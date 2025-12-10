Colombia

Aumentan las lluvias en Colombia: Ideam advierte más precipitaciones durante diciembre y enero

Las autoridades ambientales informaron que varias regiones del país experimentarán precipitaciones superiores a los promedios históricos asociadas al fenómeno de La Niña

Guardar
El Ideam reporta un aumento
El Ideam reporta un aumento de hasta 70% en las lluvias para diciembre y enero en regiones Caribe, Andina y Pacífica de Colombia - crédito Minambiente

A pocas semanas de terminar 2025, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó un panorama de intensificación de lluvias en buena parte de Colombia durante diciembre y enero, lo que implica un aumento de hasta 70% respecto a los promedios históricos en regiones como la Caribe, Andina y Pacífica.

Según el comunicado del Ministerio de Ambiente, este comportamiento corresponde a un enfriamiento anómalo del océano Pacífico tropical, vinculado históricamente al fenómeno de La Niña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fenómeno climático: condiciones similares a La Niña

El Ideam detalló que el país atraviesa un episodio marcado por el enfriamiento del océano Pacífico tropical, característica principal de La Niña. Esta situación no cumple todavía el periodo mínimo de cuatro meses requerido para declararla oficialmente, pero ya generó alertas en la atmósfera y los patrones de precipitación.

“La atmósfera muestra comportamientos típicos de este fenómeno”, indicó Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), que exhortó a las autoridades locales a identificar zonas con antecedentes de deslizamientos, derrumbes e inundaciones, a fin de tomar medidas preventivas.

El fenómeno de La Niña
El fenómeno de La Niña impulsa un enfriamiento anómalo del océano Pacífico tropical, generando patrones de precipitación atípicos en el país - crédito @IDEAMColombia / X

Proyecciones regionales para diciembre

El instituto presentó estimaciones detalladas por región para el último mes del año:

  • San Andrés y Providencia: lluvias entre 10% y 30% por encima del promedio.
  • Región Caribe: incremento de 20% a 50% en precipitaciones en la mayor parte de la zona.
  • Región Andina: aumento de 20% a 40% respecto a los valores habituales.
  • Región Pacífica: lluvias superiores al promedio entre 10% y 20% en la mayoría del territorio.
  • Orinoquía: crecimientos de 10% a 20%, principalmente en el piedemonte llanero y occidente del Meta.
  • Amazonía: precipitaciones entre 10% y 20% por encima de lo normal, salvo en Guainía, donde se esperan valores dentro del rango histórico.

En ciudades como Bogotá y Medellín se notará tanto el incremento de lluvias como un ambiente de días más fríos durante las fiestas decembrinas.

Pronóstico para enero: dispersión de tendencias

Las proyecciones climáticas del Ideam
Las proyecciones climáticas del Ideam anticipan riesgos de inundaciones, deslizamientos y derrumbes en varias zonas vulnerables de Colombia - crédito @IDEAMColombia / X

Para comienzos de 2026 las proyecciones del Ideam anticipan un panorama climático heterogéneo, con riesgo simultáneo de inundaciones y sequías, según detalló el MinAmbiente:

  • San Andrés y Providencia: precipitaciones entre 10% y 20% superiores al promedio.
  • Región Caribe: lluvias por encima del promedio en La Guajira, Bolívar, Sucre y el Golfo de Urabá (10%-30% más); en el norte de Magdalena, Córdoba y Cesar se prevé una disminución entre 10% y 20%.
  • Región Andina: mayoría de departamentos registrará 10% a 20% más lluvias, excepto Norte de Santander, donde los niveles serán menores.
  • Región Pacífica: pronóstico de lluvias normales, salvo el norte de Chocó, que podría superar 10% a 30% el promedio.
  • Orinoquía: algunas provincias tendrán incrementos hasta del 30%, mientras que el norte de Vichada, el piedemonte llanero, partes de Casanare y el occidente del Meta se esperan valores inferiores a lo habitual.
  • Amazonía: reducción de 10% a 20% en las lluvias, lo que incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales, salvo Guainía y el norte del Guaviare.

Riesgos y recomendaciones ante la temporada

La proyección de lluvias arriba del promedio motivó la emisión de alertas por parte de las autoridades. De acuerdo con el último mensaje del Sistema Nacional de la Ungrd, los principales riesgos son deslizamientos, derrumbes, inundaciones y colapso de estructuras por intensificación de precipitaciones y vientos fuertes.

Las regiones de San Andrés,
Las regiones de San Andrés, Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía presentan incrementos variables de lluvias por encima de los promedios históricos - crédito Colprensa

Adicionalmente, el déficit hídrico en zonas puntuales de la Amazonía y Orinoquía eleva la amenaza de incendios forestales. La ministra Irene Vélez Torres recomendó a las alcaldías y gobernaciones mantener vigilancia continua sobre el comportamiento de los ríos y actualizar los planes de monitoreo en zonas de alta vulnerabilidad.

Principales recomendaciones oficiales

Las autoridades presentaron un paquete de directrices para la prevención de incidentes asociados a las lluvias y a la escasez de agua:

  • Reportar de inmediato cualquier grieta o inclinación en viviendas, puentes, vías y otras estructuras a las autoridades municipales o departamentales.
  • Verificar el estado de techos y edificaciones altas para evitar colapsos por vientos intensos.
  • Disponer los residuos de forma adecuada para evitar obstrucciones de alcantarillado.
  • Seguir las recomendaciones y actualizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional Ambiental.
  • Mantener activos los protocolos de prevención y atención de incendios forestales, sobre todo en reservas forestales y parques nacionales.

Temas Relacionados

Fenómeno de La NiñaIdeamMinisterio de AmbienteFuertes lluviasClima en ColombiaPronostico del climaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal denunció con cifras despilfarro multimillonario en el Ministerio de la Igualdad que impulsa Petro: “Para pagar favores políticos”

La precandidata presidencial anticipó que se opondrá desde el Congreso de la República a cualquier intento del Ejecutivo de revivir la cartera, cuya discusión permanece suspendida

María Fernanda Cabal denunció con

Claudia López rechazó exclusión de Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado: “Lo ilusionaron, luego lo vetaron”

El exministro de Salud y Educación sonaba para ocupar el puesto en el Nuevo Liberalismo, pero finalmente no fue tenido en cuenta

Claudia López rechazó exclusión de

La decisión de “eliminar” 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas

La decisión de “eliminar” 12

Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

Los internautas difundieron el video con frases curiosas, desatando todo tipo de comentarios en redes sociales

Abuelita bailó apretado con Feid

Esto dijeron las precandidatas del Centro Democrático sobre el caso Miguel Uribe y la unidad del partido: “Nadie es capaz de hacer campaña sobre sangre”

Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia respondieron a los cuestionamientos por el manejo interno del partido tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y defendieron las decisiones tomadas en medio de uno de los momentos más duros para la colectividad

Esto dijeron las precandidatas del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Abuelita bailó apretado con Feid

Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

FMS World Series San Salvador: Hora y dónde ver las batallas de Lokillo, Chuty, Aczino y compañía

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

Laura Gallego, “Miss Bala”, sorprendió al revelar por qué esperó hasta los 23 años para perder la virginidad

Shakira hizo sentido homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Argentina: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré”

Deportes

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista