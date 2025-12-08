Colombia

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

La escuadra paisa enfrenta una jornada crucial en la que solo un triunfo y la combinación de resultados en el otro encuentro le permitirían avanzar en el torneo colombiano

Atlético Nacional enfrenta a América
Atlético Nacional enfrenta a América de Cali en el Pascual Guerrero con la obligación de ganar para seguir soñando con la final de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Estadio Pascual Guerrero de Cali será el escenario del partido decisivo para Atlético Nacional, que buscará este lunes 8 de diciembre su paso a la gran final del fútbol colombiano en la última fecha del Grupo A de la Liga BetPlay II-2025.

El conjunto verdolaga llega a esta instancia tras imponerse en un vibrante clásico antioqueño, donde superó por 2-1 al Independiente Medellín y mantuvo vivas sus opciones de disputar el título. América, por su parte, viene de perder contra el Junior en los últimos minutos dejando escapar sus opciones para lograr la estrella de diciembre.

En pocas líneas:

22:46 hsHoy

Minuto 31: gol de Nacional. Atlético Nacional descontó gracias a una recuperación de Rengifo en el mediocampo, que asistió a Morelos; este, ubicado fuera del área, concretó un potente remate para anotar un gol de gran factura.

22:42 hsHoy

Minuto 24: amarilla para Escobar en América

22:38 hsHoy

Minuto 22: el segundo tanto de América llegó en un rápido contragolpe finalizado por Dylan Borrero, quien superó a David Ospina sin que el guardameta lograra atajar, lo que amplió la ventaja local en menos de 20 minutos.

22:36 hsHoy

Minuto 19: el marcador se abrió tras un tiro de esquina ejecutado por América; la jugada planificada concluyó con un autogol de Román, dando la ventaja al conjunto local y sorprendiendo al equipo visitante.

22:35 hsHoy

Minuto 16: en la segunda aproximación de Atlético Nacional, Marino Hinestroza lideró una acción colectiva rompiendo la defensa y habilitando a Moreno, quien no logró conectar con precisión el balón.

22:26 hsHoy

Minuto 8: Atlético Nacional tuvo su primer intento al arco gracias a una acción individual de Marlos Moreno, pero la jugada quedó anulada por fuera de lugar.

22:24 hsHoy

Minuto 6: América dispuso de su segunda oportunidad a balón parado. Mateo Castillo ejecutó un disparo desde fuera del área que significó la primera ocasión de peligro para el conjunto local.

22:22 hsHoy

Minuto 4: La primera amonestación del partido fue para Lucumí (17) de América, tras cometer una infracción sobre Rengifo.

22:21 hsHoy

Minuto 3: primer tiro de esquina en el juego a favor del América, pero sin peligro para el arco que custodia David Ospina.

22:17 hsHoy

Minuto 1: inició el encuentro en el estadio Pascual Guerrero, América busca despedirse del torneo 2025 con dignidad, mientras Nacional afronta un duelo crucial con la esperanza de asegurar su clasificación a la final.

