Disidencias de las Farc atacaron estación de policía en Tesalia, Huila: emplearon explosivos y ráfagas de fusil

Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo armado organizado conocido como Frente Ismael Ruiz

Estación de Policía de Tesalia,
Estación de Policía de Tesalia, Huila, atacada por las disidencias de las Farc - crédito redes sociales/X

Un ataque armado perpetrado en la noche del 5 de diciembre de 2025 contra la estación de Policía de Tesalia (departamento del Huila) y fue repelido por los uniformados, que lograron evitar daños personales y mayores afectaciones a las instalaciones.

Según confirmó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila, la acción coordinada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió que los agresores se retiraran del municipio, mientras se desplegaban tropas y se realizaban sobrevuelos para asegurar la zona y rastrear la huida de los responsables.

En el último tramo de la operación, la Fuerza Aérea sobrevoló tanto Tesalia como los municipios cercanos, verificando que los atacantes se dirigieran hacia el corregimiento de Pacarní y, posteriormente, al departamento del Cauca.

Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo armado organizado conocido como Frente Ismael Ruiz, cuyos integrantes emplearon artefactos explosivos improvisados, cilindros y armas de fuego contra la estación y el personal policial.

De acuerdo con la información oficial, los policías presentes en la estación respondieron con determinación, logrando repeler la agresión y forzando la retirada de los delincuentes.

El coronel Téllez destacó: “Gracias a Dios, a la valentía de estos hombres y mujeres, están sin ninguna novedad, evitando afectación mayor a las instalaciones, a su integridad especialmente, y obligando a los delincuentes a retirarse del municipio”.

Hostigamiento A Estación De Policía En Tesalia, Huila - crédito redes sociales/X

Tras el ataque, se activó un despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad, con apoyo terrestre y aéreo, para reforzar la protección de la estación y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y vigilancia en la región, mientras se mantiene la alerta ante posibles nuevos movimientos del Frente Ismael Ruiz.

La reacción de Julio César Triana, representante a la Cámara, ante los recientes hechos de violencia en Tesalia, Huila, expone una tensión persistente entre las autoridades locales y el Gobierno nacional.

En un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, Triana cuestionó la respuesta oficial frente a la inseguridad en la región, incluso tras la visita presidencial al departamento.

Ataque A Estación De Policía En Tesalia, Huila, por parte de las disidencias de las Farc - crédito redes sociales/X

El legislador interpeló directamente al mandatario: “Presidente, Petro. No sé si usted está enterado, pero esto pasó hace pocos minutos en Tesalia, Huila. Sí, en el mismo departamento en el que usted estuvo hoy”, dijo.

La referencia explícita al jefe de Estado en la zona subraya la expectativa de una reacción inmediata y efectiva por parte del Ejecutivo.

Triana enfatizó la falta de pronunciamiento oficial tras los ataques recientes: “Pero, como siempre, su silencio vuelve a ser la única respuesta frente a los ataques que hoy golpean a Tesalia y a nuestra Fuerza Pública”, afirmó Julio César en la publicación.

Esta declaración refuerza la percepción de abandono que, según el representante, afecta tanto a la población civil como a los miembros de la fuerza pública en el departamento. El mensaje concluyó con una demanda clara de acciones concretas: “Nuestros municipios no necesitan discursos, necesitan acciones contundentes para recuperar la seguridad que usted abandonó”, expresó Julio César Triana al medio X.

Julio César Triana sobre hostigamientos
Julio César Triana sobre hostigamientos en Tesalia, Huila - crédito @TrianaCongreso/X

En 2025, Colombia enfrentó un aumento significativo de ataques armados contra la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad. Hasta junio de este año, se reportaron 414 ataques a la Fuerza Pública, con un saldo de 81 uniformados muertos. Las regiones más afectadas son Antioquia, Cauca y Huila, donde la acción de grupos armados ilegales como disidencias de las Farc-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo ha sido especialmente intensa, poniendo en jaque la seguridad de las comunidades de dichas regiones.

