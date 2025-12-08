América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Atlético Nacional enfrenta a América de Cali en el Pascual Guerrero con la obligación de ganar para seguir soñando con la final de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Estadio Pascual Guerrero de Cali será el escenario del partido decisivo para Atlético Nacional, que buscará este lunes 8 de diciembre su paso a la gran final del fútbol colombiano en la última fecha del Grupo A de la Liga BetPlay II-2025.

El conjunto verdolaga llega a esta instancia tras imponerse en un vibrante clásico antioqueño, donde superó por 2-1 al Independiente Medellín y mantuvo vivas sus opciones de disputar el título. América, por su parte, viene de perder contra el Junior en los últimos minutos dejando escapar sus opciones para lograr la estrella de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel