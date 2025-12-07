Antes de las ‘playlists’ y el Wrapped de Spotify, en Colombia se lanzaron ’Los 14 cañonazos bailables’ para las fiestas de fin de año

El primer lanzamiento se dio en 1961 - créditos @luchodario/IG | @discosfuentes/IG

La histórica tradición musical de Colombia suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de la edición número 65 de Los 14 Cañonazos Bailables, el emblemático compilado anual de éxitos creado por Discos Fuentes en Medellín.

Esta selección de canciones, que ha acompañado por más de seis décadas las fiestas de diciembre en los hogares del país, es considerada por el creador de contenido Lucho Darío como “la playlist más famosa de Latinoamérica, yo diría que del mundo”.

El legado de Los 14 Cañonazos Bailables se remonta a 1961, cuando la discográfica, fundada por Antonio Fuentes en Cartagena en 1934, apostó por reunir en un solo vinilo los principales éxitos musicales.

Según relató el mismo creador de contenido, “antes de Spotify, de YouTube e incluso de que cualquiera de nosotros naciera, en Medellín se creó la lista de canciones que resumía los hits de cada año”.

El formato original incorporó 14 pistas, innovando respecto a otros discos de la época que solían contener solo 12 canciones, con la intención de animar las fiestas y reflejar la música del momento.

Y la fórmula salió exitosa, porque ya son varias ediciones que Discos Fuentes ha captado el pulso de las celebraciones decembrinas, brindando a las familias una selección personalizada que terminó por volverse tradición en el país.

Más de 40 millones de copias vendidas dan cuenta del impacto y la vigencia de este compilado, según datos de la misma compañía.

Lucho Darío detalló que el éxito rotundo de la propuesta desde su primer lanzamiento llevó a las directivas de la empresa discográfica a continuar con la idea. “Y así han pasado 65 años”, dijo el influencer.

Cada diciembre, familias en Colombia y hasta en otras latitudes del planeta corean estos éxitos en celebraciones como el Día de las Velitas, Navidad y Año Nuevo, convirtiendo los Cañonazos en banda sonora permanente de la temporada.

La edición de ‘Los 14 Cañonazos bailables’ en 2025

El año 2025 añade nuevas particularidades a la colección. Esta edición, puntualizó Lucho Darío, “tiene varias joyitas, empezando por que es una pieza única de colección”.

“Hoy, tener algo físico es casi que un acto de rebeldía. Por eso lanzaron solamente 200 piezas numeradas en vinilo de alta calidad, el mismo formato con el que inició la historia en el 61”, añadió el creador de contenido.

Sumado a todo la anterior, “la portada, que por primera vez presenta a un hombre bailando junto a una mujer en medio de una multitud, busca reflejar el ambiente típico de las fiestas barriales, uno de los escenarios tradicionales de estos encuentros”, rescató el joven que habla de música, agrupaciones y lanzamientos musicales.

La capacidad de reinvención de Discos Fuentes quedó demostrada en cada presentación de Los 14 Cañonazos.

Además de las canciones, cada edición aporta elementos de valor para los coleccionistas y seguidores de la serie. “Han traído algo que las hace especiales: ilustraciones, tipografías, memorias USB, colaboraciones, pósters, libros, álbumes de figuritas, realidad aumentada, apps con jueguitos… mejor dicho, de todo”, dijo el

El objetivo ha sido conservar la esencia familiar de la tradición y adaptarla a cada época, y es por eso que la referencia de Los 14 Cañonazos Bailables llevó a polemizar sobre los orígenes de las ‘playlists’, y como cobra relevancia en tiempos de consumo digital y plataformas.

Para el creador de contenido, la lista colombiana antecedió la lógica de plataformas contemporáneas: “Muchos años antes, lo que podrían ser consideradas como las primeras ‘playlist’ hechas para las fiestas decembrinas triunfaban en Colombia, un predecesor sin saberlo de lo que hoy realiza Spotify con Wrapped 2025”.

La comparación resalta el carácter anticipatorio de la iniciativa de Discos Fuentes: listar los éxitos más escuchados del año y ponerlos al alcance del público para disfrutar en comunidad.

El impacto de Los 14 Cañonazos Bailables se extiende más allá de los hogares colombianos. Sus ediciones circulan en varios países latinoamericanos, incluso entre comunidades de migrantes, lo que demuestra el arraigo de este producto en el imaginario cultural de la región.

La selección musical cumple otra función, al combinar géneros tradicionales con sonidos modernos. “Las canciones son una mezcla bien curada entre lo tropical y lo urbano actual”, cerró el creador de contenido.

Cada año, la organización del compilado suma artistas emergentes junto a figuras consagradas de la música bailable, generando así un puente entre generaciones y estilos.