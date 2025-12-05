Colombia

La locura que desataron Ibai Llanos y Westcol en la comuna 13 de Medellín; allí el famoso streamer español grabó un blog: “Señor, ¿me regala una foto?”

Los dos creadores de contenido recorrieron a pie este sector que en el pasado estuvo marcado por la violencia, pero ahora es uno de los destinos turísticos de la capital de Antioquia

Ibai Llanos también compartió con el artista J Balvin en su paso por Medellín - crédito @ibaillanos/IG | WesReel / Facebook

La llegada a Colombia del streamer y creador de contenido español Ibai Llanos ha generado varias reacciones, luego de su transmisión en vivo con Westcol (por la cuenta de Kick del antioqueño), y el sentido mensaje de vida que le dejó.

Sin embargo, la llegada de Llanos a Medellín, su primer destino en el país, y luego de pasar por Argentina, Chile y Perú en su recorrido por Latinoamérica para explorar la gastronomía de diversas regiones, dejó otro momento para el recuerdo.

Todo se dio la tarde del jueves 4 de diciembre de 2025, cuando ambos recorrieron varias calles de la Comuna 13.

En varios videos que se conocieron durante la misma noche del jueves por medio de redes sociales se pudo observar cómo Westcol (cuyo verdadero nombre es Luis Fernando Villa), camina junto a Ibai rodeado de decenas de jóvenes que, con celular en mano, registraron el paso del presentador de Esports español.

El creador de contenido es reconocido a nivel mundial, y uno de los motivos por los que es reconocido es La Velada del Año, un evento boxístico en el que participan influencers, y que ha logrado récords por cuenta de los números de visualizaciones y espectadores en vivo que ha logrado en sus cinco ediciones que lleva de momento.

El recorrido se hizo por uno de los principales destinos turísticos de la capital antioqueña - crédito WesReel / Facebook

“Hay demasiado colombiano aquí. Esto se complica, se complica mucho. ¿Cuál es la historia de este lugar en el que estamos ahora mismo?“, se escucha que Llanos le pregunta a Westcol.

“Era un sitio peligroso (...) Sí, mucha delincuencia, muchos robos. Y ahorita se volvió un sitio muy turístico donde viene toda la gente a conocer lo nuevo, el arte, mucha música”, le contestó el streamer colombiano al español.

El influencer europeo hincha del Real Madrid, y que tuvo la oportunidad de conocer al astro argentino Lionel Messi en Barcelona cuando compartía de una cena en la casa de Sergio ‘Kun’ Agüero, se mostró sorprendido por la cantidad de personas que salieron a acompañar la caminata. Incluso iban acompañados de guardaespaldas.

“No se puede ir contigo por aquí. No se puede ir contigo”, le comenta Ibai a Westcol, todo mientras uno de los colaboradores del español grababa todo, debido a que esta ruta quedó en video y será publicada en la cuenta de YouTube del también creador del Mundial de Desayunos (@Ibai).

Llanos compartió en su cuenta de Instagram una historia que dio cuenta del recorrido en la Comuna 13 de Medellín al lado de Westcol - crédito @ibaillanos/IG

Lo que más causó curiosidad y risas entre algunos de los internautas que reaccionaron al video es que algunos de los presentes que acompañaban a los dos streamers no sabían que Ibai era español, y pensaron en principio que era británico o estadounidense porque le comenzaron a hablar en inglés, pero luego una de las ciudadanas, además de un niño, le hicieron un petición al ibérico: “Señor, ¿me regala una foto?”

“Pero podemos caminar quizás un poco hasta allá. Un poquitito podemos caminar ahí”, le dijo Westcol a Ibai en medio de la multitud, que siguió la grabación del video blog del español, y que en los próximos días quedará en la plataforma de videos, luego de que ya quedó publicada su experiencia con la comida callejera peruana.

Muchos de los seguidores de Llanos esperan a que se comparta el video de su paso por Colombia para que deje ver cuáles fueron los restaurantes y puesto de comida que lo cautivaron y lo dejaron probar a través de sus platillos parte de los sabores que ofrece la gastronomía del país cafetero.

crédito @westcol/IG

La sentida charla que tuvieron Ibai Llanos y Westcol

La llegada de Ibai Llanos a Colombia reunió a dos figuras del streaming en una charla que sumó decenas de miles de visualizaciones y generó debate entre seguidores.

El español compartió con el creador local Westcol una conversación centrada en la salud, las adicciones y los desafíos personales ligados a la fama en el mundo digital.

Durante una transmisión en vivo desde Medellín, Ibai Llanos abordó junto a Luis Fernando Villa (nombre real de Westcol) la importancia de priorizar la salud sobre cualquier logro material.

Ante la confesión del colombiano sobre sus dificultades para dejar el alcohol, Llanos afirmó: “Tú tienes que pensar, Westcol, que lo más importante de la vida es la salud. Tú por muchas cadenas o joyas o éxito que tengas, sin salud no hay nada”.

Westcol invitó a Ibai Llanos a su casa en Medellín - crédito Westcol / Kick

Esta reflexión motivó que ambos discutieran de manera abierta sobre la influencia de las adicciones y el contexto social sobre los comportamientos de consumo.

Llanos vinculó los hábitos de consumo a factores psicológicos y familiares. Según el streamer español, las adicciones frecuentemente funcionan como vías de escape de otros problemas:

“Algunas adicciones son para tapar algunos problemas que tenemos”, explicó Llanos, a lo que Westcol respondió compartiendo inquietudes sobre la soledad y las relaciones interpersonales.

A lo largo de la charla, los dos creadores exploraron cómo el entorno social impacta en las decisiones personales.

Ibai Llanos expuso: “Si yo vivo en un entorno donde todo el mundo se droga y bebe, es más fácil que yo acabe en ese camino”, para referirse a la importancia de analizar no solo la responsabilidad individual, sino también el contexto que rodea a cada persona, extendiendo su análisis al ámbito educativo y explicar que el contexto familiar tiene repercusiones directas en el rendimiento académico y las oportunidades futuras.

