquía: crecimientos de 10% a 20%, principalmente en el piedemonte llanero y occidente del Meta.

Amazonía: precipitaciones entre 10% y 20% por encima de lo normal, salvo en Guainía, donde se esperan valores dentro del rango histórico.

En ciudades como Bogotá y Medellín se notará tanto el incremento de lluvias como un ambiente de días más fríos durante las fiestas decembrinas.

Pronóstico para enero: dispersión de tendencias

Las proyecciones climáticas del Ideam anticipan riesgos de inundaciones, deslizamientos y derrumbes en varias zonas vulnerables de Colombia - crédito @IDEAMColombia / X

Para comienzos de 2026 las proyecciones del Ideam anticipan un panorama climático heterogéneo, con riesgo simultáneo de inundaciones y sequías, según detalló el MinAmbiente:

San Andrés y Providencia: precipitaciones entre 10% y 20% superiores al promedio.

Región Caribe: lluvias por encima del promedio en La Guajira, Bolívar, Sucre y el Golfo de Urabá (10%-30% más); en el norte de Magdalena, Córdoba y Cesar se prevé una disminución entre 10% y 20%.

Región Andina: mayoría de departamentos registrará 10% a 20% más lluvias, excepto Norte de Santander, donde los niveles serán menores.

Región Pacífica: pronóstico de lluvias normales, salvo el norte de Chocó, que podría superar 10% a 30% el promedio.

Orinoquía: algunas provincias tendrán incrementos hasta del 30%, mientras que el norte de Vichada, el piedemonte llanero, partes de Casanare y el occidente del Meta se esperan valores inferiores a lo habitual.

Amazonía: reducción de 10% a 20% en las lluvias, lo que incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales, salvo Guainía y el norte del Guaviare.

Riesgos y recomendaciones ante la temporada

La proyección de lluvias arriba del promedio motivó la emisión de alertas por parte de las autoridades. De acuerdo con el último mensaje del Sistema Nacional de la Ungrd, los principales riesgos son deslizamientos, derrumbes, inundaciones y colapso de estructuras por intensificación de precipitaciones y vientos fuertes.

Las regiones de San Andrés, Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía presentan incrementos variables de lluvias por encima de los promedios históricos - crédito Colprensa

Adicionalmente, el déficit hídrico en zonas puntuales de la Amazonía y Orinoquía eleva la amenaza de incendios forestales. La ministra Irene Vélez Torres recomendó a las alcaldías y gobernaciones mantener vigilancia continua sobre el comportamiento de los ríos y actualizar los planes de monitoreo en zonas de alta vulnerabilidad.

Principales recomendaciones oficiales

Las autoridades presentaron un paquete de directrices para la prevención de incidentes asociados a las lluvias y a la escasez de agua:

Reportar de inmediato cualquier grieta o inclinación en viviendas, puentes, vías y otras estructuras a las autoridades municipales o departamentales.

Verificar el estado de techos y edificaciones altas para evitar colapsos por vientos intensos.

Disponer los residuos de forma adecuada para evitar obstrucciones de alcantarillado.

Seguir las recomendaciones y actualizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional Ambiental.

Mantener activos los protocolos de prevención y atención de incendios forestales, sobre todo en reservas forestales y parques nacionales.