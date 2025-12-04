Petro desafió al Banco de la República por advertencias sobre salario mínimo: “¡Mamola! Para eso no me eligieron a mí”

El presidente colombiano respondió a las alertas del gerente del banco central, defendiendo el poder adquisitivo de los trabajadores y criticando la política de tasas de interés que, según él, beneficia a grandes acreedores - crédito Luisa González / Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió de forma directa a las advertencias del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sobre el posible impacto inflacionario de un aumento en el salario mínimo.

A través de su cuenta oficial en X, Petro defendió la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó la política de tasas de interés implementada por la junta directiva del banco central, a la que acusó de favorecer a los grandes acreedores de la deuda pública interna.

En su mensaje, Petro se dirigió a Villar: “La tasa de inflación se reduce señor Leonardo, acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía”.

El mandatario sostuvo que la reducción de la inflación no depende exclusivamente de limitar el crecimiento salarial, sino de atacar factores como la especulación en los precios del gas y de ajustar la política monetaria para disminuir las tasas de interés reales.

El jefe de Estado responsabilizó a la junta directiva del banco central y al gobierno anterior por el déficit fiscal, asegurando que su administración no permitirá que los asalariados paguen por decisiones de otros actores - crédito captura de pantalla / X

El presidente profundizó su crítica a la junta directiva del Banco de la República, señalando: “La junta no puede pretender que su displicencia con la producción nacional, y el mal análisis, pensando que la inflación es por alza de liquidez monetaria, cuando la única mayor liquidez la producen ustedes mismos al subir la tasa de interés y hacen transferir dineros presupuestales a los más grandes ricos de Colombia, que son los acreedores de la deuda pública interna del país, y la junta los beneficia directamente con el subsidio de subirles la tasa de interés de sus bonos, y se produce por razones de oferta en la especulación del gas, entonces quieren que la paguen los trabajadores”.

Petro argumentó que, al elevar las tasas de interés, el banco central incrementa los pagos a los tenedores de bonos de la deuda pública, lo que, en su opinión, constituye un beneficio directo para los sectores más acomodados.

En este sentido, el mandatario denunció la existencia de un “subsidio al rentismo”, afirmando: “No debieron crear un subsidio al rentismo de vivir de los bonos de la deuda pública sin trabajar. Quiere el Banco prolongar un modelo dañino para Colombia que es enriquecer a uno pocos, con las rentas sin trabajo, puro papel y especulación”.

Petro rechazó la idea de que los trabajadores deban asumir el costo de las políticas económicas que, según él, favorecen a los grandes capitales y perpetúan un modelo que considera perjudicial para el país.

El Banco de la República opta por una postura restrictiva en cuanto al aumento del salario - crédito El Tiempo

“¡Mamola! Para eso no me eligieron a mi, y el Banco de la República debió tener una conducta respetuosa con el gobierno y con la economía del país y no ponerse de activistas económicos del uribismo", afirmó Petro.

El contexto de este intercambio se enmarca en las recientes declaraciones de Leonardo Villar, quien advirtió que un incremento del salario mínimo, como ha propuesto el Gobierno, podría dificultar y encarecer la reducción de la inflación. Villar sostuvo que la economía colombiana muestra señales de “exceso de demanda”, lo que podría traducirse en presiones adicionales sobre el costo de vida.

Petro responsabilizó a la junta directiva del Banco de la República y al gobierno anterior de Iván Duque por el déficit fiscal, y cuestionó la postura de quienes, desde la comisión tercera del Senado, han respaldado estas políticas.

“Los trabajadores no van a pagar el déficit fiscal de Colombia que creó Duque antes y la comisión tercera del senado ahora, al lado de la junta directiva del Banco de la República”, expresó el presidente, reiterando su rechazo a que los trabajadores asuman las consecuencias de decisiones tomadas por otros actores políticos y económicos.

Las recientes declaraciones del presidente y la respuesta del banco central evidencian tensiones profundas en torno a la distribución de costos y beneficios de la política monetaria en un contexto de inflación persistente - crédito Banco de la República

De este modo, Petro dejó en claro que su administración busca evitar que los trabajadores carguen con el peso de los desequilibrios fiscales generados por gestiones anteriores y por la actual orientación de la política monetaria.