Sepelio de ‘El Flaco’ con disparos al aire desató la furia del senador Jota Pe Hernández: “Necesitamos un gobierno con mano dura”

El pronunciamiento del congresista tras el multitudinario sepelio en Huila volvió a poner en debate la seguridad, al exigir un gobierno que, según sus palabras, “enfrente, someta y destruya a los bandidos”

El senador Jota Pe Hernández,
El senador Jota Pe Hernández, tras el cortejo de alias el Flaco, reclamó una respuesta contundente del Estado y criticó al Ejecutivo por supuestos beneficios a grupos armados

El sepelio de Emanuel Marín, conocido como alias el Flaco, generó alta atención en el corregimiento de Rionegro, municipio de Iquira en el departamento del Huila, tras realizarse un multitudinario cortejo fúnebre al explosivista de las disidencias del frente Isaías Pardo.

La despedida de Marín, quien tenía 21 años y era originario de Páez (Cauca), ocurrió dos días después de que muriera durante una confrontación armada contra la Policía del Huila el pasado viernes 5 de diciembre de 2025.

El enfrentamiento se registró cuando un grupo de disidentes intentó atacar con cilindros bomba y armas de largo alcance la estación policial de Tesalia.

Las autoridades repelieron a los atacantes, acción en la que murieron alias el Flaco y otros tres integrantes del grupo armado ilegal, entre ellos una mujer.

Las imágenes divulgadas en redes sociales, muestran una caravana conformada en su mayoría por motociclistas jóvenes, música a alto volumen y el uso de fuegos artificiales durante el traslado del féretro.

En uno de los videos, los pobladores registraron la presencia de disidentes uniformados movilizándose en una camioneta con parlantes, detalle que subraya la capacidad de exhibición pública de estos grupos en áreas rurales.

Durante el sepelio, numerosos habitantes de Rionegro observaron el paso de la procesión desde calles y balcones.

“La comunidad estuvo atenta y la caravana se acompañó de expresiones musicales y visuales poco habituales en sepelios tradicionales”, según lo relatado por testigos.

Esta exhibición llamó la atención de autoridades y analistas debido al alcance simbólico que adquirió el acto, en el que “el grupo armado mostró control territorial”, destacaron fuentes policiales.

El evento desató reacciones en el ámbito político nacional. Jota Pe Hernández, senador, expresó en redes sociales: “Urge un gobierno que corte de raíz la maleza, un gobierno que enfrente, someta y destruya a los bandidos que este mal gobierno Petro ha beneficiado.”

El congresista agregó: “Necesitamos un gobierno con mano dura, sin contemplaciones con los bandidos, que proteja al ciudadano y derrote al criminal.”

