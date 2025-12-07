Colombia

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

La famosa artista mexicana demostró su talento mientras los asistentes coreaban las canciones que interpretó

Guardar
La mexicana sorprendió a los asistentes al concierto de Grupo Firme en Bogotá, durante las dos fechas que se presentaron - crédito TikTok

La cantante y compositora mexicana Majo Aguilar descrestó a los asistentes al Estadio Nemesio Camacho El Campín, pues hizo parte de los invitados de Grupo Firme, una de las bandas más populares de los últimos años, muy reconocida en territorio nacional, por lo que realizaron dos fechas en el recinto deportivo, que también se presta para eventos en la capital colombiana.

Los asistentes empezaron a llegar desde muy temprano el 5 y 6 de diciembre de 2025, con el fin de asegurar sus lugares para vivir uno de los conciertos más esperados del 2025. Sin embargo, la sorpresa no solo estuvo a cargo de Grupo Firme, sino de sus invitados, que demostraron estar a la altura de un estadio de tal magnitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las artistas que estuvo en tarima fue Majo Aguilar, una de las jóvenes más famosas por su capacidad de interpretación, lo que ha quedado demostrado con su nominación a los premios Grammy Latinos. Sin embargo, también es altamente reconocida por la Dinastía Aguilar, pues es una de las más representativas en la música mexicana.

La artista encantó al público
La artista encantó al público colombiano con su estilo único - crédito Instagram

Por esta razón, gran cantidad de los asistentes estaban esperando su aparición en el escenario para cantar junto con ella algunos de los temas musicales más icónicos del mariachi mexicano. Aunque la artista fue más allá y sorprendió a los colombianos con la interpretación de uno de los vallenatos locales más reconocidos en el mundo.

Se trata de Hoja en blanco, escrita por el compositor Wilfran Castillo, al que se le atribuyen grandes éxitos de la música colombiana. Y es que este tema musical ha tenido adaptaciones en diferentes géneros al ser uno de los más famosos.

La joven cantó y se movió por el escenario con la gracia que la caracteriza, por lo que recibió ovación de los asistentes y reconocimiento a través de las diferentes plataformas digitales. En TikTok se publicaron varios de sus videos interpretando el tema musical y recibieron miles de vistas.

Entre los comentarios de los usuarios de esta red social se encuentran: “Gran presentación la debieron dejar más tarde con más gente”, lo que fue apoyado por otros de los asistentes que tuvieron reacciones como: “Pienso lo mismo, además es muy buena y tiene una energía muy linda” y “Salió muy temprano, me la perdí”, demostrando que muchos colombianos querían verla en escena.

La joven cantó algunos de los temas mexicanos más representativos y encantó con su talento - crédito Infobae Colombia

Cabe mencionar que el vallenato Hoja en blanco es bastante reconocido en México, pues el también artista Carin León le hizo un cover que se ha convertido en una de sus canciones más reproducidas.

Incluso, cuando el artista visitó Colombia el 8 de noviembre de 2025, no solo descrestó a sus seguidores con su repertorio, sino que también rindió homenaje a la música colombiana al destacar a Wilfran Castillo como el mejor maestro de este género, según su opinión.

En el transcurso del evento, Carin León sorprendió a los asistentes al expresar su admiración por la música colombiana y, en particular, por la obra de Wilfran Castillo. El artista afirmó: “Para mí, el mejor maestro de la música colombiana es Wilfran Castillo”. Acto seguido, interpretó su versión de Hoja en blanco.

Uno de los temas más famosos del vallenato colombiano fue elogiado por el artista, que lo interpretó con emoción - crédito Infobae Colombia

Historia de ‘Hoja en blanco’

La canción nació en 1997, cuando Wilfran Castillo se inspiró en la experiencia de un amigo cercano que tuvo que abandonar su ciudad natal en busca de mejores oportunidades laborales y dejar a su pareja. Castillo relató a Olímpica que, la canción culmina con el regreso del protagonista a su ciudad natal tras dos años de ausencia, solo para descubrir que su antigua novia se había casado.

Este desenlace se refleja en una de las frases más recordadas del tema: “Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la Luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la Luna sabe que me amaste, hasta la Luna sabe que aún me amas”.

Temas Relacionados

El CampínMajo AguilarMajo Aguilar en ColombiaGrupo FirmeGrupo Firme en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

El número de agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Legislativo sorprende por su baja participación en comparación con ciclos previos

La Registraduría advierte sobre el

Atentado en Cúcuta deja herido al gimnasta Jossimar Calvo y su esposa: conozca los detalles

Un ataque contra unas torres de energía en la capital de Norte de Santander dejó a varios heridos, entre ellos al reconocido deportista

Atentado en Cúcuta deja herido

Bogotá y Soacha sin agua: esta es la lista de barrios que no tendrán el servicio por 24 horas del 9 al 12 de diciembre

Las zonas afectadas deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio, ya que la empresa recomienda almacenar agua y priorizar su uso en actividades esenciales durante el periodo de intervención

Bogotá y Soacha sin agua:

Comerciantes de San Victorino reciben un llamado urgente para mejorar la disposición de los residuos

La autoridad de servicios públicos de Bogotá implementa acciones pedagógicas y operativos de control para promover prácticas responsables en la gestión de desechos y evitar afectaciones en el espacio público

Comerciantes de San Victorino reciben

“Candidato inviable”: la dura etiqueta que Vicky Dávila le dio a Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones 2026

La periodista insistió en que dentro de la derecha existen candidaturas con mayor opción de competir; para ella, las encuestas muestran qué aspirantes pueden llegar con ventaja a la segunda vuelta

“Candidato inviable”: la dura etiqueta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Español recreó el Día de

Español recreó el Día de las Velitas en Madrid para que su esposa colombiana no extrañe su tierra

Ryan Castro enciende el 7 de velitas en Medellín con un camión de regalos para sus seguidores con la cuadra más activa: “Qué chimba Navidad”

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

Karol G lanzará el video oficial de ‘Ivonny Bonita’ durante ‘La premiEre’ de ‘Tropiqueta’: esto se sabe del nuevo sencillo

Deportes

Este es el calendario completo

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”