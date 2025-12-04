Cómo detectar documentos digitales falsos antes de pagar o firmar

Las estafas incrementan en temporada navideña por lo que debe cuidarse - crédito Andina

Los fraudes con documentos digitales suelen descubrirse semanas más tarde, cuando aparecen cobros no autorizados o contratos que nunca se firmaron. Ante este riesgo, los expertos presentaron una guía práctica para evitar caer en la trampa tecnológica más frecuente de la temporada.

En diciembre, los trámites, pagos y compras en línea aumentan hasta un 30%, lo que incentiva la suplantación de documentos falsos o modificados, un fraude digital que rara vez se reconoce de inmediato.

Ante este panorama, un análisis de TransUnión reveló que, solo en el primer semestre de 2025, el 2,3% de las transacciones realizadas por internet fueron clasificadas como sospechosas. Además, un estudio de DataCrédito Experian indicó que el 97,7% de los colombianos percibe este tipo de engaños como habituales, mientras que el 36,6% asegura haber sido víctima directa durante 2025.

Para entender el aumento de la suplantación digital hacia fin de año, la empresa Auco, especializada en detección de fraude con inteligencia artificial, elaboró un informe que expone cómo miles de transacciones durante la Navidad parecen legítimas hasta que, semanas después, surgen cobros no autorizados, contratos no firmados o créditos a partir de datos filtrados en canales aparentemente seguros.

“Los fraudes modernos no se detectan de inmediato; avanzan de forma silenciosa y salen a la luz entre enero y febrero, cuando se notan incumplimientos de pago o llegan reclamaciones”, explicó Santiago Montoya, CEO de Auco, que además destacó que la suplantación más sencilla es la que escapa al control automatizado y pasa solo por “el ojo humano”.

Asimismo, aseguró que la inteligencia artificial ha acelerado estos delitos, como lo demuestran las cifras de DataCrédito Experian, que indican que la suplantación digital de identidad representa el 38% de los fraudes reportados en 2025. A esto se suman más de 309.000 reclamaciones por estafas en compras y pagos en línea solo en el primer semestre, según la Superintendencia Financiera, junto a muchos casos no denunciados.

Montoya advirtió que diciembre exige máxima precaución, debido a que, durante este mes, los trámites digitales aumentan y la urgencia de cierre comercial juega en contra: “Los delincuentes dominan la inteligencia artificial, copian rostros y datos para que los documentos parezcan auténticos. Por eso, es clave evitar imágenes o videos que no hayan sido generados en tiempo real”.

¿Cómo se falsifican documentos digitales? Cuatro pasos del fraude

Obtención de documentos originales sin protocolos de seguridad: el fraude inicia en chats de WhatsApp, correos personales, grupos laborales o mensajes directos. Allí circulan fotos nítidas de cédulas, extractos o certificados, que sirven a los delincuentes para falsificar o modificar. Se recomienda validar siempre que las imágenes sean tomadas en tiempo real, y no enviadas como archivos adjuntos. Edición del rostro en IA: los estafadores mezclan datos reales con identidades visuales alteradas mediante inteligencia artificial, enfocándose en el rostro, clave en la mayoría de los fraudes. Modifican sombras, contrastes y rasgos faciales, sustituyendo la imagen original por otra. Ajustan logos y proporciones para lograr documentos que parecen legítimos. Uso de plantillas institucionales falsas con datos reales: los delincuentes emplean formatos que imitan contratos oficiales, extractos bancarios o certificaciones laborales. Allí incorporan información real (cédula, salario, cargo, teléfonos), además de firmas, fechas creíbles y logos de calidad irregular. Así solicitan créditos, hacen compras a plazos o abren cuentas bancarias. Simulación de “tiempo real” en video o audio: con una sola foto o mensaje de voz pueden crearse videos, animaciones faciales o audios clonados, conocidos como deepfakes. Estos recursos permiten enviar mensajes a familiares o amigos solicitando dinero, explotando la confianza de los destinatarios.

Seis consejos prácticos para identificar fraudes y no caer en el engaño

Verifique la autenticidad del canal antes del documento: si la solicitud llega de un WhatsApp personal, correo genérico o enlace sospechoso, actúe con desconfianza . Las empresas no solicitan documentos por chat ni por email.

No envíe documentos como anexos por correo: utilice únicamente plataformas seguras o flujos verificados de WhatsApp que permitan la carga directa en el momento.

Detecte presión o urgencia inusual: frases como “ya”, “última oportunidad”, “pierde el beneficio” o “confirmación en minutos” son señales de alerta.

Revise coherencia entre año, edad y rostro: si el documento muestra una fecha de nacimiento de 1950, pero la foto corresponde a una persona de unos 25 años, confirme los datos físicos y la información oficial.

Confirme la existencia del proveedor: con el nombre de la empresa, consulte por internet su NIT, razón social, dirección y teléfono fijo .

Exija verificación en vivo antes de enviar información: si no se garantiza que la captura del documento ocurre en ese instante, evite compartir archivos como anexos por seguridad.

Frente al incremento de trámites digitales y la sofisticación de los estafadores, aplicar precauciones simples y validar cada paso es la mejor defensa para evitar sorpresas tras la temporada navideña.