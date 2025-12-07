Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

La mexicana sorprendió a los asistentes al concierto de Grupo Firme en Bogotá, durante las dos fechas que se presentaron - crédito TikTok

La cantante y compositora mexicana Majo Aguilar descrestó a los asistentes al Estadio Nemesio Camacho El Campín, pues hizo parte de los invitados de Grupo Firme, una de las bandas más populares de los últimos años, muy reconocida en territorio nacional, por lo que realizaron dos fechas en el recinto deportivo, que también se presta para eventos en la capital colombiana.

Los asistentes empezaron a llegar desde muy temprano el 5 y 6 de diciembre de 2025, con el fin de asegurar sus lugares para vivir uno de los conciertos más esperados del 2025. Sin embargo, la sorpresa no solo estuvo a cargo de Grupo Firme, sino de sus invitados, que demostraron estar a la altura de un estadio de tal magnitud.

Una de las artistas que estuvo en tarima fue Majo Aguilar, una de las jóvenes más famosas por su capacidad de interpretación, lo que ha quedado demostrado con su nominación a los premios Grammy Latinos. Sin embargo, también es altamente reconocida por la Dinastía Aguilar, pues es una de las más representativas en la música mexicana.

La artista encantó al público colombiano con su estilo único

Por esta razón, gran cantidad de los asistentes estaban esperando su aparición en el escenario para cantar junto con ella algunos de los temas musicales más icónicos del mariachi mexicano. Aunque la artista fue más allá y sorprendió a los colombianos con la interpretación de uno de los vallenatos locales más reconocidos en el mundo.

Se trata de Hoja en blanco, escrita por el compositor Wilfran Castillo, al que se le atribuyen grandes éxitos de la música colombiana. Y es que este tema musical ha tenido adaptaciones en diferentes géneros al ser uno de los más famosos.

La joven cantó y se movió por el escenario con la gracia que la caracteriza, por lo que recibió ovación de los asistentes y reconocimiento a través de las diferentes plataformas digitales. En TikTok se publicaron varios de sus videos interpretando el tema musical y recibieron miles de vistas.

Entre los comentarios de los usuarios de esta red social se encuentran: “Gran presentación la debieron dejar más tarde con más gente”, lo que fue apoyado por otros de los asistentes que tuvieron reacciones como: “Pienso lo mismo, además es muy buena y tiene una energía muy linda” y “Salió muy temprano, me la perdí”, demostrando que muchos colombianos querían verla en escena.

La joven cantó algunos de los temas mexicanos más representativos y encantó con su talento

Cabe mencionar que el vallenato Hoja en blanco es bastante reconocido en México, pues el también artista Carin León le hizo un cover que se ha convertido en una de sus canciones más reproducidas.

Incluso, cuando el artista visitó Colombia el 8 de noviembre de 2025, no solo descrestó a sus seguidores con su repertorio, sino que también rindió homenaje a la música colombiana al destacar a Wilfran Castillo como el mejor maestro de este género, según su opinión.

En el transcurso del evento, Carin León sorprendió a los asistentes al expresar su admiración por la música colombiana y, en particular, por la obra de Wilfran Castillo. El artista afirmó: “Para mí, el mejor maestro de la música colombiana es Wilfran Castillo”. Acto seguido, interpretó su versión de Hoja en blanco.

Uno de los temas más famosos del vallenato colombiano fue elogiado por el artista, que lo interpretó con emoción

Historia de ‘Hoja en blanco’

La canción nació en 1997, cuando Wilfran Castillo se inspiró en la experiencia de un amigo cercano que tuvo que abandonar su ciudad natal en busca de mejores oportunidades laborales y dejar a su pareja. Castillo relató a Olímpica que, la canción culmina con el regreso del protagonista a su ciudad natal tras dos años de ausencia, solo para descubrir que su antigua novia se había casado.

Este desenlace se refleja en una de las frases más recordadas del tema: “Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la Luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la Luna sabe que me amaste, hasta la Luna sabe que aún me amas”.