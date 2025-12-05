Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Aida Victoria Merlano reaccionó en redes sociales tras la unión de WestCol y El Agropecuario en el reality digital - crédito @elreydelosagropecuarios_ @aidavictoriam/ Instagram

La reciente colaboración entre Westcol y “el agropecuario” en el reality digital La mansión de los streamers reavivó la atención sobre la vida personal de Aida Victoria Merlano, quien no tardó en pronunciarse sobre la participación conjunta de sus dos exparejas en un mismo proyecto.

La influencer abordó públicamente la situación y dejó al descubierto la compleja trama de relaciones, desacuerdos legales y tensiones personales entre los tres protagonistas.

En una de sus declaraciones recientes, Merlano señaló a Juan David Tejada, conocido como “el agropecuario”, padre de su hijo y con quien sostiene una disputa judicial por manutención. “Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tú todavía comes a costillas mías”. Este comentario se produjo tras la sorprendente aparición de Tejada en la emisión inaugural del reality de Westcol el 3 de diciembre.

La historia mediática entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha estado marcada por polémicas, rupturas y reconciliaciones. Después de su separación, la influencer mantuvo una relación con Tejada, la cual culminó en medio de exposiciones públicas y demandas legales.

La coincidencia de ambos hombres en un mismo programa digital atrajo las miradas del público, que esperaba la reacción de Merlano ante la colaboración de sus exparejas.

La creadora de contenido barranquillera aseguró que el streamer paisa le pidió permiso antes de llamar a Juan David Tejada al reality - crédito @aidavictoriam/ Instagram

De acuerdo con el relato de la influencer en sus redes sociales, Westcol le consultó previamente si tenía objeciones a la participación de Tejada en el reality. “West a mí me dijo: ‘¿Tú tienes problema si yo invito a tu ex a hacer parte de mi proyecto?’ y yo le dije: ‘Mi amor, si él no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿por qué tendría yo problema si lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?’”, afirmó.

Además, Merlano ironizó con la situación: “Si tú estás en ese circo, fue porque yo di autorización de que te contrataran de payaso. ¿Cómo una le va a truncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener?”.

La influencer también respondió cuestionamientos sobre la naturaleza de sus relaciones pasadas. “Mis exs me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus exs eres tú”, apuntó en un mensaje dirigido a El Agropecuario. Con esta frase, reafirmó su postura sobre la cordialidad general con sus anteriores parejas, excepto con Tejada, con quien persisten diferencias legales.

Previo a sus declaraciones, Merlano difundió un video junto a su hijo, Emi, en donde aludió a los comentarios difamatorios en su contra y se definió como “una santa”. Poco después, publicó una historia en la que preguntaba a sus seguidores qué atuendo debería portar para dar clases, lo que interpretaron como una insinuación de una posible aparición en el reality, que sigue la dinámica de un colegio.

Las declaraciones de Merlano sobre la manutención de su hijo avivaron la polémica en redes, luego de la aparición de Juan David Tejada en el programa de WestCol - crédito @aidavictoriam/IG

La Mansión de los Streamers, dirigida por Westcol, se promociona como una plataforma para descubrir nuevos creadores digitales en Colombia y Latinoamérica. La inclusión de El Agropecuario en el elenco, tras los antecedentes de disputas personales, generó mayor expectativa sobre la evolución del programa y las posibles interacciones entre sus protagonistas.

Westcol expone a ‘El Agropecuario’ por su rol de padre

Durante la transmisión de La Mansión de los Streamers, la controversia por la participación de Juan David Tejada escaló cuando Westcol decidió abordar en público las críticas recurrentes sobre la responsabilidad parental de El Agropecuario.

En uno de los momentos más comentados de la presentación de los participantes, el streamer paisa leyó un mensaje anónimo dirigido a Tejada:“El agropecuario en todos lados, menos en la casa respondiendo por sus hijos”, instalando el debate sobre el rol de Tejada como padre, especialmente en relación con el hijo que comparte con Aida Victoria Merlano.

Westcol reaccionó a los comentarios negativos que le lanzaron a Juan David Tejada por situación con Aida Victoria Merlano - crédito @rechismes/IG

La intervención despertó múltiples reacciones entre los presentes, quienes bromearon con la posibilidad de que la propia Merlano hubiera enviado la crítica y señalaron la fuerte exposición personal a la que se enfrentaban ambos influencers en el reality.

Westcol cerró la jornada inaugural con una reflexión sobre la situación:“Al agropecuario no le escribieron cosas muy buenas que digamos. Recibió un poco de hate, se podría decir. Sabemos que el agropecuario tiene una historia…”, reconoció el creador de contenido.